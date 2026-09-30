Újabb hírek érkeztek Hankó Balázsról: ide szállították Kecskemétről az NKA-ügyben meggyanúsított volt minisztert

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségen lefolytatott éjszakai kihallgatást követően a ceglédi fogdába szállították Hankó Balázst. A volt tárcavezető panaszt nyújtott be az őrizetbe vételével szemben, miután az eljárási cselekmények a kora hajnali órákig húzódtak – számolt be a TV2, kedden.

Hankó Balázs családja körében még az őrizetbe vétele előtt a Parlament épületében. / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A NAV fegyveresei intézkedtek Hankó őrizetbe vételéről

Mint ismert: a miniszterelnök hétfőn a Parlamentben tett kijelentést, miszerint „az egész magyar sajtó és a magyar emberek is szeretnék tudni, hol bújtatják Hankó Balázst”. Az ellenzéki politikus azonban eközben mindvégig az Országház épületében, a Fidesz frakcióirodájában tartózkodott és várta a hatóságokat, ahol képviselőtársai mellett a családja is vele volt.

A volt tárcavezető kisvártatva megérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületébe, ahol fegyveres őrök várták, és intézkedtek az őrizetbe vételéről.

Hankó ügyvédje hétfő este arról tájékoztatott, hogy az ügy érdemi eljárási cselekményei Bács-Kiskun vármegyében folytatódnak. A politikust Budapestről a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségre szállították Kecskemétre, ahol a kihallgatása a hajnali órákig húzódott, és mintegy négy órán keresztül tartott.

A védők hangsúlyozták, hogy az őrizetbe vételhez törvényi feltételeknek kell teljesülniük, Hankó Balázs pedig kora reggel panaszt nyújtott be az őrizetbe vételével szemben.

Hankó: Az eljárás végén bebizonyosodik, hogy a támogatások jogszerűek voltak

A korábbi kulturális miniszter az NKA-ügyben történt őrizetbe vétele előtt interjút adott a HírTV-nek. Ebben Hankó Balázs arról beszélt, azért vették őrizetbe hétfőn, mert a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség gyanúja szerint a Nemzeti Kulturális Alap forrásait politikai szempontok alapján, választókerületi lefedettség szerint osztották szét.

A politikus kifejtette: a mostani időszakban különösen felerősödött a vádaskodók és a politikai agitátorok hangja, ő azonban – mint mondta – „az igazság hangján” akar megszólalni.

A volt miniszter szerint az eljárás végén bebizonyosodik majd, hogy a támogatások jogszerűek voltak.

Állítása szerint valamennyi döntés megfelelt a vonatkozó miniszteri rendeletnek és a jogszabályi előírásoknak. Hankó Balázs az ellene folyó eljárást politikai koncepciós eljárásnak nevezte, amelynek szerinte két fő „gyújtópontja” van. Az egyik szerinte kultúrpolitikai harc, a másik pedig kultúrpolitikai leszámolás.