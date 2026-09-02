Megszólalt Ligeti Miklós, hogy elfogadja-e Unger Anna ajánlatát az NVVH-hoz: a Transparency jogi igazgatója azonnal felhívta Orbán Anitáékat az első üggyel – "Nincsenek érzelmeim"

Arra számítok, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) tartósan velünk marad, mert a speciális, korrupcióellenes szervezetek beváltak Európában – mondta a HVG-nek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Dolgozik tovább, nem lelkizik azon, hogy nem ő lett az új hivatal vezetője.

Unger Anna, az NVVH elnöke/Fotó: Polyák Attila / MW

Hogyan éli meg, hogy a szakmai és laikus közvélemény eddig nem tapasztalt lelkesedése ellenére nem önt választották az NVVH elnökének?

Nincsenek érzelmeim, és nincs lelkiállapotom. Nem is lenne elegáns bármit mondanom erről.

Unger Anna, a megválasztott elnök és a Tisza is hívta a hivatalba. Döntött már?

Nem a sajtóban szeretnék válaszolni erre.

Önök annyi ügyet tártak fel az elmúlt években, amelyek bőven adnának elfoglaltságot a hivatalnak az első hónapokra. Melyek lehetnek ezek?

Nincs olyan anyagunk, amelyet ne hoztunk volna nyilvánosságra vagy ne adtunk volna át a nyomozóhatóságoknak. Talán a Covid idején behozott lélegeztetőgépek esetét említhetném, ami miatt a külügyi tárca most feljelentést tett. Én sem tudtam erről, de azonnal felhívtam őket, hogy átadjuk az általunk összegyűjtött adatokat. Vagy említhetném a letelepedési államkötvények ügyében tett friss feljelentésünket, amelyben a feljelentés kiegészítését rendelte el a nyomozóhatóság.

Hívták, de nem mehet

Hiába számítana rá az újonnan megválasztott elnök, a hatályos jogszabályok alapján Ligeti Miklós nem töltheti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökhelyettesi posztját sem. A Transparency International Magyarország jogi igazgatójának szakmai háttere egyik betöltetlen NVVH-s tisztségnél sem felel meg a törvényi feltételeknek.

Unger Anna, az NVVH újonnan megválasztott elnöke korábban egyértelművé tette, hogy számítana Ligeti Miklós munkájára a hivatal felállításában. „Várom dr. Ligeti Miklóst a fedélzetre!” – írta megválasztása után. Elnökhelyettesként azonban a hatályos szabályok szerint nem dolgozhat vele együtt.

NVVH: négy elnökhelyettesi pozíció van a szervezetben

Az NVVH elnöke mellett négy elnökhelyettesi tisztséget hoztak létre:

közpénzügyi,

nyomozati,

vádemelésért felelős, valamint

fellebbviteli elnökhelyettesi posztot.

A négy tisztség közül egyet már betöltöttek: az Országgyűlés Tasnády Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészét választotta meg nyomozati elnökhelyettessé. Ez a miniszterelnök korábbi szavai szerint a négy poszt közül a legfontosabb. Tasnády egyébként több szavazatot kapott, mint Unger Anna.