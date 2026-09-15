Rendkívüli: újabb üzenetet kapott Moszkvából Magyar Péter, Putyin szóvivője bejelentette, dolgoznak a válaszlépésen az orosz diplomaták kiutasítása után – "Száz százalék az esélye annak, hogy válaszolni fogunk"

Moszkva biztosan válaszol arra, hogy Magyarország tíz orosz diplomatát kiutasított az országból, a konkrét ellenlépést azonban még mérlegelik. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint 100 százalék, hogy Oroszország reagálni fog a magyar döntésre.

Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát, Moszkva pedig már készíti az ellenlépést / Fotó: photoibo / Shutterstock

Oroszország válaszolni fog Magyarországnak a tíz orosz diplomata kiutasítására, az ellenlépés konkrét formájáról azonban még nem született döntés

- közölte Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. A diplomata szerint a moszkvai döntést az érintett orosz állami szervek egyeztetik, és annak részleteit később hozzák nyilvánosságra.

„100 százalék az esélye annak, hogy válasz érkezik” - mondta Zaharova, aki szerint egyelőre nem lehet megmondani, hogy az orosz intézkedés pontosan milyen területet érint majd. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a döntést tárcaközi egyeztetés keretében dolgozzák ki.

A diplomáciai konfliktus szeptember 8-án robbant ki, amikor Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország tíz orosz diplomatát kiutasít. A magyar hatóságok értékelése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján elfogadhatatlan egy diplomata részéről.

Súlyos árat fizethetünk az orosz diplomaták kiutasításáért

A magyar külügyminiszter akkor azt hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Budapest továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet Moszkvával, kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.

Moszkva azonban már a bejelentés napján világossá tette, hogy nem tekinti lezárt ügynek a történteket. Zaharova akkor „kemény és fájdalmas” választ helyezett kilátásba, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig másnap közölte: a magyar lépés negatívan hat majd a két ország teljes kapcsolatrendszerére, és megfelelő orosz válasz érkezik rá.

Peszkov ugyanakkor azt is jelezte, hogy Moszkva nem akarja teljesen felégetni a kapcsolatokat Budapesttel. A Kreml továbbra is érdekelt a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztésében, és nem szeretné károsítani a két ország közötti együttműködés korábbi eredményeit.