Durva üzenetet küldött Unger Annának a Fidesz: az ellenzéki párt szerint senkinek a kiléte nem maradhat titokban, aki az NVVH-nak fog dolgozni

Nem engedi a Fidesz, hogy rejtve maradjon a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tevékenységében részt vevő személyek kiléte – közölte az ellenzéki párt elnöksége pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében. A párt közleményében az NVVH-t ismét „új ÁVH-ként” említette, és azt írta: nem fogják megengedni, hogy azok, akik az intézményben dolgoznak, rejtve maradjanak a nyilvánosság előtt. A Fidesz szerint az intézmény „illegitim”, és a jogállam követelményeit nyíltan áthágó intézmény.

Unger Anna, az NVVH elnöke

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Súlyos konfliktus az NVVH körül

A közlemény újabb állomása annak a politikai konfliktusnak, amely az NVVH körül alakult ki az elmúlt napokban. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szeptember 13-án, a HírTV Bayer Show című műsorában az NVVH-ra utalva arról beszélt: akik az „ÁVH-ban” dolgoznak vagy közreműködnek, azoknak pénzügyi és jogi felelősséget kell majd vállalniuk, ha a Fidesz ismét kormányra kerül.

A kijelentésre Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon reagált. Szerinte Orbán Viktor ezzel „nyíltan fenyegetni kezdte” az NVVH ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit. Később az Országgyűlésben azt mondta, ki kell állni a nyomozók, az ügyészek, a rendőrök és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai mellett.

Az NVVH vezetője a munkatársak védelmét hangsúlyozza

Az Index cikke szerint Unger Anna, az NVVH elnöke a HVG Címlapsztori rendezvényén arról beszélt, hogy az intézményt a jogállam fogja megvédeni. Mint mondta,

a hivatal leendő mintegy 150 munkatársának biztosítani fogják a törvényes munkavégzéshez szükséges feltételeket, valamint azt, hogy ne legyenek külső fenyegetésnek kitéve.

Unger szerint ugyanakkor az NVVH akkor tud stabilan és megfelelően működni, ha az öt vezető kilétén túl az intézménynél dolgozók névjegyzéke nem nyilvános. Ez közvetlenül szembemegy a Fidesz mostani követelésével, amely szerint a hivatal munkatársainak személye nem maradhat titokban.

Feljelentés is született Orbán Viktor kijelentése miatt

Az ügyben szeptember 15-én Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom alapítója és volt országgyűlési képviselő feljelentést tett Orbán Viktor ellen, hivatalos személy elleni erőszak előkészületének gyanúja miatt.