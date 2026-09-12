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Fidesz
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Orbán Viktor

Orbán Viktor Kötcsén: jövő héten kétnapos elnökségi ülést tart a Fidesz - "a legfontosabb kérdés az, hogy milyen erőforrásaink vannak"

Jövő héten kétnapos elnökségi ülést tart a Fidesz. Orbán Viktor Kötcsén elmondta, hogy ezen többek között áttekintik azt, hogy miként tudna segíteni a jobboldal a nemzeti ellenálás támogatásában.
VG
2026.09.12., 14:45

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt hagyományos, Kötcsén rendezett fórumán közölte, hogy a jövő héten tartandó kétnapos elnökségi ülésen áttekintik az erőforrásokat, valamint többek között azt, hogy ezeket miként tudják a nemzeti ellenállás segítésére felhasználni.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: a jövő heti Fidesz elnökségi ülésen áttekintik a rendelkezésre álló erőforrásokat / Fotó: Ladóczki Balázs

A jövő héten csütörtökön és pénteken van egy kétnapos elnökségi ülésünk. Ahol az egyik legfontosabb kérdés az, hogy milyen erőforrásaink vannak, és azt hogyan tudjuk a nemzeti ellenállásban részt venni akaró civileknek, a médiának, influenszereknek, magánembereknek odaadni, a rendelkezésükre bocsátani

 - mondta a pártelnök.

Orbán Viktor: vezessék vissza a védett árat! 

Orbán Viktor közölte azt is, hogy a parlament előtt van a költségvetés módosítása, amelyben az energiaválság kezelésére 500 milliárd forintot félretettek. 

Pénz van. A mi javaslatunk az, hogy a védett árat, amit nem kellett volna kivezetni, vezessék vissza.

"Tizenhat fantasztikus év van Magyarország mögött. Egy polgári, nemzeti kormányzás eredményeképpen. 2010-ben Magyarország gyarmati sorban volt. Magyarországból sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehoznunk. Megnyertünk egymás után négy választást. Húsz év után egyet elvesztettünk. Én azt kívánom a jobboldalnak, hogy minden húsz évben egyszer veszítsen választást. Tizenhat évig kormányoztunk folyamatosan. Elfáradtam, rám fért egy kis pihenés" - tette hozzá a volt miniszterelnök Kötcsén.

"Magyarország az elmúlt, most már több mint tíz évben megvédte Európát, és a szomszédos országokat védte meg első helyen. Tehát Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában azért nincs – Csehországban és Szlovákiában egyáltalán – migráció, Ausztriában meg azért nincs nagyobb migráció, mert Magyarország megvédte Európa külső határait" - fejtette ki Orbán Viktor.

Mozaikjobboldal

Egy, a mozaikjobboldal létrehozására irányuló kérdésre a volt miniszterelnök kifejtette: "A mozaikkocka akkor értelmes, ha egy nagy kép része. És a mozaikkockák fegyelmezett rendben illeszkednek egymáshoz, és kiadnak végül egy közös képet. A jobboldal mindig ilyen volt". A jobboldal csak három dologban értett egyet. A többiben mindig sokszínű volt. 

  • Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb Magyarország szuverenitása. 
  • Egyetértettünk abban, hogy szabadság kell, és abban is, 
  • hogy a hagyományok, az örökség, amit kaptunk az elődeinktől, az megőrzendő, és arra kell építeni - mondta Orbán Viktor.

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Orbán Viktor Kötcsén: jövő héten kétnapos elnökségi ülést tart a Fidesz - "a legfontosabb kérdés az, hogy milyen erőforrásaink vannak"

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