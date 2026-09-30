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Újabb hírek érkeztek Hankó Balázsról: ide szállították Kecskemétről az NKA-ügyben meggyanúsított volt minisztert

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A kora hajnali órákig tartott Hankó Balázs kihallgatása a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségen, majd egy másik városban lévő fogdába szállították. A politikus panaszt tett az őrizetbe vétele ellen, és továbbra is politikai koncepciós eljárásnak tartja az NKA-források elosztása miatt indult ügyet.
VG
2026.09.30, 06:49
Frissítve: 2026.09.30, 07:09

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségen lefolytatott éjszakai kihallgatást követően a ceglédi fogdába szállították Hankó Balázst. A volt tárcavezető panaszt nyújtott be az őrizetbe vételével szemben, miután az eljárási cselekmények a kora hajnali órákig húzódtak – számolt be a TV2, kedden.

Hankó Balázs, őrizetbe vétel
Hankó Balázs családja körében még az őrizetbe vétele előtt a Parlament épületében. / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A NAV fegyveresei intézkedtek Hankó őrizetbe vételéről

Mint ismert: a miniszterelnök hétfőn a Parlamentben tett kijelentést, miszerint „az egész magyar sajtó és a magyar emberek is szeretnék tudni, hol bújtatják Hankó Balázst”. Az ellenzéki politikus azonban eközben mindvégig az Országház épületében, a Fidesz frakcióirodájában tartózkodott és várta a hatóságokat, ahol képviselőtársai mellett a családja is vele volt.

A volt tárcavezető kisvártatva megérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületébe, ahol fegyveres őrök várták, és intézkedtek az őrizetbe vételéről.

Hankó ügyvédje hétfő este arról tájékoztatott, hogy az ügy érdemi eljárási cselekményei Bács-Kiskun vármegyében folytatódnak. A politikust Budapestről a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségre szállították Kecskemétre, ahol a kihallgatása a hajnali órákig húzódott, és mintegy négy órán keresztül tartott.

A védők hangsúlyozták, hogy az őrizetbe vételhez törvényi feltételeknek kell teljesülniük, Hankó Balázs pedig kora reggel panaszt nyújtott be az őrizetbe vételével szemben.

Hankó: Az eljárás végén bebizonyosodik, hogy a támogatások jogszerűek voltak

A korábbi kulturális miniszter az NKA-ügyben történt őrizetbe vétele előtt interjút adott a HírTV-nek. Ebben Hankó Balázs arról beszélt, azért vették őrizetbe hétfőn, mert a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség gyanúja szerint a Nemzeti Kulturális Alap forrásait politikai szempontok alapján, választókerületi lefedettség szerint osztották szét.

A politikus kifejtette: a mostani időszakban különösen felerősödött a vádaskodók és a politikai agitátorok hangja, ő azonban – mint mondta – „az igazság hangján” akar megszólalni.

A volt miniszter szerint az eljárás végén bebizonyosodik majd, hogy a támogatások jogszerűek voltak.

Állítása szerint valamennyi döntés megfelelt a vonatkozó miniszteri rendeletnek és a jogszabályi előírásoknak. Hankó Balázs az ellene folyó eljárást politikai koncepciós eljárásnak nevezte, amelynek szerinte két fő „gyújtópontja” van. Az egyik szerinte kultúrpolitikai harc, a másik pedig kultúrpolitikai leszámolás. 

Az egyik feljelentő kapcsán egy „ultraliberális” szervezetről beszélt, míg a másik feljelentőként a Horváth Lóránt Ügyvédi Irodát nevezte meg, amelyet szerinte a nyilvánosság az Aranykonvoj-ügyből ismerhet. Hankó szerint minisztersége idején szuverén kultúrpolitikát folytattak, ami a kulturális elit egy részének nem tetszett.

Ők a magyar kultúrát akarják börtönbe zárni 

– szögezte le a volt tárcavezető.

„Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket nem ismerik, az hiba. Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket ismerik, az pedig bűn!”

Orbán Viktor is reagált Hankó Balázs őrizetbe vételére, a volt kormányfő a politikus HírTV-nek adott interjújának egy részletét osztotta meg, illetve a történteket ismételten újkommunista tempónak minősítette. Hankó Balázs az Orbán Viktor által közzétett videóban elmondja: A megosztott videórészletben M. Dobos Marianne arról kérdezte a volt minisztert, hogyan készült fel arra, hogy korlátozhatják a szabadságát. Hankó Balázs erre úgy válaszolt, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megerősödött a hite.

Kifejtette: családja, néhány munkatársa és közössége is sokat segít neki, ugyanakkor családjával nehéz beszélgetéseken vannak túl, hiszen ha nem lehet otthon, legidősebb fia lesz a családban a legidősebb férfi.

Orbán Viktor a bejegyzését azzal zárta: „ha úgy vádolnak, hogy a tényeket nem ismerik, az hiba. Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket ismerik, az pedig bűn!”

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