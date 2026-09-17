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Orbán Viktor
Fidesz
interjú

Orbán Viktor nagy dobásra készül: perceken belül megszólal, így még nem láthattuk a volt kormányfőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új irodájából jelentkezik Orbán Viktor, aki csütörtök reggel a Blikknek ad interjút, és az új munkakörnyezetét is bemutatja.
VG
2026.09.17, 06:20

Új iroda, új kezdet – exkluzív room tour – írja Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki csütörtökön reggel 7 órakor a Blikknek ad interjút, amelyben bemutatja az új munkakörnyezet.

Orbán Viktor
Orbán Viktor perceken belül megszólal

Orbán Viktor közölte, hogy a parlament előtt van a költségvetés módosítása

A volt miniszterelnök a kötcsei pikniket megelőzően jelezte, hogy visszatért, majd vasárnap a HírTV -ben már arról beszélt, hogy az előttük álló fél év feladata a jobboldali szavazók összeszedése és a saját soraik újjászervezése.

Orbán Viktor Kötcsén közölte, hogy a parlament előtt van a költségvetés módosítása, amelyben az energiaválság kezelésére 500 milliárd forintot félretettek. 

Pénz van. A mi javaslatunk az, hogy a védett árat, amit nem kellett volna kivezetni, vezessék vissza.

"Tizenhat fantasztikus év van Magyarország mögött. Egy polgári, nemzeti kormányzás eredményeképpen. 2010-ben Magyarország gyarmati sorban volt. Magyarországból sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehoznunk. Megnyertünk egymás után négy választást. Húsz év után egyet elvesztettünk. Én azt kívánom a jobboldalnak, hogy minden húsz évben egyszer veszítsen választást. Tizenhat évig kormányoztunk folyamatosan. Elfáradtam, rám fért egy kis pihenés" - tette hozzá a volt miniszterelnök Kötcsén.

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