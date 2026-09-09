Kínos: újra kiírja az Országgyűlés az NVVH három elnökhelyettesének pályázatát
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesi posztjára szóló pályázati felhívás ismételt kiírásáról döntött szerdai ülésén az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. Hantosi István (Tisza), a bizottság elnöke felidézte: az Országgyűlés augusztus 28-án a testület javaslatára megválasztotta az NVVH elnökét és nyomozati elnökhelyettesét. A bizottság azonban az eljárás részeként úgy döntött, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes tisztségére vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot fog kiírni.
Hantosi István kitért arra is, hogy az NVVH előző vezetői pályázataival kapcsolatban félreértések alakultak ki. Kiemelte, hogy a vezetők kiválasztásánál a bizottság objektív, a pályázatok tartalmát, felépítését értékelő pontrendszert nem alkalmazott.
Pontozásra egy referenciális véleménynyilvánítás formájában került sor, melynek során minden bizottsági tag 1, 2 vagy 3 ponttal jelölhette meg, mely pályázókat szeretné személyes meghallgatásra behívni; ennek alapján alakult ki a Ligeti Miklós, Unger Anna és Jancsics Dávid hármas lista. Ezen felül a frakcióknak lehetőségük volt további egy jelölt meghallgatását javasolni, így került sor a preferenciális véleménynyilvánítás során negyedik helyen rangsorolt Sárvári Nicholas meghallgatására is.
Apáti István (Mi Hazánk) újragondolásra javasolta az NVVH elnökhelyetteseinek a jelenlegi jogszabályban szereplő újraválasztási tilalmát, felvetette továbbá, hogy a pontozásnál kiemelten vegyék figyelembe az alsóbb szinteken szerzett szakmai tapasztalatot.
Melléthei-Barna Márton (Tisza) ezzel szemben amellett érvelt, hogy az újraválasztás lehetősége a politikának való megfelelésre ösztönözhetné az NVVH vezetőit, egyetértett azonban a szakmai tapasztalatok figyelembevételének fontosságával.
Apáti István kérdésére Hantosi István elmondta, az új kiírás mindössze két pontban változott. A két ügyészi elnökhelyettesi pozíció kapcsán az előző kiírásban félreértésre adott okot az a kitétel, hogy beosztott ügyészként fogják ellátni a feladataikat, ezért az új kiírásból kikerült a beosztott szó, pontosították továbbá, hogy milyen típusú erkölcsi bizonyítványt kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A bizottság tagjai egyhangúlag megszavazták, hogy a pályázatot az új szempontrendszer szerint írják ki. A pályázati kiírásokat még szerdán közzéteszik a bizottság honlapján.
Lesz már mit vizsgálnia Unger Annának és az NVVH-nak: megtette az év legabszurdabb feljelentését a Tisza parlamenti képviselője − „Falubuszt fényképeztek Horvátországban”
Feljelentés érkezett egy falubusz miatt. A szóban forgó járművet magyar turisták fényképezték le egy horvát tengerparti szálloda parkolójában. Ennek alapján Néher András, Győr-Moson-Sopron vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Tisza Párt egyik országgyűlési képviselője a hatóságokhoz fordult mivel úgy véli közpénzzel való visszaélés történhetett.
A Magyar Falu Program logójával ellátott járművet magyar turisták fotózták le a horvátországi Baska Voda községben a Grand Hotel Slavia előtt. Miután Néher András megtette a feljelentést közölte, hogy a hatóság feladata lesz kivizsgálni, hogy a kisbusz közfeladatot látott-e le.