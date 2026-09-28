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Perceken belül bejelentheti Unger Anna, hogy mely ügyek vizsgálatát kezdi meg az NVVH

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy meéy ügyek vizsgálatával kezdi meg működését. Unger Anna, az NVVH vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy négy, más hatóságoktól átvett üggyel kezdik meg a munkát. Magyar Péter miniszterelnök ezzel összefüggésben Pécsen azt mondta: a Tisza-kormány 37 ügyben tett feljelentést, összesen 2221 milliárd forintnyi közpénz érintve.
VG
2026.09.28, 08:46
Frissítve: 2026.09.28, 09:39

Hamarosan bejelenti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy mely ügyek vizsgálatát indítja meg. Unger Anna, a szervezet vezetője korábban egy konferencián azt mondta, hogy négy, más hatóságoktól átvett üggyel kezdik meg a munkát, a konkrét témákat azonbna csak a jogosultságok élesedése után hozza nyilvánosságra. 

Unger Anna Róza, NVVH
Unger Anna, az NVVH elnöke. / Fotó: AFP /  AFP

Ezekkel az ügyekkel kezdhet az NVVH

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt: mérföldkőhöz ér az új hivatal működése. Unger Anna már tudja, melyek lesznek az első ügyek, amelyeket magukhoz vesznek más hatóságoktól. 

Sokszor megkapjuk a kritikát, hogy nem halad elég gyorsan az út a börtönbe program. Szeretnék mindenkit megnyugtatni itt is, ahogy tettem Pécsett, és tettem Veszprémben is, hogy a maffiafilmek, a krimiknek általában nem az első tíz perce a legizgalmasabb, hanem valahogy a közepén kezdődik az izgalom, és utána egyre gyorsuló ütemben történnek a dolgok – így vezette fel Magyar Péter, mire készül Unger Anna hétfőn.

Beszámoltunk róla, a miniszterelnök szombaton Szolnokon folytatta az országjárást, ahol több súlyos gazdasági szigorítást is ismertetett. De arra is felhasználta az alkalmat, hogy beszámolojon a tisza szimpatizánsok által nagyon kívánt NER-es elszámoltatásról.

Ismertette, hogy a Tisza-kormány 37 ügyben tett feljelentést, összesen 2221 milliárd forintnyi közpénz érintve. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek az esetek a bíróság előtt is megállnak majd.

Mindenestere Magyar Péter több ügyet is nevesített, amelyek azért is lehetnek relevánsak, mert a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) ezek közül választhatja ki azokat, amelyeket magához ragad és megkezdi tényleges működését. Ez már nagyon közel van, 24 órán belül meg fog történni.

A miniszterelnöki listán ott van:

  • a bölcsödékbe, óvodákba ajándékozott kismotorok esete, amely kapcsán túlárazás a vád,
  • Orbán Viktor közösségi médiása megjelenésére kötött szerződések,
  • az egyébként időközben visszafizetett, magyar állami támogatással indult útépítési projekt Zambiában és Kongóban,
  • a mentőszolgálat új mentőautóinak beszerzése,
  • az M6-os autópályakoncesszió,
  • a gondos óra program,
  • a Kréta, Neptun informatikai rendszerek fejlesztése,
  • a mohácsi Duna-hídra kifizetett előleg,
  • a lélegeztetőgép-beszerzés a Covid idején,
  • az Egyiptomnak gyártott vasúti szerelvények,
  • Észak-Macedoniának odaítélt 360 milliárd forint hitelt útépítésre.

Magyar Péter szerint meg kell érteni, hogy ezek nem egyszerű ügyek, és a rendőrség, az ügyészség, a NAV és a nyomozó szervek is rendkívül munkát végeznek. Ezen a ponton jelezte, hogy NKA-botrány néven elhíresült ügyben hétfőn várhatóak fejlemények, "végre talán az egyik főkolompos is oda kerül, amit megérdemel, és nem csak a kiszolgálói és a segítői". Hogy egészen pontosan, mire gondolt a kormányfő, az nem derült ki, de tény, hogy hétfőn a parlament szavazni fog Hankó Balázs mentelmi jogának kiadásáról.

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