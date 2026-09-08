Orbán Anita most jelentette be: lecsapott a budapesti orosz diplomatákra, kiutasította őket Magyarországról – rögtön megüzente Moszkvának, hogy ez mit jelent
Tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot, miután a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal – tehát burkoltan kémkedéssel vádolják őket. Orbán Anita külügyminiszter Facebook-bejegyzése szerint felszólították Oroszország budapesti nagykövetét, hogy az érintettek távozzanak Magyarországról.
A külügyminiszter közlése szerint a Külügyminisztérium illetékes vezetője az ő utasítására tájékoztatta az orosz nagykövetet a döntésről. A tárca a Bécsi Egyezményre hivatkozott, amikor azt közölte, hogy a tíz munkatárs Magyarországon diplomatától nem elfogadható tevékenységet végzett. A bejegyzésből nem derül ki, pontosan milyen tevékenységet kifogásoltak a magyar hatóságok, és az sem, hogy az érintetteknek milyen határidővel kell elhagyniuk az országot. Orbán Anita azt sem részletezte, hogy az ügyben indult-e más magyar hatósági eljárás, illetve hogy az orosz fél miként reagált a felszólításra.
A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. A közlemény alapján
Magyarország ugyanakkor igyekszik különválasztani a mostani intézkedést az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok egészétől.
Orbán Anita külön hangsúlyozta, hogy a tíz munkatárs távozásának elrendelése nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország a jövőben is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet Moszkvával, a külügyminiszter szerint azonban ennek feltétele a kölcsönös tisztelet és a diplomáciai szabályok betartása.
Magyar Péter miniszterelnök is reagált az esetre: „Magyarország kormánya távozásra szólította fel a budapesti orosz nagykövetség tíz budapesti diplomatáját, akik diplomatától nem elfogadható tevékenységet végeztek Magyarországon. Megvédjük hazánk szuverenitását” – írta Facebookon a miniszterelnök.
A moszkvai nagykövetet is hazarendelte az új külügyi vezetés
A Külügyminisztérium új vezetése szeptember elején hazarendelte Moszkvából Konkoly Norbert nagykövetet, aki 2018 óta vezette a magyar külképviseletet Oroszországban. A TASZSZ orosz állami hírügynökség egy budapesti diplomáciai forrásra hivatkozva azt írta, hogy az utódját egyelőre nem választották ki, a nagykövetséget jelenleg Gergics Gábor ügyvivő vezeti. A hírügynökség forrása szerint a döntés politikai okokkal és az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok megváltozott megközelítésével függ össze, ezt azonban a magyar külügyi vezetés a közölt információk szerint nem erősítette meg.
Konkoly több mint három évtizedes diplomáciai pályafutása során az Egyesült Királyságban és Kanadában is szolgált, Portugáliában és Brazíliában pedig nagykövetként dolgozott. Moszkvai megbízatása alatt Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert több oroszországi látogatására is elkísérte, köztük a Vlagyimir Putyin elnökkel 2026 márciusában tartott kremlbeli találkozóra. A nagykövet visszahívása egy szélesebb személyzeti átalakítás része:
Orbán Anita külügyminiszter júniusban 37 nagykövet visszahívását jelentette be,
amit részben Magyarország új külpolitikai prioritásaival indokolt. A TASZSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben az új magyar kormány pragmatikus együttműködést kíván fenntartani Moszkvával, az ENSZ-közgyűlés 81. ülésszakára készült magyar utasítások Oroszország lépéseit már Magyarországot, Európát és a világrendet fenyegető tényezőként írták le.
Orbán Anita nagyon aggódik az oroszok külföldi jelenléte miatt
A külügyminiszter korábbi bejegyzése szerint Magyarországot mély aggodalommal tölti el az orosz hibrid tevékenységek növekvő száma és intenzitása Európában. A tárcavezető a közelmúltbeli németországi incidensekre hivatkozva azt írta, hogy ezek egyre veszélyesebb és felelőtlenebb magatartásra utalnak, amely komoly biztonsági kockázatot jelent Európa számára.
A német kormány augusztusban egy meghiúsított dróntámadásért tette felelőssé Oroszországot,
miután a lipcsei–hallei repülőtér közelében egy robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak egy ukrán teherszállító repülőgép közelében. Berlin szerint Moszkva biztosíthatta a művelethez szükséges eszközöket és szaktudást, Oroszország azonban visszautasította a vádakat. Németország válaszul több diplomáciai és intézményi lépést jelentett be, köztük az orosz konzulátus és egy kulturális központ bezárását, valamint további uniós szankciókat sürget. Orbán Anita közölte, hogy Magyarország teljes szolidaritást vállal Németországgal, és a kialakult helyzetben az Európai Unió és a NATO egységének, ellenálló képességének és közös felkészültségének erősítését tartja szükségesnek.