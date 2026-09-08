Kiutasított orosz diplomaták: így reagált a nemzetközi sajtó Orbán Anita váratlan lépésére

A nyugati mainstream média a magyar-orosz diplomáciai csörtét a Tisza-kormány és Orbán Anita külpolitikai irányváltásaként értelmezi. Egyes szerkesztőségek a kiutasított orosz diplomatákat kémkedéssel gyanúsították meg, annak ellenére, hogy a Külügyminisztérium egyelőre nem definiálta a döntés pontos okát.

Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A konzervatív hangok ennél megfontoltabbak és pragmatikusabbak voltak. Elsősorban tényközlés alapú tudósítást végeztek, illetve egy német lap arra is felhívta a figyelmet, hogy eddig nagyon kevés az üggyel kapcsolatos konkrétum látott napvilágot.

Orbán Anita korszakváltása és a „kémsztori”

A lépésről elsők között beszámoló Reuters a döntést külpolitikai irányváltásként és egy hosszabb folyamat részeként értelmezte. A brit hírügynökség a magyar-orosz viszony gyökeres megváltozásáról és az Orbán Viktor külpolitikájával való szakításról írt.

A Guardian rámutatott a lehetséges orosz válaszlépésekre, valamint − ahogy a Világgazdaság is − beszámolt Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő reakciójáról, amely szerint

a budapesti russzofób lobbinak adott válasz kemény és fájdalmas lesz.

A lap élő közvetítésében az érintett orosz diplomatákat „kémnek” nevezte, amit később a szerkesztő áthúzott, azonban a javítást megtartotta a szövegben.

Az Egyesült Államokból kevés reakció érkezett

Az Associated Press felidézte, hogy Magyar Péter korábban külpolitikai irányváltást ígért, valamint beszámolt a magyar-orosz energetikai kapcsolatokról, illetve az ebből adódó brüsszeli súrlódásokról is. Az amerikai konzervatív oldalról a cikk megjelenéséig nem igazán érkezett érdemi reakció, így érdemes aktívan követni a hírfolyamot.

A dpa hírügynökség Orbán Viktor politikájával történő egyértelmű szakításként értelmezte a diplomáciai lépést. Ezt az olvasatot később több médium is átvette.

A Berliner Zeitung ezzel szemben a még nyitott kérdésekre világított rá:

konkrét bizonyítékokat vagy neveket nem hoztak nyilvánosságra.

A lap szerint a Tisza-kormány a történtek ellenére igyekszik fenntartani a párbeszédet Moszkvával.