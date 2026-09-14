Soha nem látott balhé robbant ki Orbán Viktor és Vitézy Dávid között: a volt miniszterelnök kíméletlenül lehordta a közlekedési és beruházási minisztert – „Mindig is a németek embere volt”

A volt kormányfő a Bayer Show-ban, a 25. kötcsei találkozó tanulságait összegezve éles kritikával illette a jelenlegi gazdasági és politikai irányvonalat.

Soha nem látott balhé robbant ki Orbán Viktor és Vitézy Dávid között / Fotó: Facebook / Vitézy Dávid

Meglátása szerint a szuverenitás 16 éven át épített pillérei – a bankrendszer, a távközlési és az energiaszektor – ismét külföldi érdekcsoportok kezére kerülnek, miközben az ország döntéshozatalát Brüsszel és Berlin diktátumai határozzák meg.

Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány becsapta a választókat. A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztériumáról is beszélt.

„Vitézy Dávid államtitkár volt az én kormányomban rövid ideig. Egyébként mindig is a németek embere volt,

úgy tartottuk számon, mint egy német lobbistát, de jó helyen volt, államtitkárként elműködött” – fogalmazott.

Vitézy távozását azzal magyarázta, hogy Palkovics László után Lázár János került a minisztérium élére, aki nem találta meg vele a közös hangot.

A volt miniszterelnök közölte, hogy Lázár egyik első intézkedéseként megszigorította a tárca pályázati és közbeszerzési szabályait, és Vitézy hivatali idejéhez képest jóval szigorúbb rendszert vezetett be.

„Sokkal szigorúbb rendszert vezetett be, mint ami Vitézy alatt volt. És most Vitézy miniszter úr, exállamtitkár támadja azt, aki nála sokkal szigorúbb szabályokat vezetett be” – mondta.

Vitézy az interjúra reagálva azt írta, hogy „Látom Orbán Viktor szerint a »németek embere« lettem, mert nem engedtem, hogy Mészáros Lőrincék 105 milliárddal drágábban üzemeltessék az M6-os autópályát, mint az eddigi szolgáltató”.

„Lázár verseny nélkül túlárazva játszotta ki ezt a megbízást nekik, ennyire voltak szigorúak a szabályok, amiket bevezetett” – írta.

Vitézy Dávid szerint „szánalmasan erőltetett magyarázat” német lobbinak beállítani a vasút fejlesztését, és ezzel indokolni, hogy az elmúlt években miért hagyták leromlani a MÁV állapotát, valamint miért mondtak vissza minden járműbeszerzést.