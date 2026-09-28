Óriási beismerést tett Orbán Anita: megtartják az előző kormány által kiharcolt legkomolyabb megállapodásokat – „konzervatív kormány vagyunk, Trump fontos nekünk!"
Interjút adott a Newsweek-nek Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere. A tárcavezető az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülése mellett adott interjúban hangsúlyozta: Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata stabil, és az új kormány is szoros együttműködésre törekszik Washingtonnal. „A kapcsolat a két ország között szilárd” – mondta Orbán Anita. „A fő szövetség, amely a keretet biztosítja, természetesen a NATO. Az új magyar kormány ezért intenzív, szilárd partnerséget kíván kialakítani az amerikai adminisztrációval” – fogalmazott.
Fontos az amerikai partnerség Orbán Anita szerint
A magyar külügyminiszter szerint az előző magyar kormány és a Trump-adminisztráció között létrejött megállapodások egy részét is továbbvinnék. „Szerencsére néhány olyan megállapodást, javaslatot vagy memorandumot is örököltünk, amelyet az előző kormányzat és a Trump-adminisztráció tárgyalt ki. Ezeket áttekintjük, és célunk, hogy mindegyikben előrelépjünk” – mondta.
Orbán Anita szerint az új magyar kabinet és a Trump-adminisztráció között több értékalapú kérdésben is közös álláspont van.
Az értékeket tekintve sok mindenben egyetértünk. Konzervatív kormány vagyunk, erősen vallásbarátok. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek és a családok védelmére
– fogalmazott.
A migrációt szintén olyan területként emelte ki, ahol Budapest és Washington álláspontja közel áll egymáshoz.
„Határozottan meg fogjuk védeni valamennyi határunkat és kerítésünket” – mondta Orbán Anita. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Tisza-kormány választási felhatalmazása egyértelmű, ezért világosan meg kell különböztetni azokat a területeket, ahol folytonosságot, és azokat, ahol akár „180 fokos változást” akar a kormány.
A külügyminiszter szerint a változás egyik legfontosabb eleme Magyarország visszatérése a korábbi természetes szövetségi rendszerekhez.
Vissza az EU-ba és a NATO-ba
„A magyar nemzeti érdeket fogjuk képviselni minden országgal szemben, és úgy határozzuk meg a nemzeti érdeket, hogy mi szolgálja Magyarország biztonságát, stabilitását, a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekeit” – mondta.
Orbán Anita szerint az előző kormány „eltávolodott azoktól a természetes szövetségektől, amelyekhez Magyarország tartozik, vagyis az EU-tól és a NATO-tól”.
Az egyik zászlóshajóként bejelentett célunk, hogy visszatérjünk szövetségeinkhez, az EU-hoz és a NATO-hoz, megbízható, konstruktív partnerként. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne védenénk a nemzeti érdekeinket.
Nem jelenti azt sem, hogy ne emelnénk fel a szavunkat” – tette hozzá.
A miniszter szerint a korábbi kormány a szuverenitás kérdését olyan külföldi kapcsolatok igazolására is felhasználta, amelyek szerinte nem feltétlenül szolgálták Magyarország érdekeit. Az új kabinet ezzel szemben a gazdasági növekedésre, az oktatáshoz való hozzáférés javítására és az egészségügyi programokra helyezné a hangsúlyt.
Orbán Anita szerint a magyar tapasztalat más európai országok számára is tanulságos lehet. Szerinte a Tisza választási sikere részben annak köszönhető, hogy a párt a mindennapi problémákra összpontosított, egyszerűen kommunikált, és kevésbé épített arra, hogy politikai üzeneteit egy „külső ellenséggel” folytatott küzdelem köré szervezze.
„Ha sikeresek vagyunk, az bárki számára tanulság lehet” – mondta. „Bárki szavazhat jobbra, balra vagy a fősodorra, de aki a mainstreamre szeretne szavazni, most azt látja a magyar történetben, hogy valóban sikeresek vagyunk az ország gazdasági és társadalmi növekedésének megteremtésében, valamint a stabil külpolitika visszaállításában.”
Magyarország nem tart az amerikai kivonulástól
Az ukrajnai háború és az Oroszországgal fennálló konfliktus kapcsán Orbán Anita szerint Európának alkalmazkodnia kell az új biztonsági környezethez. Nem tart attól, hogy az Egyesült Államok kivonulhat a NATO-ból.
„Azt mondanám, hogy alkalmazkodnunk kell az új realitásokhoz, és meg kell hallanunk, amit az Egyesült Államok mond. Ennek egyik következménye valóban az, hogy a tehermegosztás változik, és az európai országoknak nagyobb részt kell vállalniuk saját területük védelméből” – mondta. „Egyáltalán nem aggaszt, hogy az Egyesült Államok kivonulhat.”
A miniszter szerint
Magyarország már teljesítette a NATO-tagállamoktól elvárt, GDP-arányosan legalább 2 százalékos védelmi kiadási szintet.
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban ugyanakkor az új kormány az előző kabinetnél nyíltabban bírálja Moszkvát „Természetesen teljes mértékben tiszteletben tartjuk Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, és aggasztónak tartjuk az orosz tevékenységet Európával szemben” – mondta.
A hibrid hadviselésre is készülnek
Orbán Anita szerint Magyarországnak „sok tapasztalata” van
- a hibrid hadviseléssel, és
- a politikai beavatkozási kísérletekkel kapcsolatban.
A miniszter a korábbi Orbán-kormány mellett folytatott kampányokkal kapcsolatban Magyar Péter által megfogalmazott, Moszkvához köthető beavatkozási vádakra utalt.
„Biztosítanunk kell társadalmaink védelmét, többek között a dezinformációval és a félretájékoztatással szemben, amely Magyarországon is széles körben jelen volt, valamint meg kell védenünk határainkat” – mondta.
Mindeközben Budapest a diplomáciai kapcsolatokat Moszkvával sem akarja megszakítani. Magyarország szeptemberben tíz orosz diplomatát utasított ki, Orbán Anita azonban hangsúlyozta: „a diplomáciai csatornának nyitva kell lennie, és nyitva is van”.
„Oroszország továbbra is energiaellátója Magyarországnak, és továbbra is fontos regionális szereplő. Ezért természetesen a diplomáciai csatornáknak nyitva kell lenniük” – mondta.