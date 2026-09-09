Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, hogy a Tisza-kormány megpróbálhatta visszakérni azt a két lipicai lovat, melyet Magyarország III. Károly brit király 2023-as koronázása alkalmából ajándékozott a brit királyi udvarnak. A volt miniszterelnök azt írta: „Elindult az út az istállóba program? A kormány visszakéri a III. Károly királynak ajándékozott lovakat?”, és kitette az Üvegtigris híres jelenetét, melyben Kamarás Iván kiakadva megkérdezi: „Itt mindenki hülye?”.

Ezt a botrányt már Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül: az Üvegtigris jelenetével üzent a Tisza-kormánynak – „Itt mindenki hülye?” / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A brit lap szerint a két ló, Neopolitano XXVII-44, istállónevén Nelson, valamint Incitato XVIII-3, vagyis Iveco 2023-ban került a brit királyi udvarhoz. Az akkori magyar honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf az ajándékozást a két ország közötti jó kapcsolatok jelképeként mutatta be, és azt írta: „Magyar lovak a brit királyi család szolgálatában!”

A Daily Mail most azt állítja, hogy

a brit udvar a múlt hónapban egy határozott hangvételű üzenetet kapott a magyar agrártárcától, amelyben a két ló visszaszállítását kérték a szilvásváradi állami ménesbe.

A lap nem közölt dokumentumot, és azt sem tudta megmondani, mi indokolta volna a visszakérést. A brit beszámoló szerint a kérés zavart okozott az udvarban, és diplomáciai kellemetlenséget is okozhatott. A cikk ugyanakkor arra is kitér, hogy az ügy időközben rendeződött, és a két állat mégsem hagyja el az Egyesült Királyságot.

A londoni magyar nagykövetség szóvivője a Daily Mailnek azt mondta, hogy az illetékesekkel folytatott egyeztetés alapján a két ló körüli kérdést már lezárták. A nagykövetség közlése szerint

Nelson és Iveco az eredeti terveknek megfelelően az Egyesült Királyságban marad.

Brit királyi források szintén azt közölték a lappal, hogy nincs folyamatban vita, a lovak pedig továbbra is a windsori királyi istállóban maradnak.

Nem derült ki azonban, hogy a magyar fél valóban hivatalosan kérte-e vissza a lovakat, és ha igen, pontosan milyen megfontolásból. A Daily Mail egy névtelen magyar forrást idézett, aki politikai motivációt feltételezett a háttérben, és az új kormány lépéseit az áprilisi választás utáni hatalomváltással hozta összefüggésbe.