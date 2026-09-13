Hajszálon múlt a tragédia - orosz drón csapodótt egy Lengyelország felé tartó személyvonatba, ezt a vonalat használják a külföldi politikusok is
Egy Kijevből Varsóba tartó személyvonat mozdonyát orosz drón találta el vasárnap reggel, mindössze néhány kilométerre a lengyel határtól – közölte Ukrajna külügyminisztere. Az eset azt mutatja, hogy Moszkva légicsapásai egyre közelebb kerülnek a NATO területéhez - írja a Bloomberg.
– írta Andrij Szibiha az X-en, és arra szólította fel Európát, hogy fokozza az Oroszországgal szembeni szankciókat.
A mozdonyba csapódott az orosz drón
Ukrajna állami vasúttársasága megerősítette, hogy csapás érte az egyik vonatot Voliny megyében, mintegy két kilométerre az ukrán–lengyel határtól, Ukrajna északnyugati részén. Az orosz hatóságok egyelőre nem kommentálták az esetet.
- Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter közölte, hogy nem történt határsértés, ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnök részéről „eszkalációnak” nevezte az incidenst.
- A lengyel hatóságok szerint az esetben Geran–5 típusú, sugárhajtású drónok vettek részt.
A Kreml erői „csapást mértek egy személyvonat mozdonyára” – közölte a vasúttársaság, az Ukrzaliznyicja a Telegramon.
Egy megfigyelőcsoport előzetesen figyelmeztette a vonat személyzetét a veszélyre, ennek köszönhetően senki sem sérült meg
- írták.
A vonaton 208-an utaztak. A szerelvény a mintegy hatórás határ menti késést követően folytatja útját Lengyelországba – közölte a lengyel vasúttársaság.
- Az incidens azért is különösen aggasztó, mert ezt a járatot használták korábban a Kijevbe látogató külföldi politikusok is.
- Így például Carl Bildt volt svéd miniszterelnök, aki annak a külföldi méltóságokból álló csoportnak a tagja volt, amely egy kijevi csúcstalálkozóról tért vissza.
- Nem sokkal korábban egy másik vonattal haladtak át az érintett szakaszon, majd Dorohusknál lépték át a lengyel határt.
- Ezt a vasútvonalat a háború során rendszeresen használták a Kijevbe látogató vezetők, köztük Boris Johnson volt brit miniszterelnök és Alexander Stubb finn elnök is - jegyzi meg a Financial Times.
Az Ukrzaliznyicja szerint a vasárnapi csapás már a második ilyen támadás volt a hétvégén. Szibiha szombat késő este olyan vasúti létesítményekről tett közzé képeket, amelyeket az északnyugat-ukrajnai Luckban, illetve a Kijevtől délnyugatra fekvő Fasztivban ért támadás.
Mivel Oroszország nem képes elérni céljait a harctéren, megpróbálja Ukrajna egész területét csatatérré változtatni, és rendszeresen támadja a civileket, a vonatokat, valamint az ország működését fenntartó infrastruktúrát
– fogalmazott.
Az ukrán-lengyel határt is támadták
A közösségi médiában megjelent felvételeken egy nagy tűz is látható volt egy benzinkútnál, az ukrajnai Jahodint és a lengyelországi Dorohuskot összekötő határátkelő közelében. Margus Tsahkna észt külügyminiszter az X-en azt írta, hogy csapatának tagjai „éppen ennél a határátkelőnél rekedtek, és az orosz drónfenyegetés miatt nem tudták elhagyni Ukrajnát”.
Vasárnap egy időre a vilniusi repülőteret is lezárták, miközben a NATO vadászgépeket riasztott egy litván légtérben észlelt lehetséges drón miatt
– jelentette a Reuters. Erről később kiderült, hogy téves riasztás volt, egy madárrajt észleltek drónnak a megfigyelő rendszerek.