Hivatalos: máris bevetették az NVVH-t, egyből hatalmas rajtaütést hajtottak végre - ezért vitte el az ügyészség Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

Újabb fordulat történt a Volánbuszokat érintő, milliárdos korrupciós ügyben: összehangolt bűnügyi akciót indított a Központi Nyomozó Főügyészség, amelynek során három embert őrizetbe vettek. A Volánbusz-ügyben a hatóságok személyszállítási szolgáltatások és autóbuszbeszerzések körüli, milliárdos vesztegetési konstrukció ügyében nyomoznak, miközben Magyar Péter miniszterelnök szerint Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet is előállították.

Magyar Péter máris bevetette az NVVH-t, egyből hatalmas rajtaütést hajtottak végre / Fotó: AFP

Rendőrök és ügyészek csaptak le kedden a Volánbuszokat érintő korrupciós ügyben. A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint összehangolt nyomozási cselekményeket hajtanak végre, amelyekben közel 40 hivatalos személy vesz részt.

Az akcióhoz a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala és a Készenléti Rendőrség munkatársai is csatlakoztak.

A hatóságok több helyszínen kutattak és foglaltak le bizonyítékokat. Jelenleg négy embert hallgatnak ki gyanúsítottként, közülük hármat a főügyészség őrizetbe vett. Az ügyészség egyelőre nem közölte a gyanúsítottak nevét.

A nyomozás tárgya a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatások elvégzése, valamint autóbuszok beszerzése. A hatóságok milliárdos vesztegetési ügyet vizsgálnak, amelynek szálai a korábbi Volán-társaságok működéséhez is vezetnek. A nyomozó főügyészség május 15. óta saját hatáskörben folytat felderítést, amely mostanra eljutott a megalapozott gyanú közléséig.

A mostani akció különösen azért jelentős, mert a Volánbusz-ügyben már korábban is komoly összegek kerültek a hatóságok látóterébe. A Nemzeti Nyomozó Iroda szeptember elején nyolc embert gyanúsított meg egy olyan korrupciós és pénzmosási ügyben, amelyben a Volán-társaságokat mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette. A vizsgált konstrukciók között buszbérletek, karbantartási megbízások és ingatlanügyletek is szerepeltek.

Az ügy kedden politikai szinten is új lendületet kapott. Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben arról beszélt, hogy a magyar ügyészség előállította Jellinek Dániel üzletembert, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját. A miniszterelnök szerint mindketten egy régóta húzódó ügyben kerültek a hatóságok kezére.