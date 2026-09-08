Tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot, miután a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal – tehát burkoltan kémkedéssel vádolják őket. Orbán Anita külügyminiszter Facebook-bejegyzése szerint felszólították Oroszország budapesti nagykövetét, hogy az érintettek távozzanak Magyarországról.

Orbán Anita most jelentette be: lecsapott a budapesti orosz diplomatákra, kiutasította őket Magyarországról – rögtön megüzente Moszkvának, hogy ez mit jelent / Fotó: NurPhoto via AFP

A külügyminiszter közlése szerint a Külügyminisztérium illetékes vezetője az ő utasítására tájékoztatta az orosz nagykövetet a döntésről. A tárca a Bécsi Egyezményre hivatkozott, amikor azt közölte, hogy a tíz munkatárs Magyarországon diplomatától nem elfogadható tevékenységet végzett. A bejegyzésből nem derül ki, pontosan milyen tevékenységet kifogásoltak a magyar hatóságok, és az sem, hogy az érintetteknek milyen határidővel kell elhagyniuk az országot. Orbán Anita azt sem részletezte, hogy az ügyben indult-e más magyar hatósági eljárás, illetve hogy az orosz fél miként reagált a felszólításra.

A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. A közlemény alapján

Magyarország ugyanakkor igyekszik különválasztani a mostani intézkedést az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok egészétől.

Orbán Anita külön hangsúlyozta, hogy a tíz munkatárs távozásának elrendelése nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország a jövőben is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet Moszkvával, a külügyminiszter szerint azonban ennek feltétele a kölcsönös tisztelet és a diplomáciai szabályok betartása.

Magyar Péter miniszterelnök is reagált az esetre: „Magyarország kormánya távozásra szólította fel a budapesti orosz nagykövetség tíz budapesti diplomatáját, akik diplomatától nem elfogadható tevékenységet végeztek Magyarországon. Megvédjük hazánk szuverenitását” – írta Facebookon a miniszterelnök.

A moszkvai nagykövetet is hazarendelte az új külügyi vezetés

A Külügyminisztérium új vezetése szeptember elején hazarendelte Moszkvából Konkoly Norbert nagykövetet, aki 2018 óta vezette a magyar külképviseletet Oroszországban. A TASZSZ orosz állami hírügynökség egy budapesti diplomáciai forrásra hivatkozva azt írta, hogy az utódját egyelőre nem választották ki, a nagykövetséget jelenleg Gergics Gábor ügyvivő vezeti. A hírügynökség forrása szerint a döntés politikai okokkal és az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok megváltozott megközelítésével függ össze, ezt azonban a magyar külügyi vezetés a közölt információk szerint nem erősítette meg.