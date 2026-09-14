Nem nyomoz a rendőrség az Orbán-kormány rendeletével kapcsolatban − tévedett a feljelentő

Elutasította a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt a feljelentést, amely szerint az Orbán-kormány energetikai-infrastruktúra fokozott őrzéséről szóló rendelete kampánycélokat szolgált − tette közzé az MTI.

Nem nyomoz a rendőrség az Orbán-kormány rendeletével kapcsolatban / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

A rendőrségi határozat az Integritás Hatóság weboldalán hozzáférhető, így az ügy részletei bárki számára megismerhetők.

Orbán Viktor rendelete

A feljelentő szerint Magyarország korábbi miniszterelnöke a 2026-os országgyűlési választások kampányidőszakában bejelentette, hogy elrendelte bizonyos energetikai létesítmények fokozott őrzését, de ezt érdemi indoklással nem támasztotta alá. Azt is hozzátette, hogy kormány a választásokat követő harmadik napon a fokozott őrzésre irányuló döntését visszavonta, a kivezényelt fegyveres erőket visszarendelte, és ez az intézkedése ugyancsak indoklás nélkül maradt − olvasható a BRFK közleményében.

A feljelentő álláspontja értelmében az intézkedések nagy valószínűséggel nem nemzetbiztonsági érdeket szolgáltak, csupán a kormánypárt kampányának megerősítést célozták. Az illető úgy vélte, hogy mivel a fokozott őrzést az állami költségvetésből finanszírozták, felmerült a költségvetési csalás gyanúja.

A kormány döntésére azt követően került sor, hogy a Barátság kőolajvezeték hónapokra leállt, ezért Magyarország energiaellátása veszélybe került.

„Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítünk” – közölte korábban Orbán Viktor.

Nem történt bűncselekmény

A rendőrség szerint a feljelentő által leírtak nem a költségvetési csalás, hanem a hivatali visszaélés gyanúját vetik fel, ezért annak megvalósulását vizsgálta.

A BRFK arra hivatkozva döntött a feljelentés elutasításáról, hogy az abban leírt cselekmény nem bűncselekmény.

Az indoklás szerint hivatali visszaélést az a hivatalos személy követhet el, aki úgy szegi meg hivatali kötelességét, lépi túl hivatali hatáskörét, vagy él vissza hivatali helyzetével, hogy magatartása közvetlen hatással van közfeladatot ellátó tevékenységére, és kötelességszegésének célja, hogy szándékosan jogtalan előnyt biztosítson vagy jogtalan hátrányt okozzon. A jogtalan előny vagy hátrány egyaránt lehet anyagi, erkölcsi, személyi természetű.