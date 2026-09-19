Nukláris katasztrófa határán: ukrán drón csapódott a Kurszk–2 atomerőműbe
Újabb nukleáris létesítményt ért dróntámadás az orosz–ukrán háborúban. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom közlése szerint szeptember 17-én egy ukrán drón zuhant a Kurszk–2 atomerőmű 1-es blokkjának hűtőtornyára, ahol becsapódáskor felrobbant. Az orosz vállalat szerint a detonáció csak kisebb károkat okozott. A történteket a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is megerősítette, bár az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete nem nevezte meg a drón eredetét. Az ügynökség közlése szerint csütörtök hajnalban egy drón találta el az oroszországi kurszki atomerőmű egyik működő reaktorblokkjához tartozó hűtőtornyot. A NAÜ szerint nem keletkezett tűz, és a blokk üzemmódját sem kellett megváltoztatni.
A Reuters beszámolója szerint a Roszatom azt közölte, hogy az 1-es blokk a történtek után is teljes, százszázalékos teljesítménnyel működött, a sugárzási szint pedig nem változott, és a normál tartományban maradt.
Fontos ugyanakkor, hogy az az állítás, miszerint ukrán drónról volt szó, egyelőre az orosz fél közlése. A NAÜ saját tájékoztatásában nem nevezte meg, ki indította a drónt, és a támadás körülményeiről sem közölt további részleteket.
Grossi: elfogadhatatlanok az atomerőművek elleni támadások
Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója az incidens után ismét arra figyelmeztetett, hogy a nukleáris létesítmények elleni támadások elfogadhatatlanok, függetlenül attól, hol történnek, mert veszélyeztethetik a nukleáris biztonságot.
Grossi „maximális katonai önmérsékletre” szólította fel a feleket annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy nukleáris baleset.
A figyelmeztetés nem előzmény nélküli. A kurszki létesítményt már korábban is érte dróntámadás: 2025 augusztusában egy drón megrongált egy segédtranszformátort, emiatt az akkori 3-as blokk teljesítményét ideiglenesen 50 százalékra kellett visszavenni. Akkor sem mértek rendellenes sugárzási értékeket.
A nukleáris infrastruktúra körüli incidensek az elmúlt években rendszeressé váltak. Nemcsak az oroszországi kurszki létesítmény, hanem az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű környezetében is többször történtek dróntámadások és tüzérségi incidensek. Moszkva és Kijev rendszeresen egymást teszi felelőssé ezekért.
Oroszország egyik legújabb reaktorát érte a találat
A mostani eset azért is különösen érzékeny, mert a Kurszk–2 1-es blokkja Oroszország egyik legújabb atomreaktora. Az 1250 megawatt teljesítményű VVER-TOI egységet 2025 végén kapcsolták először az elektromos hálózatra, majd 2026. május 1-jén állt kereskedelmi üzembe.
A VVER-TOI a Roszatom új generációs, 3+ biztonsági kategóriájú nyomottvizes reaktortípusa. Az új blokkok fokozatosan az 1970-es években épült régi kurszki RBMK-1000 reaktorokat váltják le.
A szeptember 17-i becsapódás tehát nem egy használaton kívüli építési területet, hanem egy teljes teljesítményen termelő új blokk hűtőrendszerének egyik elemét érintette. A rendelkezésre álló információk szerint azonban sem a reaktor működése, sem a nukleáris biztonsági rendszerek nem sérültek.