Ez egyre kínosabb: elszólhatta magát az Országgyűlés alelnöke, nem volt semmilyen pontrendszer Unger Anna kiválasztásakor az NVVH-pályázatoknál – "Olyasmi is kiömlött, aminek talán nem kellett volna"

Nem volt objektív, pontokkal kifejezhető értékelési rendszer a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetői pályázatán – árulta el Hallerné Nagy Anikó parlamenti alelnök a Telexnek. Unger Anna kiválasztása így még furcsábbá vált, hiszen korábban a Tisza-frakció korábban még arról számolt be, hogy a bizottság a legtöbb pontot kapott három pályázót választotta ki meghallgatásra.

Nem létezett objektív pontrendszer az NVVH vezetői pályázatán, legalábbis Hallerné Nagy Anikó szerint / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Hallerné Nagy Anikó parlamenti alelnök, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tagja a Telexnek arról beszélt, hogy

a pályázók értékelésénél valójában nem létezett olyan objektív pontrendszer, amely alapján számszerűen lehetett volna rangsorolni a jelentkezőket.

Hallerné szerint azért sem volt ilyen rendszer, mert a pályázók elbírálásánál olyan szempontokat is figyelembe kellett venni, amelyeket nem lehet egyszerűen pontokban kifejezni. Ilyennek nevezte többek között a politikai kockázatokat és az esetleges összeférhetetlenségi problémákat.

A kijelentés azért érdekes, mert a Tisza-frakció korábbi közleménye alapján egészen más kép rajzolódott ki a kiválasztás folyamatáról. A frakció akkor azt közölte, hogy a nyílt pályázatra jelentkezők közül a bizottság által kapott értékelések alapján választották ki a három legtöbb pontot kapott pályázót, akiknek a meghallgatását kezdeményezte a bizottság. Most viszont a folyamatban részt vevő politikus arról beszélt, hogy ilyen egyáltalán nem volt.

Egyre zavarosabb a víz az NVVH körül

Ez azért sem mellékes, mert korábban éppen az értékelés átláthatósága vetett fel kérdéseket. A bizottság zárt ülésen döntött, miközben a pontrendszert sem hozták nyilvánosságra. Hallerné magyarázata szerint ennek az az oka, hogy nem is volt olyan objektív rendszer, amelyet közzé lehetett volna tenni.

A kiválasztás végeredménye ismert: a bizottság Unger Annát jelölte az NVVH élére. A döntés azonban a Tisza szimpatizánsai között sem aratott egyértelmű sikert, többen ugyanis inkább Ligeti Miklóst tartották volna alkalmasnak a tisztségre.

Hallerné szerint a konfliktusokat akár el is kerülhették volna, ha nyílt pályázat helyett egyszerűen kijelölnek valakit a tisztségre. A parlamenti alelnök ugyanakkor úgy értékelte, hogy az átláthatóság és a demokrácia jegyében inkább a nehezebb utat választották.

Megnyitottuknk egy olyan csapot, amivel olyasmi is kiömlött, aminek talán nem kellett volna

– fogalmazott a politikus.