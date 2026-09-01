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Milliárdokat adott Magyar Péter a Tisza-kormány rettegett hivatalának: máris megkezdheti a munkát az NVVH

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közel 2 és fél milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításához és működéséhez – derül ki a Magyar Közlöny hétfőn megjelent számából. Emlékezetes: az NVVH körül már felállításakor komoly viták alakultak ki Unger Anna szakmai alkalmassága miatt.
VG - MTI
2026.09.01, 07:50

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2 milliárd 481 millió 807 ezer 488 forintot csoportosítanak át a központi maradványelszámolási alapból az NVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat.

Unger Anna, Magyar Péter, NVVH
Unger Anna, az NVVH elnöke
Fotó:  AFP

NVVH: közeli elszámolási hatridőt kapott a szervezet elnöke

A dokumentumban szerepel továbbá, hogy az átcsoportosításról a pénzügyminiszternek azonnal kell gondoskodnia, az NVVH elnökének pedig 2027. március 31-ig kell elszámolnia a felhasznált összeggel.

A határozat melléklete szerint az NVVH a 2,48 milliárd forintos forrásból 1,049 milliárd forintot beruházásokra, 791,9 millió forintot személyi juttatásokra, 537,9 millió forintot dologi kiadásokra, 102,9 millió forintot pedig a munkáltatót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra fordíthat.

Mint ismert, az elmúlt napokban komoly viták alakultak ki a végül elnöknek választott Unger Anna szakmai alkalmassága körül. A kérdésben számos kritikát kapott a Tisza-kormány, végül Magyar Péter miniszterelnöknek is meg kellett szólalnia a kérdésben.

Unger Annak első elnöki interjújában azt ígérte, hogy még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont.

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