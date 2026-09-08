Kiutasított orosz diplomaták: így reagált a nemzetközi sajtó Orbán Anita váratlan lépésére
A nyugati mainstream média a magyar-orosz diplomáciai csörtét a Tisza-kormány és Orbán Anita külpolitikai irányváltásaként értelmezi. Egyes szerkesztőségek a kiutasított orosz diplomatákat kémkedéssel gyanúsították meg, annak ellenére, hogy a Külügyminisztérium egyelőre nem definiálta a döntés pontos okát.
A konzervatív hangok ennél megfontoltabbak és pragmatikusabbak voltak. Elsősorban tényközlés alapú tudósítást végeztek, illetve egy német lap arra is felhívta a figyelmet, hogy eddig nagyon kevés az üggyel kapcsolatos konkrétum látott napvilágot.
Orbán Anita korszakváltása és a „kémsztori”
A lépésről elsők között beszámoló Reuters a döntést külpolitikai irányváltásként és egy hosszabb folyamat részeként értelmezte. A brit hírügynökség a magyar-orosz viszony gyökeres megváltozásáról és az Orbán Viktor külpolitikájával való szakításról írt.
A Guardian rámutatott a lehetséges orosz válaszlépésekre, valamint − ahogy a Világgazdaság is − beszámolt Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő reakciójáról, amely szerint
a budapesti russzofób lobbinak adott válasz kemény és fájdalmas lesz.
A lap élő közvetítésében az érintett orosz diplomatákat „kémnek” nevezte, amit később a szerkesztő áthúzott, azonban a javítást megtartotta a szövegben.
Az Egyesült Államokból kevés reakció érkezett
Az Associated Press felidézte, hogy Magyar Péter korábban külpolitikai irányváltást ígért, valamint beszámolt a magyar-orosz energetikai kapcsolatokról, illetve az ebből adódó brüsszeli súrlódásokról is. Az amerikai konzervatív oldalról a cikk megjelenéséig nem igazán érkezett érdemi reakció, így érdemes aktívan követni a hírfolyamot.
A dpa hírügynökség Orbán Viktor politikájával történő egyértelmű szakításként értelmezte a diplomáciai lépést. Ezt az olvasatot később több médium is átvette.
A Berliner Zeitung ezzel szemben a még nyitott kérdésekre világított rá:
konkrét bizonyítékokat vagy neveket nem hoztak nyilvánosságra.
A lap szerint a Tisza-kormány a történtek ellenére igyekszik fenntartani a párbeszédet Moszkvával.
A lengyelek szerint ez csak részleges irányváltás
A TVN24 és a Polsat News tényszerűen számolt be a döntésről, a gazeta.pl pedig határozot politikai és diplomáciai irányváltásként keretezte a történetet.
A wPolityce és a Do Rzeczy is hírt adott a kiutasításról, de nem értelmezték paradigmaváltásként az esetet. A Do Rzeczy hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is fékezi Ukrajna európai uniós csatlakozását, ezért vélemányük szerint továbbra sem történt teljes igazodás a brüsszeli külpolitikához.