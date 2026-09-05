A Külügyminisztérium új vezetése hararendelte moszkvai nagykövetét, Konkoly Norbertet Oroszországból, a világ számos országában működő diplomáciai képviseletek vezetőinek leváltására irányuló folyamat részeként. Egy budapesti diplomáciai forrás erről tájékoztatta a TASZSZ tudósítóját, megjegyezve, hogy a moszkvai nagykövet utódját még nem választották ki – írja az orosz állami hírügynökség.

Késhegyen táncol Orbán Anita: furcsának találják az oroszok, hogy hazarandelte a moszkvai magyar nagykövetet – " A döntést politikai okokból hozták meg" Fotó: Orbán Anita / Facebook

„Norbert Konkoly, aki 2018 óta vezette a moszkvai nagykövetséget, visszatért Magyarországra. Utódját még nem találták meg” – mondta az ügynökség forrása. A forrás szerint a döntést a magyar külügyminisztérium új vezetése politikai okokból hozta meg, tükrözve az Oroszországgal való kapcsolatokhoz való hozzáállásuk megváltozását. Az orosz fővárosban működő magyar nagykövetséget jelenleg Gergics Gábor ügyvivő vezeti.

Konkoly az 1990-es évek első felében csatlakozott a magyar Külügyminisztériumhoz, miután a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében tanult. Mielőtt oroszországi nagykövetté nevezték ki, számos országban szolgált, köztük az Egyesült Királyságban és Kanadában, valamint nagykövetségeket vezetett Portugáliában és Brazíliában. Moszkvai tartózkodása alatt elkísérte Szijjártó Péter volt magyar külügyminisztert látogatásokon, többek között egy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel 2026 márciusában a Kremlben tartott találkozón.

A TASZSZ emlékezet rá, hogy Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter júniusban 37 nagykövetet hívott vissza, amit azzal indokolt, hogy egyes esetekben erre az ország „új külpolitikai prioritásai" miatt van szükség.

Magyarországnak több mint 80 nagykövetsége van külföldön, többek között Oroszországban, az Egyesült Államokban, Kínában, Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban. A magyar diplomáciai képviseletek teljes száma, beleértve a főkonzulátusokat, a nemzetközi szervezetek melletti képviseleteket és az állandó képviseleteket, meghaladja a 130 intézményt világszerte.

Az orosz állami hírügynökség azt is felidézi, hogy új magyar kormány ugyan azt állított, hogy pragmatikus együttműködést kíván fenntartani Oroszországgal, augusztus 26-án közzétette a Magyország által aláírt utasításokat az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakára New Yorkban delegált küldöttsége számára, amelyekben első alkalommal jellemezte Oroszország cselekedeteit „Magyarország, Európa és a világrend fenyegetéseként”.





