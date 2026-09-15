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Volánbusz
Jellinek Dániel
Magyar Péter

Hivatalos: máris bevetették az NVVH-t, egyből hatalmas rajtaütést hajtottak végre - ezért vitte el az ügyészség Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

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Látványos bűnügyi akció zajlik a Volánbusz korrupciós ügyében, amelyben már három embert őrizetbe is vett a Központi Nyomozó Főügyészség. A nyomozás középpontjában milliárdos buszbeszerzések és személyszállítási szolgáltatások állnak.
VG
2026.09.15, 14:21
Frissítve: 2026.09.15, 14:46

Újabb fordulat történt a Volánbuszokat érintő, milliárdos korrupciós ügyben: összehangolt bűnügyi akciót indított a Központi Nyomozó Főügyészség, amelynek során három embert őrizetbe vettek. A Volánbusz-ügyben a hatóságok személyszállítási szolgáltatások és autóbuszbeszerzések körüli, milliárdos vesztegetési konstrukció ügyében nyomoznak, miközben Magyar Péter miniszterelnök szerint Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet is előállították.

Unger Anna, Magyar Péter nyomoz
Magyar Péter máris bevetette az NVVH-t, egyből hatalmas rajtaütést hajtottak végre / Fotó:  AFP

Rendőrök és ügyészek csaptak le kedden a Volánbuszokat érintő korrupciós ügyben. A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint összehangolt nyomozási cselekményeket hajtanak végre, amelyekben közel 40 hivatalos személy vesz részt. 

Az akcióhoz a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala és a Készenléti Rendőrség munkatársai is csatlakoztak.

A hatóságok több helyszínen kutattak és foglaltak le bizonyítékokat. Jelenleg négy embert hallgatnak ki gyanúsítottként, közülük hármat a főügyészség őrizetbe vett. Az ügyészség egyelőre nem közölte a gyanúsítottak nevét.

A nyomozás tárgya a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatások elvégzése, valamint autóbuszok beszerzése. A hatóságok milliárdos vesztegetési ügyet vizsgálnak, amelynek szálai a korábbi Volán-társaságok működéséhez is vezetnek. A nyomozó főügyészség május 15. óta saját hatáskörben folytat felderítést, amely mostanra eljutott a megalapozott gyanú közléséig.

A mostani akció különösen azért jelentős, mert a Volánbusz-ügyben már korábban is komoly összegek kerültek a hatóságok látóterébe. A Nemzeti Nyomozó Iroda szeptember elején nyolc embert gyanúsított meg egy olyan korrupciós és pénzmosási ügyben, amelyben a Volán-társaságokat mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette. A vizsgált konstrukciók között buszbérletek, karbantartási megbízások és ingatlanügyletek is szerepeltek.

Az ügy kedden politikai szinten is új lendületet kapott. Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben arról beszélt, hogy a magyar ügyészség előállította Jellinek Dániel üzletembert, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját. A miniszterelnök szerint mindketten egy régóta húzódó ügyben kerültek a hatóságok kezére.

Jellinek neve korábban is felmerült a Volánbusz-nyomozás kapcsán, ahogy Szivek Norberté is. A hatóságok ugyanakkor a hivatalos közleményben nem azonosították név szerint a most őrizetbe vett három embert, ezért a konkrét gyanúsítások tartalma egyelőre nem ismert.

A nyomozó főügyészség szerint további adatokat jelenleg nem lehet közölni. Egy azonban biztos: a Volánbusz-ügy már nem csupán egy évekkel korábban indult felderítés, hanem olyan büntetőeljárássá vált, amelyben most összehangolt hatósági akció és őrizetbe vételek is történtek.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: előállította az ügyészség Magyarország egyik leggazdagabb emberét, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérét is elvitték – „Folytatjuk, köszönöm szépen!”

Az ügyészség előállította Jellinek Dánielt, Magyarország hetedik leggazdagabb emberét, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját – jelentette be a parlamentben kedden Magyar Péter miniszterelnök.

 

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