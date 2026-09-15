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Unger Anna
Orbán Viktor
Magyar Péter

Itt a válasz: megszólalt Unger Anna Orbán Viktor interjúja után – az NVHH elnöke nekiment a volt kormányfőnek

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Orbán Viktor az NVVH-t „ÁVH”-nak nevezte, és pénzügyi, valamint jogi felelősséget helyezett kilátásba a hivatal munkatársainak egy esetleges fideszes visszatérés után. Magyar Péter fenyegetésként értékelte a kijelentést, míg Unger Anna, az NVVH elnöke jelezte: jogi lépéseket tesznek, ha bárki megfélemlíti a dolgozókat vagy visszaél személyes adataikkal.
VG
2026.09.15, 06:20

Orbán Viktor a vasárnapi esti interjújában az NVVH-t „ÁVH”-nak nevezte, és azt mondta, az ott dolgozóknak a Fidesz visszatérése esetén pénzügyi és jogi felelősséggel kell számolniuk. Magyar Péter ezt fenyegetésnek nevezte, és kijelentette, hogy nem hátrálnak. A korábbi miniszterelnök kijelentéseire reagált Unger Anna: az NVVH elnöke jelezte, hogy fellépnek a hivatal dolgozóinak megfélemlítése és személyes adataikkal való visszaélés ellen – írja az Index.

Unger Anna reagált Orbán Viktor kijelentésére
Unger Anna reagált Orbán Viktor kijelentésére/Fotó: AFP /  AFP

Orbán Viktor vasárnap beszélt az NVVH-ról

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök vasárnap este a Hír TV Bayer Show című műsorának vendége volt, miután a Fidesz elnöke szombaton, a kötcsei pikniken többhetes vakációját követően visszatért a közéletbe.

A volt kormányfő a műsorban többek között arról beszélt, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása (NVVH) – amelyet ÁVH-nak nevezett – szintén az önkény jele. 

„Ami most van, az agresszív újkommunista kormányzás” 

– jelentette ki. Orbán Viktor szerint „ők sokkal jobban rettegnek és félnek a valóságtól és a népharagtól, mint amennyire mi tartunk az ő önkényüktől”. Hozzátette azt is, hogy ha a Fidesz ismét hatalomra kerül, annak is pénzügyi és jogi felelősséget kell vállalnia, aki az „ÁVH-ban” dolgozik vagy közreműködik.

Magyar Péter hétfő reggel közösségi oldalán reagált Orbán Viktor kijelentéseire. A miniszterelnök szerint a volt kormányfő őszinte vallomás helyett „arra vetemedett, hogy nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit”. „Üzenem a maffiának: Nem hátrálunk!” – szögezte le a kormányfő.

A miniszterelnök pár órával később a parlamentben is reagált hivatali elődjének kijelentéseire, hangsúlyozva, hogy az fenyegetés, amiért akár börtön is járhat.

Az NVVH elnöke reagált

Tuzson Bence az RTL-lel közölte, hogy azok, akik az NVVH működtetésében részt vesznek, személy szerint is, azok „előbb vagy utóbb a törvény előtt felelni fognak”.

Unger Anna a csatornának nyilatkozva elmondta, jogi lépéseket ígért abban az esetben, ha valaki visszaél a dolgozók adataival.

A hivatal nemcsak a közvagyont, hanem a munkavállalóit is megvédi. Senkinek sincs ahhoz joga, hogy a hivatal munkatársait fenyegesse vagy megfélemlítse. Nem élhet vissza senki a hivatal dolgozóinak személyes adatival. Ha konkrét megfélemlítés vagy fenyegetés érkezik bárki részéről, meg fogják tenni a szükséges jogi intézkedéseket

– húzta alá.

Az NVVH elnöke továbbá közölte, a hivatal fele már összeállt, hamarosan honlapjuk is lesz. 

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