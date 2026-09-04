Átírhatják a gyermekkori oltási rendet: új vakcinák is bekerülhetnek a kötelező programba – ezt tervezi a Tisza-kormány
Átírná a kormány a csecsemők kötelező pneumococcus elleni oltásának szabályait, hogy az újabb, Magyarországon engedélyezett vakcinák is alkalmazhatók legyenek. A jelenlegi 2+1-es rendszer megmaradna, de bizonyos készítményeknél a 3+1-es oltási séma is lehetővé válhat.
Átírhatják a gyermekkori oltási rendet Magyarországon, a kormány ugyanis módosítaná a csecsemők kötelező pneumococcus elleni oltásának szabályait. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet nem a kötelező oltás megszüntetéséről szól, hanem arról, hogy
az újabb, Magyarországon engedélyezett vakcinák is alkalmazhatók legyenek a programban akkor is, ha azok alkalmazási előírása eltér a jelenleg jogszabályban rögzített sémától.
A hatályos rendszerben a pneumococcus elleni kötelező oltást 2+1-es rendben adják be. A gyermekek két alapimmunizáló oltást kapnak a betöltött 2. és 4. hónapban, majd 12 hónapos korban következik az emlékeztető oltás.
A változtatásra azért lehet szükség, mert az Európai Unióban és Magyarországon is megjelentek olyan pneumococcus konjugált vakcinák, amelyek alkalmazási előírása három alapimmunizáló és egy emlékeztető oltást, vagyis 3+1-es sémát határoz meg. Az európai országokban egyébként sem egységes az oltási gyakorlat: többféle adagolási rendszer működik.
A vakcinához igazíthatják az oltási rendet
A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy ha egy kötelező oltásra használható, Magyarországon engedélyezett vakcina alkalmazási előírása eltér a jogszabályban rögzített időpontoktól, akkor az adott évre kiadott védőoltási módszertani levél határozhatná meg az alkalmazandó oltási rendet.
Ez nagyobb rugalmasságot jelentene, miközben maga a kötelező oltási rendszer változatlanul fennmaradna. Vagyis nem arról van szó, hogy minden csecsemő automatikusan négy pneumococcus-oltást kapna a jelenlegi három helyett. A konkrét oltási rend attól is függhetne, hogy az adott gyermeknél melyik engedélyezett készítményt alkalmazzák.
A pneumococcus, vagyis a Streptococcus pneumoniae többféle betegséget okozhat. A középfülgyulladás és a tüdőgyulladás mellett súlyos invazív fertőzésekhez, például véráramfertőzéshez és agyhártyagyulladáshoz is vezethet. A veszély különösen a kisgyermekek és az idősek esetében jelentős.
A csecsemők számára alkalmazott pneumococcus elleni készítmények konjugált vakcinák. Ezek a baktérium tokjából származó cukormolekulákat hordozófehérjéhez kapcsolják, amivel erősebb immunválasz és immunmemória kialakulását segítik elő.
A vakcina nem tartalmaz betegséget okozni képes pneumococcust.
A tervezet tehát elsősorban az oltási program rugalmasságát növelné, és lehetőséget teremtene arra, hogy több engedélyezett készítményt használjanak. A módosítás egyelőre nem végleges: a társadalmi egyeztetés szeptember 12-ig tart.
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