Ezért tiltotta ki valójában Orbán Anita az orosz diplomatákat Magyarországról? Eddig erről nem volt szó, egészen más szempontok állhatnak a háttérben

Dmitrij Bunyevics, az Orosz Stratégiai Kutatóintézet (RISI) munkatársa a Vedomosztyinak úgy értékelte az orosz diplomaták kiutasítását, hogy az nem okoz radikális károkat az orosz-magyar kapcsolatokban, sokkal inkább szimbolikus politikai lépés. Az elemző a korábbiaknál eltérő, új szempontokat is felvetett a esetet kommentálva.

Orbán Anita kedden jelentette be az orosz diplomaták kiutasítását/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tanácsadó azt mondta, szerinte Magyar Péter kormánya a kiutasítással azt igyekszik megmutatni, hogy Oroszország kérdésében együtt mozog Brüsszellel. Bunevics arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország az elmúlt években jelentősen lemaradt a többi uniós országtól az orosz diplomaták kiutasításában. Ezt azzal magyarázta, hogy

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök pragmatikus politikát folytatott Moszkvával szemben, és tudatosan távol tartotta Magyarországot az ilyen lépésektől.

A mostani döntéssel a Tisza-kormány az orosz szakértő szerint lényegében közelebb került az Európai Unió általános Oroszországgal kapcsolatos politikájához. Ehhez sajátos fordulatot tett, de a jelzés egyértelmű: Magyarország az uniós fősodorhoz közelít.

Elterelheti Brüsszel figyelmét a vitás ügyekről?

Az elemzés onnan kezd érdekessé válni, hogy az orosz elemző ennél tovább is ment. Bunyevics szerint a magyar kormány a diplomaták kiutasításával Brüsszel figyelmét is megpróbálhatja elterelni azokról a területekről, amelyeken Budapest és az Európai Unió között továbbra is nézetkülönbségek vannak.

Értelmezése szerint Budapest egy olyan ügyben tett látványos engedményt, amely politikailag fontos Brüsszel számára, miközben a gesztus Magyarországnak nem jár különösebben nagy áldozattal. Bunyevics úgy fogalmazott, hogy szimbolikus lépésről van szó, ami „semmibe sem kerül” a magyar félnek, és közben nem mér radikális csapást az Oroszországgal fennálló kapcsolatokra sem.

A szakértő utalt arra, hogy Budapest és Brüsszel között fennmaradó konfliktusok között az egyik az LMBTQ-kérdést érinti. Ebben a kérdésben a kormány és Magyar Péter is távolságtartással kommunikál. Bizonyítéka nincsen a szakértőnek nyilvánvalóan arra, hogy a magyar kormány valóban ilyen alkustratégiát követne, de ismerve Brüsszel álláspontját a kérdésben, az értelmezésnek akár reális alapja is lehet.