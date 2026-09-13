Hajszálon múlt a tragédia - orosz drón csapodótt egy Lengyelország felé tartó személyvonatba, ezt a vonalat használják a külföldi politikusok is

Egy Kijevből Varsóba tartó személyvonat mozdonyát orosz drón találta el vasárnap reggel, mindössze néhány kilométerre a lengyel határtól – közölte Ukrajna külügyminisztere. Az eset azt mutatja, hogy Moszkva légicsapásai egyre közelebb kerülnek a NATO területéhez - írja a Bloomberg.

Iráni gyártású, elfogott orosz drón Kijevben kiállítva / Fotó: AFP

Putyin terrorja immár közvetlenül az EU és a NATO ajtaján 'kopogtat'

– írta Andrij Szibiha az X-en, és arra szólította fel Európát, hogy fokozza az Oroszországgal szembeni szankciókat.

Russia’s barbaric strikes at the Ukraine-Poland border in Yahodyn are not just a continuation of its attacks on our state borders. This is Putin’s terror “knocking” directly on the doors of the EU and NATO. Russian barbarians are at your gate, dear partners. Act now: throw the full weight of your sanctions at Putin’s aggressive regime. Make Moscow feel the consequences of its terror. Not just half-decisions, but uncompromising, powerful steps. Full trade embargo. Full entry bans. Full sanctions on the military-industrial complex. Putin needs to understand that his barbarism will be met with decisive action that increases the cost of war for him to an unacceptable level. This is the only way to stop him. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 13, 2026

A mozdonyba csapódott az orosz drón

Ukrajna állami vasúttársasága megerősítette, hogy csapás érte az egyik vonatot Voliny megyében, mintegy két kilométerre az ukrán–lengyel határtól, Ukrajna északnyugati részén. Az orosz hatóságok egyelőre nem kommentálták az esetet.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter közölte, hogy nem történt határsértés, ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnök részéről „eszkalációnak” nevezte az incidenst.

A lengyel hatóságok szerint az esetben Geran–5 típusú, sugárhajtású drónok vettek részt.

A Kreml erői „csapást mértek egy személyvonat mozdonyára” – közölte a vasúttársaság, az Ukrzaliznyicja a Telegramon.

Egy megfigyelőcsoport előzetesen figyelmeztette a vonat személyzetét a veszélyre, ennek köszönhetően senki sem sérült meg

- írták.

A vonaton 208-an utaztak. A szerelvény a mintegy hatórás határ menti késést követően folytatja útját Lengyelországba – közölte a lengyel vasúttársaság.

Az incidens azért is különösen aggasztó, mert ezt a járatot használták korábban a Kijevbe látogató külföldi politikusok is.

Így például Carl Bildt volt svéd miniszterelnök, aki annak a külföldi méltóságokból álló csoportnak a tagja volt, amely egy kijevi csúcstalálkozóról tért vissza.

Nem sokkal korábban egy másik vonattal haladtak át az érintett szakaszon, majd Dorohusknál lépték át a lengyel határt.

Ezt a vasútvonalat a háború során rendszeresen használták a Kijevbe látogató vezetők, köztük Boris Johnson volt brit miniszterelnök és Alexander Stubb finn elnök is - jegyzi meg a Financial Times.

Az Ukrzaliznyicja szerint a vasárnapi csapás már a második ilyen támadás volt a hétvégén. Szibiha szombat késő este olyan vasúti létesítményekről tett közzé képeket, amelyeket az északnyugat-ukrajnai Luckban, illetve a Kijevtől délnyugatra fekvő Fasztivban ért támadás.

Mivel Oroszország nem képes elérni céljait a harctéren, megpróbálja Ukrajna egész területét csatatérré változtatni, és rendszeresen támadja a civileket, a vonatokat, valamint az ország működését fenntartó infrastruktúrát

– fogalmazott.