Ezért tiltotta ki valójában Orbán Anita az orosz diplomatákat Magyarországról? Eddig erről nem volt szó, egészen más szempontok állhatnak a háttérben
Dmitrij Bunyevics, az Orosz Stratégiai Kutatóintézet (RISI) munkatársa a Vedomosztyinak úgy értékelte az orosz diplomaták kiutasítását, hogy az nem okoz radikális károkat az orosz-magyar kapcsolatokban, sokkal inkább szimbolikus politikai lépés. Az elemző a korábbiaknál eltérő, új szempontokat is felvetett a esetet kommentálva.
A tanácsadó azt mondta, szerinte Magyar Péter kormánya a kiutasítással azt igyekszik megmutatni, hogy Oroszország kérdésében együtt mozog Brüsszellel. Bunevics arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország az elmúlt években jelentősen lemaradt a többi uniós országtól az orosz diplomaták kiutasításában. Ezt azzal magyarázta, hogy
Orbán Viktor korábbi miniszterelnök pragmatikus politikát folytatott Moszkvával szemben, és tudatosan távol tartotta Magyarországot az ilyen lépésektől.
A mostani döntéssel a Tisza-kormány az orosz szakértő szerint lényegében közelebb került az Európai Unió általános Oroszországgal kapcsolatos politikájához. Ehhez sajátos fordulatot tett, de a jelzés egyértelmű: Magyarország az uniós fősodorhoz közelít.
Elterelheti Brüsszel figyelmét a vitás ügyekről?
Az elemzés onnan kezd érdekessé válni, hogy az orosz elemző ennél tovább is ment. Bunyevics szerint a magyar kormány a diplomaták kiutasításával Brüsszel figyelmét is megpróbálhatja elterelni azokról a területekről, amelyeken Budapest és az Európai Unió között továbbra is nézetkülönbségek vannak.
Értelmezése szerint Budapest egy olyan ügyben tett látványos engedményt, amely politikailag fontos Brüsszel számára, miközben a gesztus Magyarországnak nem jár különösebben nagy áldozattal. Bunyevics úgy fogalmazott, hogy szimbolikus lépésről van szó, ami „semmibe sem kerül” a magyar félnek, és közben nem mér radikális csapást az Oroszországgal fennálló kapcsolatokra sem.
A szakértő utalt arra, hogy Budapest és Brüsszel között fennmaradó konfliktusok között az egyik az LMBTQ-kérdést érinti. Ebben a kérdésben a kormány és Magyar Péter is távolságtartással kommunikál. Bizonyítéka nincsen a szakértőnek nyilvánvalóan arra, hogy a magyar kormány valóban ilyen alkustratégiát követne, de ismerve Brüsszel álláspontját a kérdésben, az értelmezésnek akár reális alapja is lehet.
Moszkva közben megtorlást ígér az orosz diplomaták kiutasítása miatt
Magyarország kedden jelentette be, hogy tíz orosz diplomatának el kell hagynia az országot. Orbán Anita külügyminiszter közlése szerint a magyar hatóságok úgy ítélték meg, hogy az orosz képviselet tíz tagja olyan tevékenységet végzett Magyarországon, amely a diplomáciai státusszal összeegyeztethetetlen a bécsi egyezmény alapján. A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmét szolgálja, ugyanakkor Budapest nem kívánja megszakítani diplomáciai kapcsolatait Moszkvával.
Moszkva már jelezte, hogy válaszol a magyar lépésre. Az orosz külügyminisztérium egyelőre csak annyit közölt, hogy „megfelelő választ” ad a kiutasításokra. Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti orosz nagykövet ennél jóval keményebben fogalmazott, a tíz diplomata kiutasítását „példátlan és indokolatlan eszkalációnak” nevezte, amely szerinte megfelelő orosz választ követel. A nagykövet egyúttal azt állította, hogy a magyar kormány oroszellenes retorikája miatt keveset érnek Budapestnek azok a kijelentései, amelyek szerint fenn akarja tartani a diplomáciai párbeszédet Moszkvával. Az orosz válaszintézkedés pontos formáját szerda reggelig még nem jelentették be.