Így még senki nem láthatta Orbán Viktort: a volt kormányfő megmutatta új irodáját és elárulta, mennyire viselte meg a választási vereség

A Fidesznek még ma is a Lendvay utcai épület a székháza, ide költözött vissza 16 év után a Parlamentből, illetve a Miniszterelnökség épületéből, a Karmelita kolostorból Orbán Viktor. Nem vissza a múltba, vissza a jövőbe, mert úgy véli, a korábbi választási vereség utáni visszaköltözés is olyan erőd adott neki és a Fidesznek, amivel később nyerni tudtak. Ugyanaz az épület, ugyanaz az iroda, ugyanazok a bútorok, sőt, a költözést követően ugyanazok az emléktárgyak, könyvek, családi fotók díszítik Orbán Viktor régi-új Lendvay utcai irodáját, mint 16 éve, amikor innen kilépett, és több mint másfél évtizedig irányította Magyarországot – írja a Blikk.

Orbán Viktor ismét a Lendvay utcai székházban/Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor: Mindig is ez volt a Fidesz helye

– Állítólag itt egy szőnyegkereskedőé volt legelőször, ezt ő építette. Aztán a Kádár-rendszerben az egyházak ellenőrzésére, elnyomására és mogyorózására hivatott Állami Egyházügyi Hivatalnak volt ez a főhadiszállása. Amikor szétosztottak állami ingatlanokat, az akkori parlamenti pártok között mi ezt kaptuk. Találtunk is egyébként még páncélszekrényeket, benne levelezést, ezt-azt, mert a kommunista rendszer slendrián volt. De ez nagyon régen volt, talán '91-'92-ben lehetett. És azóta ez a Fidesz székháza jóban-rosszban. Az akkor működő parlamenti pártoknak adott épületek közül már csak ez van meg, hiszen az akkori politikai pártok – MDF, SZDSZ, MSZP, Kisgazdapárt – eltűntek a rendszerváltás 36 éves történelme során. Amit mi kaptunk, megőriztük. Úgyhogy büszke is vagyok rá, hogy nem herdáltuk el, nem éltük föl. Mi is megmaradtunk, a ház is velünk. Mindig is ez volt a Fidesz helye, és ez is marad.

Egyből megszerették ezt az épületet?

– Nem. Nem jó érzéssel jöttünk be, mert a háznak az előtörténete nem volt valami barátságos. Szerveztünk is ide egy kis közös imát abban az évben, amikor ezt átvettük. Meghívtuk az egyházak képviselőit, a szakadár kisegyházakét is, mondtunk egy közös imát, hogy a gonosztól valahogy megszabadítsuk az épületet. Szerintem sikerült, Belzebub nem jár errefelé, kerüli a helyet. No, de nem igazán ezért volt rossz érzésünk, hanem nekünk elsőre idegen volt a hely. Palota, faburkolat, gyönyörű falépcső, üvegtető. Ez a környezet nem azt a benyomást keltette, ahol fölgyűrt ingujjú fiatalemberek szervezték volna a jövőt. Márpedig akkor még, amikor ezt kaptuk, éppen fölgyűrt ujjú fiatalok voltunk, akik lelkesen szervezték a magyar jövőt. A ház ehhez nem nagyon passzolt. S bár már megszerettem, még mindig van egy ilyen érzésem, hogy túl elegáns.