Az orosz nagykövet reagált: „Ideologizált oroszellenes fóbiák” fogságába került a magyar kormány – Orbán Anita kijelentései a diplomáciai kapcsolatokról „pontosan semmit sem érnek”

Moszkva nem hagyja válasz nélkül tíz orosz diplomata kiutasítását Magyarországról. Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti nagykövet példátlan eszkalációról beszélt, az orosz külügyminisztérium pedig „kemény és fájdalmas” ellenlépést helyezett kilátásba – írja a RuNews24. A nagykövet Budapest azon kijelentését is hiteltelennek nevezte, amely szerint Magyarország a kiutasítások ellenére fenn kívánja tartani a párbeszédet Oroszországgal. Ezek a kijelentések „pontosan semmit sem érnek” – szögezte le.

Oroszország budapesti nagykövete „rendkívül barátságtalan lépésnek” és „példátlan, indokolatlan eszkalációnak” minősítette a történteket. / Fotó: Russian Embassy

Tíz orosz diplomatát utasított ki a Külügyminisztérium – Sztanyiszlavov szerint az új magyar vezetés „az ideologizált oroszellenes fóbiák fogságába került”

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt a délelőtt folyamán: a magyar külügyminisztérium értesítette Oroszország budapesti nagykövetét arról, hogy tíz, a magyarországi orosz diplomáciai képviseleten dolgozó személynek el kell hagynia az országot.

Orbán Anita külügyminiszter közlése szerint az érintett diplomaták a bécsi egyezmény alapján diplomáciai státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak Magyarországon. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását szolgálja, ugyanakkor Budapest továbbra is fenn kívánja tartani a diplomáciai kapcsolatokat Moszkvával.

Jevgenyij Sztanyiszlavov rendkívül élesen reagált a magyar döntésre. Oroszország budapesti nagykövete „rendkívül barátságtalan lépésnek” és „példátlan, indokolatlan eszkalációnak” minősítette a történteket.

Sztanyiszlavov szerint az új magyar vezetés „az ideologizált oroszellenes fóbiák fogságába került”. A nagykövet Budapest azon kijelentését is hiteltelennek nevezte, amely szerint Magyarország a kiutasítások ellenére fenn kívánja tartani a párbeszédet Oroszországgal. Úgy fogalmazott, ezek a kijelentések „pontosan semmit sem érnek”.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője az eset kapcsán pedig azt közölte, hogy Moszkva válasza „kemény és fájdalmas” lesz. Egyúttal „ruszofób lobbinak” nevezte a szerinte a döntés mögött álló köröket.

Alekszej Csepa, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának első alelnöke pedig azt vetette fel, hogy az orosz ellenlépések a két ország közös gazdasági projektjeit is érinthetik. Ennek részleteiről egyelőre azonban nem közölt konkrétumokat.