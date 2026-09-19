Nukláris katasztrófa határán: ukrán drón csapódott a Kurszk–2 atomerőműbe

Újabb nukleáris létesítményt ért dróntámadás az orosz–ukrán háborúban. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom közlése szerint szeptember 17-én egy ukrán drón zuhant a Kurszk–2 atomerőmű 1-es blokkjának hűtőtornyára, ahol becsapódáskor felrobbant. Az orosz vállalat szerint a detonáció csak kisebb károkat okozott. A történteket a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is megerősítette, bár az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete nem nevezte meg a drón eredetét. Az ügynökség közlése szerint csütörtök hajnalban egy drón találta el az oroszországi kurszki atomerőmű egyik működő reaktorblokkjához tartozó hűtőtornyot. A NAÜ szerint nem keletkezett tűz, és a blokk üzemmódját sem kellett megváltoztatni.

Egy ukrán drón zuhant a Kurszk–2 atomerőmű 1-es blokkjának hűtőtornyára Fotó: Anadolu via AFP

A Reuters beszámolója szerint a Roszatom azt közölte, hogy az 1-es blokk a történtek után is teljes, százszázalékos teljesítménnyel működött, a sugárzási szint pedig nem változott, és a normál tartományban maradt.

Fontos ugyanakkor, hogy az az állítás, miszerint ukrán drónról volt szó, egyelőre az orosz fél közlése. A NAÜ saját tájékoztatásában nem nevezte meg, ki indította a drónt, és a támadás körülményeiről sem közölt további részleteket.

Grossi: elfogadhatatlanok az atomerőművek elleni támadások

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója az incidens után ismét arra figyelmeztetett, hogy a nukleáris létesítmények elleni támadások elfogadhatatlanok, függetlenül attól, hol történnek, mert veszélyeztethetik a nukleáris biztonságot.

Grossi „maximális katonai önmérsékletre” szólította fel a feleket annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy nukleáris baleset.

A figyelmeztetés nem előzmény nélküli. A kurszki létesítményt már korábban is érte dróntámadás: 2025 augusztusában egy drón megrongált egy segédtranszformátort, emiatt az akkori 3-as blokk teljesítményét ideiglenesen 50 százalékra kellett visszavenni. Akkor sem mértek rendellenes sugárzási értékeket.

A nukleáris infrastruktúra körüli incidensek az elmúlt években rendszeressé váltak. Nemcsak az oroszországi kurszki létesítmény, hanem az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű környezetében is többször történtek dróntámadások és tüzérségi incidensek. Moszkva és Kijev rendszeresen egymást teszi felelőssé ezekért.