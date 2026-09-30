Újabb hírek érkeztek Hankó Balázsról: ide szállították Kecskemétről az NKA-ügyben meggyanúsított volt minisztert
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségen lefolytatott éjszakai kihallgatást követően a ceglédi fogdába szállították Hankó Balázst. A volt tárcavezető panaszt nyújtott be az őrizetbe vételével szemben, miután az eljárási cselekmények a kora hajnali órákig húzódtak – számolt be a TV2, kedden.
A NAV fegyveresei intézkedtek Hankó őrizetbe vételéről
Mint ismert: a miniszterelnök hétfőn a Parlamentben tett kijelentést, miszerint „az egész magyar sajtó és a magyar emberek is szeretnék tudni, hol bújtatják Hankó Balázst”. Az ellenzéki politikus azonban eközben mindvégig az Országház épületében, a Fidesz frakcióirodájában tartózkodott és várta a hatóságokat, ahol képviselőtársai mellett a családja is vele volt.
A volt tárcavezető kisvártatva megérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületébe, ahol fegyveres őrök várták, és intézkedtek az őrizetbe vételéről.
Hankó ügyvédje hétfő este arról tájékoztatott, hogy az ügy érdemi eljárási cselekményei Bács-Kiskun vármegyében folytatódnak. A politikust Budapestről a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségre szállították Kecskemétre, ahol a kihallgatása a hajnali órákig húzódott, és mintegy négy órán keresztül tartott.
A védők hangsúlyozták, hogy az őrizetbe vételhez törvényi feltételeknek kell teljesülniük, Hankó Balázs pedig kora reggel panaszt nyújtott be az őrizetbe vételével szemben.
Hankó: Az eljárás végén bebizonyosodik, hogy a támogatások jogszerűek voltak
A korábbi kulturális miniszter az NKA-ügyben történt őrizetbe vétele előtt interjút adott a HírTV-nek. Ebben Hankó Balázs arról beszélt, azért vették őrizetbe hétfőn, mert a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség gyanúja szerint a Nemzeti Kulturális Alap forrásait politikai szempontok alapján, választókerületi lefedettség szerint osztották szét.
A politikus kifejtette: a mostani időszakban különösen felerősödött a vádaskodók és a politikai agitátorok hangja, ő azonban – mint mondta – „az igazság hangján” akar megszólalni.
A volt miniszter szerint az eljárás végén bebizonyosodik majd, hogy a támogatások jogszerűek voltak.
Állítása szerint valamennyi döntés megfelelt a vonatkozó miniszteri rendeletnek és a jogszabályi előírásoknak. Hankó Balázs az ellene folyó eljárást politikai koncepciós eljárásnak nevezte, amelynek szerinte két fő „gyújtópontja” van. Az egyik szerinte kultúrpolitikai harc, a másik pedig kultúrpolitikai leszámolás.
Az egyik feljelentő kapcsán egy „ultraliberális” szervezetről beszélt, míg a másik feljelentőként a Horváth Lóránt Ügyvédi Irodát nevezte meg, amelyet szerinte a nyilvánosság az Aranykonvoj-ügyből ismerhet. Hankó szerint minisztersége idején szuverén kultúrpolitikát folytattak, ami a kulturális elit egy részének nem tetszett.
Ők a magyar kultúrát akarják börtönbe zárni
– szögezte le a volt tárcavezető.
„Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket nem ismerik, az hiba. Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket ismerik, az pedig bűn!”
Orbán Viktor is reagált Hankó Balázs őrizetbe vételére, a volt kormányfő a politikus HírTV-nek adott interjújának egy részletét osztotta meg, illetve a történteket ismételten újkommunista tempónak minősítette. Hankó Balázs az Orbán Viktor által közzétett videóban elmondja: A megosztott videórészletben M. Dobos Marianne arról kérdezte a volt minisztert, hogyan készült fel arra, hogy korlátozhatják a szabadságát. Hankó Balázs erre úgy válaszolt, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megerősödött a hite.
Kifejtette: családja, néhány munkatársa és közössége is sokat segít neki, ugyanakkor családjával nehéz beszélgetéseken vannak túl, hiszen ha nem lehet otthon, legidősebb fia lesz a családban a legidősebb férfi.
Orbán Viktor a bejegyzését azzal zárta: „ha úgy vádolnak, hogy a tényeket nem ismerik, az hiba. Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket ismerik, az pedig bűn!”