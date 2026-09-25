Deviza
EUR/HUF364,96 -0,36% USD/HUF320,41 -0,48% GBP/HUF424,09 -0,3% CHF/HUF386,7 -0,54% PLN/HUF83,4 -0,2% RON/HUF69,25 -0,24% CZK/HUF14,97 -0,22% EUR/HUF364,96 -0,36% USD/HUF320,41 -0,48% GBP/HUF424,09 -0,3% CHF/HUF386,7 -0,54% PLN/HUF83,4 -0,2% RON/HUF69,25 -0,24% CZK/HUF14,97 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 509,2 +0% MTELEKOM2 542 -0,08% MOL5 235 -0,29% OTP45 550 +0,55% RICHTER12 560 -0,72% OPUS280 0% ANY6 300 +0,48% AUTOWALLIS124 -1,2% WABERERS4 470 -0,67% BUMIX9 126,1 -0,13% CETOP4 975,3 -0,14% CETOP NTR3 220,94 +0,17% BUX151 509,2 +0% MTELEKOM2 542 -0,08% MOL5 235 -0,29% OTP45 550 +0,55% RICHTER12 560 -0,72% OPUS280 0% ANY6 300 +0,48% AUTOWALLIS124 -1,2% WABERERS4 470 -0,67% BUMIX9 126,1 -0,13% CETOP4 975,3 -0,14% CETOP NTR3 220,94 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Erről elfelejtett szólni Orbán Anita, a C8-botrány kitakarta a szemek elől: Magyarország szép csendben csatlakozott egy Ukrajna melletti szövetséghez – 51 ország közösen szólította fel az oroszokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ukrajna békét akar, és Oroszországot is arra szólítja fel, hogy hagyjon fel az agresszióval, fogadja el a tűzszünetet, és kezdjen érdemi tárgyalásokat a tartós béke érdekében – áll abban a közös nyilatkozatban, amelyet az Európai Unió és további 50 ország, köztük Magyarország is támogatott az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt. A nyilatkozatban az aláírók az ukrán civilek és infrastruktúra elleni orosz támadások miatt is aggodalmukat fejezték ki.
VG
2026.09.25, 07:25

„Ukrajna békét akar. Mi is békét akarunk” – áll abban a szeptember 23-án, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt kiadott közös nyilatkozatban, amelyet Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter és Andrii Szibiha ukrán külügyminiszter ismertetett az Európai Unió, valamint összesen 51 ország nevében. A nyilatkozatot valamennyi uniós tagállam mellett Ukrajna, Georgia és Moldova is aláírta – írja az Eu Neighbours East.

A nyilatkozatot Orbán Anita is aláírta
A nyilatkozatot Orbán Anita is aláírta/Fotó: @andras.greskovits / Orbán Anita / Facebook

A nyilatkozatot Orbán Anita is aláírta

A nyilatkozat aláírói ismételten kifejezték szolidaritásukat Ukrajnával, amely továbbra is Oroszország agressziós háborújával néz szembe.

„A teljes körű háború immár négy éve, hat hónapja és harminc napja tart, és az emberi veszteségek száma tovább nő. Mély aggodalommal tölt el bennünket, hogy Oroszország fokozza a civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadásokat Ukrajna-szerte, ami az ENSZ adatai szerint az elmúlt hónapokban rekordmagas számú áldozathoz vezetett. Felszólítjuk a feleket a nemzetközi humanitárius jog maradéktalan tiszteletben tartására, az elszámoltathatóság biztosítására és a civilek védelmére” 

– olvasható a dokumentumban.

Az aláírók különösen aggasztónak nevezték a Fekete-tengeren végrehajtott támadásokat. Mint fogalmaztak, „Oroszország megpróbálja ellehetetleníteni az ukrán gabonaexportot, ezzel pedig veszélyezteti a globális élelmezésbiztonságot”.

A nyilatkozat támogatja azokat a törekvéseket, amelyek a Fekete-tengeren a hajózás szabadságának garantálását szolgáló megállapodás létrehozására irányulnak. Emellett a kereskedelmi hajózás és a kritikus infrastruktúra védelmére szólít fel.

Az aláírók Oroszországot arra is felszólították, hogy végre tegye meg a szükséges lépéseket „az érdemi diplomácia és tárgyalások felé, amelyek békéhez vezetnek”.

Az Európai Unió, Ukrajna és a többi aláíró ország sürgette Oroszországot, hogy haladéktalanul, biztonságosan és feltétel nélkül tegye lehetővé minden fogva tartott, erőszakkal elszállított vagy deportált ukrán civil – köztük gyermekek – hazatérését. Emellett a nyilatkozat a hadifoglyok teljes körű visszaszolgáltatását, valamint valamennyi internált visszatérését is szorgalmazza. A dokumentum szerint ezek jelentős bizalomépítő intézkedések lehetnének.

„Oroszországnak fel kell hagynia az agresszióval, el kell fogadnia a tűzszünetet, és érdemi tárgyalásokat kell kezdenie egy átfogó, igazságos és tartós béke megteremtéséről, a nemzetközi joggal összhangban” 

– zárul a nyilatkozat.

A közös nyilatkozatot:

  • Ukrajna, 
  • az Európai Unió, 
  • valamint Albánia, 
  • Andorra, 
  • Ausztrália, 
  • Ausztria, 
  • Belgium, 
  • Bosznia-Hercegovina, 
  • Bulgária, 
  • Kanada, 
  • Costa Rica, 
  • Horvátország, 
  • Ciprus, 
  • Csehország, 
  • Dánia, 
  • Észtország, 
  • Finnország, 
  • Franciaország, 
  • Georgia, 
  • Németország, 
  • Görögország, 
  • Honduras, 
  • Magyarország, 
  • Izland, 
  • Írország, 
  • Izrael, 
  • Olaszország, 
  • Japán, 
  • Lettország, 
  • Liechtenstein, 
  • Litvánia, 
  • Luxemburg,
  • Málta, 
  • Monaco, 
  • Montenegró, 
  • Hollandia, 
  • Új-Zéland, 
  • Észak-Macedónia, 
  • Norvégia, 
  • Panama, 
  • Lengyelország, 
  • Portugália, 
  • a Koreai Köztársaság, 
  • Moldova, 
  • Románia, 
  • San Marino, 
  • Szlovákia, 
  • Szlovénia, 
  • Spanyolország, 
  • Svédország, 
  • Svájc 
  • és az Egyesült Királyság nevében adták ki.

Orbán Anita megszólalt a Magyar Péter-Szibiha-csörte után

Orbán Anita, külügyminiszter New Yorkból adott interjút csütörtök este az Index Kibeszélő című műsorának. A tárcavezető azt mondta, hogy sikerült rendezni a konfliktust a hét eleji Magyar Péter és ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha között X-en történt szópárbaj után. Orbán Anita napi szinten kapcsolatban van az ukrán miniszterelnök-helyettessel és azt ígérte, októberben az ukrán parlament elé kerülhet a kárpátaljai magyarok helyzetét rendező törvénytervezet.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy amíg a nyilvánosság csak a közösségi médiában zajló eseményekről értesült, addig a háttérben több megbeszélés is volt Magyarország és Ukrajna között.

 Azt állította, hogy sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket.

Ennek előzménye, hogy a hét elején kisebb szópárbajt vívott az X-en Magyar Péter miniszterelnök és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, miután utóbbi "orbánizmussal" vádolta meg a magyar kormányfőt, amiért hétfőn a parlamentben Magyar kijelentette, hogy Magyarország nem tagja a Volodimir Zelenszkij által életre hívott Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek és hazánkban nem épülhet meg a Mol-Naftogaz megállapodás alapján az ukrán stratégiai üzemanyagtároló.

Orbán Anita
orosz-ukrán háború
ENSZ Biztonsági Tanácsa
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu