Káoszban a magyar diplomácia: az ukrán külügyminisztert betámadta Magyar Péter, Orbán Anita azonnal elkezdett magyarázkodni az X-en

„Amit az utóbbi időben Budapestről hallunk, értetlenséggel tölt el bennünket. Úgy tűnik, hogy bár Orbán Viktor távozott, az akadályozásra és elszigetelődésre épülő politikája továbbra is virágzik” – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben kijelentette, hogy Magyarország nem tagja a Volodimir Zelenszkij által életre hívott Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek.

Orbán Anita magyar külügyminiszter / Fotó: AFP

Magyar Péter válasza nem maradt el, a kormányfő korábban a Facebookon, a Telex cikke alatt kommentben reagált Andrij Szibiha soraira. Ezt megtette az ukrán külügyminiszter eredeti X-bejegyzésénél is.

„Próbálok segíteni. Teljesen elfogadhatatlan azt állítani, hogy egy szuverén ország egy nemzetközi együttműködés (Kárpáti Nyolcak) tagja anélkül, hogy erről előzetesen egyeztettek volna az érintett országgal, vagy az hozzájárulását adta volna. Hogy egy egyszerű példával érzékeltessem: ‹Szia, a szomszéd faluban alakítottunk egy focicsapatot. Nem ismerjük egymást, de te is benne vagy, és neked kell hoznod a labdát.›” – kommentálta a miniszterlnök.

Nemcsak a kormányfő szólt hozzá a bejegyzéshez, hanem Orbán Anita külügyminiszter is.

„Magyar Péter miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Magyarország nem csatlakozott a C8 kezdeményezéshez – ez ténykérdés. Ráadásul semmilyen nemzetközi energetikai együttműködés nem valósulhat meg a magyar kormány részvétele nélkül. Hivatalba lépése óta az új magyar kormány számos gesztust tett Ukrajna felé. Ezért a jelenlegi helyzet nem állítható párhuzamba az Orbán Viktor által folytatott obstrukciós politikával” – írta a tárcavezető.

Nemcsak Magyar Péter kosarazta ki az ukrán elnököt

A miniszterelnök szerint ugyan Budapest meghívást kapott az új regionális együttműködésbe, de a magyar kormány nem élt vele. „Meghívtak minket, és mi jó okkal nem mentünk el” – mondta el ennek kapcsán Magyar Péter.

Ráadásul Magyarország mellett Csehország sem csatlakozott a C8-hoz, így a Kárpáti Nyolcak szövetsége lényegében az első pillanatban összeomlott. A Kárpáti Hatok elnevezés még helytálló lehet.