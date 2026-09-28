Óriási beismerést tett Orbán Anita: megtartják az előző kormány által kiharcolt legkomolyabb megállapodásokat – „konzervatív kormány vagyunk, Trump fontos nekünk!"

Interjút adott a Newsweek-nek Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere. A tárcavezető az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülése mellett adott interjúban hangsúlyozta: Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata stabil, és az új kormány is szoros együttműködésre törekszik Washingtonnal. „A kapcsolat a két ország között szilárd” – mondta Orbán Anita. „A fő szövetség, amely a keretet biztosítja, természetesen a NATO. Az új magyar kormány ezért intenzív, szilárd partnerséget kíván kialakítani az amerikai adminisztrációval” – fogalmazott.

Orbán Anita Magyarország külügyminisztere interjút adott a Newsweek-nek

Fotó: AFP / AFP

Fontos az amerikai partnerség Orbán Anita szerint

A magyar külügyminiszter szerint az előző magyar kormány és a Trump-adminisztráció között létrejött megállapodások egy részét is továbbvinnék. „Szerencsére néhány olyan megállapodást, javaslatot vagy memorandumot is örököltünk, amelyet az előző kormányzat és a Trump-adminisztráció tárgyalt ki. Ezeket áttekintjük, és célunk, hogy mindegyikben előrelépjünk” – mondta.

Orbán Anita szerint az új magyar kabinet és a Trump-adminisztráció között több értékalapú kérdésben is közös álláspont van.

Az értékeket tekintve sok mindenben egyetértünk. Konzervatív kormány vagyunk, erősen vallásbarátok. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek és a családok védelmére

– fogalmazott.

A migrációt szintén olyan területként emelte ki, ahol Budapest és Washington álláspontja közel áll egymáshoz.

„Határozottan meg fogjuk védeni valamennyi határunkat és kerítésünket” – mondta Orbán Anita. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Tisza-kormány választási felhatalmazása egyértelmű, ezért világosan meg kell különböztetni azokat a területeket, ahol folytonosságot, és azokat, ahol akár „180 fokos változást” akar a kormány.

A külügyminiszter szerint a változás egyik legfontosabb eleme Magyarország visszatérése a korábbi természetes szövetségi rendszerekhez.

Vissza az EU-ba és a NATO-ba

„A magyar nemzeti érdeket fogjuk képviselni minden országgal szemben, és úgy határozzuk meg a nemzeti érdeket, hogy mi szolgálja Magyarország biztonságát, stabilitását, a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekeit” – mondta.