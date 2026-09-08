Többszáz orosz diplomatát utasítottak már ki Európából, most Magyar Péter kormánya is lépett– történelmi fordulat jöhet, kérdés, mit válaszol Moszkva

Tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot, miután a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal – tehát burkoltan kémkedéssel vádolják őket. Orbán Anita külügyminiszter Facebook-bejegyzése szerint felszólították Oroszország budapesti nagykövetét, hogy az érintettek távozzanak Magyarországról.

Tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot/Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Máris megérkezett az oroszok válasza

Moszkva órákon belül reagált a kiutasítás hírére. Az orosz külügyminisztérium válaszlépést ígért, Marija Zaharova szóvivő pedig azt közölte, hogy a budapesti döntésre „kemény és fájdalmas” reakció érkezik.

Zaharova az orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a Moszkva által „budapesti ruszofób lobbinak” nevezett kör válaszra számíthat. Az orosz külügyi tárca egyelőre nem közölte, pontosan milyen intézkedést tervez, és azt sem, hogy mikor jelenthetik be a válaszlépést.

Történelmi törés jöhet?

Az Ukrajna elleni teljes körű háború kezdete óta az Európai Unió országaiból több száz orosz diplomatát utasítottak ki. Magyarország azonban – amelynek élén akkor Orbán Viktor kormánya állt – nem csatlakozott ezekhez az intézkedésekhez – írja az orosz ellenzéki Insider.

2022 februárja és 2025 októbere között az Európai Unió országaiból, valamint Montenegróból, Norvégiából, Észak-Macedóniából és az Egyesült Királyságból csaknem 700 orosz diplomatát utasítottak ki. Az uniós tagállamok közül egyedül Magyarország nem csatlakozott ezekhez az intézkedésekhez.

Budapest ezt megelőzően legutóbb 2018 márciusában nyilvánított egy orosz diplomatát nemkívánatos személynek. Akkor Magyarország csatlakozott a nyugati országok összehangolt diplomata-kiutasítási akciójához, amelyet Szergej Szkripal, a GRU egykori ezredese és lánya, Julija megmérgezése miatt indítottak. A támadás Salisburyben történt.

Emellett 2026. májusában kiutasították Magyarországról Artur Suskov orosz kémet, aki diplomáciai fedésben dolgozott az országban. Május 4-én, pár nappal a magyar kormány hivatalos leváltása előtt, feleségével együtt el kellett hagynia Magyarországot.