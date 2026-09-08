Moszkva azonnal reagált a diplomatabotrányra: súlyos következményei lesznek a Tisza-kormány lépésének – a magyar adófizetők fogják megfizetni
A diplomataügyben éleződik a magyar-orosz konfliktus, miután Budapest tíz orosz külképviseleti munkatárs kiutasításáról döntött. A lépést Moszkvában Brüsszel és a NATO nyomásának tulajdonítják, és már most kemény, fájdalmas válaszlépéseket, valamint a két ország közötti gazdasági kapcsolatok szűkülését is kilátásba helyezték.
Éles üzenetek érkeztek Moszkvából a magyar kormány döntése után, amelynek értelmében tíz orosz külképviseleti munkatársnak kell elhagynia Magyarországot. Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház elnökhelyettese szerint a csoportos kiutasítás kifejezetten konfrontatív lépés, amelyre Oroszország megfelelő választ fog adni.
Az orosz politikus a RIA Novosztyinak nyilatkozva azt mondta: szerinte a budapesti döntés mögött „kizárólag Brüsszel”, vagyis az Európai Unió és a NATO áll. Koszacsov úgy véli, a „posztorbáni” Magyarországnak bizonyítania kellett lojalitását a két szervezet oroszellenes irányvonalához, és Budapest végül nem állt ellen.
Ez nyílt kihívás, amelyre Oroszország természetesen megfelelő módon fog reagálni
– fogalmazott a szenátor, aki szerint a magyar vezetés számára az európai szolidaritásból remélt előnyök fontosabbá váltak, mint az Oroszországgal fenntartott normális kapcsolatok gyakorlati haszna. Koszacsov azt is állította, hogy a döntés árát végső soron a magyar adófizetők fizetik majd meg.
Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be, hogy a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta az orosz nagykövetet a döntésről. A magyar hatóságok értékelése szerint a képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható.
A miniszter szerint az érintetteket ezért felszólították Magyarország elhagyására. Orbán Anita hangsúlyozta:
a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi.
A lépés különösen azért figyelemre méltó, mert egyszerre tíz orosz külképviseleti munkatársról van szó. Ez arra utalhat, hogy a magyar hatóságok a diplomaták egy részét hírszerzési tevékenységgel hozták összefüggésbe, jóllehet a konkrét vádakat a kormány nem hozta nyilvánosságra.
A döntésnek ugyanakkor nemcsak Moszkva, hanem a nyugati szövetségesek felé is lehet üzenete. Az elmúlt években a magyar-orosz kapcsolatok, illetve a kormány Oroszországgal fenntartott együttműködése miatt több nyugati partner részéről is bizalmatlanság jelent meg Budapesttel szemben. A tíz diplomata kiutasítása így azt is jelezheti, hogy Magyarország keményebb fellépést kíván mutatni az orosz hírszerzési tevékenységgel szemben.
Oroszország gazdasági következményekkel fenyeget
Nem Koszacsov volt az egyetlen orosz politikus, aki válaszlépéseket helyezett kilátásba. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője „kemény és fájdalmas választ” ígért, míg Alekszej Csepa, az Állami Duma Nemzetközi Ügyek Bizottságának alelnöke a TASS-nak azt mondta, hogy Oroszország ugyanilyen lépéssel fog válaszolni.
Csepa szerint azonban ennél messzebb is mehet a konfliktus. Úgy vélte, a magyar döntés a közös gazdasági projektek csökkenéséhez vezethet, és olyan nagyszabású magyarországi beruházásokat is érinthet, amelyek megvalósításán eddig orosz diplomaták dolgoztak.
Az orosz politikus szerint mindez „nem fogja a magyar nép érdekeit szolgálni”.
Moszkva tehát már a diplomáciai megtorlás mellett gazdasági következményeket is kilátásba helyezett.
A következő időszakban az lesz a kérdés, hogy az orosz válasz kimerül-e a diplomaták kölcsönös kiutasításában, vagy valóban kiterjed a magyar-orosz gazdasági együttműködésre is. A mostani konfliktus mindenesetre újabb jele annak, hogy a korábban szorosabb magyar-orosz kapcsolat egyre komolyabb geopolitikai nyomás alatt áll.
Orbán Anita most jelentette be: lecsapott a budapesti orosz diplomatákra, kiutasította őket Magyarországról – rögtön megüzente Moszkvának, hogy ez mit jelent
Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személy távozását rendelte el. A magyar hatóságok értékelése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak, amely a diplomáciai szabályok alapján elfogadhatatlan. Orbán Anita ugyanakkor rögtön jelezte Moszkvának, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását.