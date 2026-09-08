Moszkva azonnal reagált a diplomatabotrányra: súlyos következményei lesznek a Tisza-kormány lépésének – a magyar adófizetők fogják megfizetni

A diplomataügyben éleződik a magyar-orosz konfliktus, miután Budapest tíz orosz külképviseleti munkatárs kiutasításáról döntött. A lépést Moszkvában Brüsszel és a NATO nyomásának tulajdonítják, és már most kemény, fájdalmas válaszlépéseket, valamint a két ország közötti gazdasági kapcsolatok szűkülését is kilátásba helyezték.

Konsztantyin Koszacsov szerint nem marad következmények nélkül a tíz orosz diplomata kiutasítása Magyarországról / Fotó: AFP

Éles üzenetek érkeztek Moszkvából a magyar kormány döntése után, amelynek értelmében tíz orosz külképviseleti munkatársnak kell elhagynia Magyarországot. Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház elnökhelyettese szerint a csoportos kiutasítás kifejezetten konfrontatív lépés, amelyre Oroszország megfelelő választ fog adni.

Az orosz politikus a RIA Novosztyinak nyilatkozva azt mondta: szerinte a budapesti döntés mögött „kizárólag Brüsszel”, vagyis az Európai Unió és a NATO áll. Koszacsov úgy véli, a „posztorbáni” Magyarországnak bizonyítania kellett lojalitását a két szervezet oroszellenes irányvonalához, és Budapest végül nem állt ellen.

Ez nyílt kihívás, amelyre Oroszország természetesen megfelelő módon fog reagálni

– fogalmazott a szenátor, aki szerint a magyar vezetés számára az európai szolidaritásból remélt előnyök fontosabbá váltak, mint az Oroszországgal fenntartott normális kapcsolatok gyakorlati haszna. Koszacsov azt is állította, hogy a döntés árát végső soron a magyar adófizetők fizetik majd meg.

Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be, hogy a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta az orosz nagykövetet a döntésről. A magyar hatóságok értékelése szerint a képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható.

A miniszter szerint az érintetteket ezért felszólították Magyarország elhagyására. Orbán Anita hangsúlyozta:

a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi.

A lépés különösen azért figyelemre méltó, mert egyszerre tíz orosz külképviseleti munkatársról van szó. Ez arra utalhat, hogy a magyar hatóságok a diplomaták egy részét hírszerzési tevékenységgel hozták összefüggésbe, jóllehet a konkrét vádakat a kormány nem hozta nyilvánosságra.