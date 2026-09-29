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Nagy bejelentést tett Putyin: tovább növeli az orosz hadsereg létszámát – brutális számokat tartalmaz a legújabb rendelet

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A fegyveres erők és a katonák létszáma is növekszik. A Vlagyimir Putyin orosz elnök által aláírt rendelet már hatályba is lépett.
VG
2026.09.29, 13:43

Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletben határozta meg Oroszország fegyveres erőinek rendszeresített létszámát. Az erről szóló elnöki rendeletet hétfőn tették közzé a hivatalos jogi információs portálon.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkva, Kreml, Oroszország orosz-ukrán háború, ukrajnai háború
Vlagyimir Putyin orosz-elnök / Fotó: Vyacheslav Prokofyev / AFP

„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek rendszeresített létszámát 2 441 630 főben kell meghatározni, ezen belül a katonák létszámát 1 550 500 főben” – idézi az elnök rendeletét az Interfax orosz hírügynökség.

A dokumentum részletezni, hogy az orosz kormány feladata, hogy a szövetségi költségvetésből biztosítsa a védelmi minisztérium számára a fegyveres erők meghatározott létszámának fenntartásához szükséges költségvetési forrásokat.

A rendeletet szeptember 28-án szignózták, és az aláírás napján azonnal hatályba lépett.

Az orosz elnök korábbi, idén július 27-én kiadott rendelete értelmében a fegyveres erők rendszeresített létszáma 2 426 130 fő volt, ezen belül 1 535 000 katona. Ehhez képest Putyin most mindkettőt tovább emelte.

A július 27-i rendelettel a fegyveres erőkön belül létrehozott katonai építőalakulatok miatt vezettek be módosításokat. A dokumentum az orosz védelmi minisztérium központi apparátusának maximális létszámát 13 400 főben határozta meg – az épületek őrzését és üzemeltetését végző személyzet nélkül –, ezen belül a szövetségi állami köztisztviselők létszámát 4 930 főben szabták meg.

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