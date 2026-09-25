Erről elfelejtett szólni Orbán Anita, a C8-botrány kitakarta a szemek elől: Magyarország szép csendben csatlakozott egy Ukrajna melletti szövetséghez – 51 ország közösen szólította fel az oroszokat

„Ukrajna békét akar. Mi is békét akarunk” – áll abban a szeptember 23-án, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt kiadott közös nyilatkozatban, amelyet Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter és Andrii Szibiha ukrán külügyminiszter ismertetett az Európai Unió, valamint összesen 51 ország nevében. A nyilatkozatot valamennyi uniós tagállam mellett Ukrajna, Georgia és Moldova is aláírta – írja az Eu Neighbours East.

A nyilatkozatot Orbán Anita is aláírta/Fotó: @andras.greskovits / Orbán Anita / Facebook

A nyilatkozatot Orbán Anita is aláírta

A nyilatkozat aláírói ismételten kifejezték szolidaritásukat Ukrajnával, amely továbbra is Oroszország agressziós háborújával néz szembe.

„A teljes körű háború immár négy éve, hat hónapja és harminc napja tart, és az emberi veszteségek száma tovább nő. Mély aggodalommal tölt el bennünket, hogy Oroszország fokozza a civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadásokat Ukrajna-szerte, ami az ENSZ adatai szerint az elmúlt hónapokban rekordmagas számú áldozathoz vezetett. Felszólítjuk a feleket a nemzetközi humanitárius jog maradéktalan tiszteletben tartására, az elszámoltathatóság biztosítására és a civilek védelmére”

– olvasható a dokumentumban.

Az aláírók különösen aggasztónak nevezték a Fekete-tengeren végrehajtott támadásokat. Mint fogalmaztak, „Oroszország megpróbálja ellehetetleníteni az ukrán gabonaexportot, ezzel pedig veszélyezteti a globális élelmezésbiztonságot”.

A nyilatkozat támogatja azokat a törekvéseket, amelyek a Fekete-tengeren a hajózás szabadságának garantálását szolgáló megállapodás létrehozására irányulnak. Emellett a kereskedelmi hajózás és a kritikus infrastruktúra védelmére szólít fel.

Az aláírók Oroszországot arra is felszólították, hogy végre tegye meg a szükséges lépéseket „az érdemi diplomácia és tárgyalások felé, amelyek békéhez vezetnek”.

Az Európai Unió, Ukrajna és a többi aláíró ország sürgette Oroszországot, hogy haladéktalanul, biztonságosan és feltétel nélkül tegye lehetővé minden fogva tartott, erőszakkal elszállított vagy deportált ukrán civil – köztük gyermekek – hazatérését. Emellett a nyilatkozat a hadifoglyok teljes körű visszaszolgáltatását, valamint valamennyi internált visszatérését is szorgalmazza. A dokumentum szerint ezek jelentős bizalomépítő intézkedések lehetnének.

„Oroszországnak fel kell hagynia az agresszióval, el kell fogadnia a tűzszünetet, és érdemi tárgyalásokat kell kezdenie egy átfogó, igazságos és tartós béke megteremtéséről, a nemzetközi joggal összhangban”

– zárul a nyilatkozat.