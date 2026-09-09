Már csak ez hiányzott: dermesztő üzenetet küldött a magyaroknak Oroszország budapesti nagykövetsége – "Nem szolgálja Magyarország biztonságának védelmét"

Az orosz nagykövetség szerint példátlan és barátságtalan lépés volt a tíz orosz diplomata kiutasítása Magyarországról. A külképviselet szerint a döntés nem Magyarország biztonságát és szuverenitását szolgálja, hanem Brüsszel nyomásának következménye, és határozott ellenlépést helyezett kilátásba.

Kemény hangú közleményben reagált az orosz nagykövetség a tíz diplomata kiutasítására / Fotó: AFP / AFP

Nem enyhül a feszültség Budapest és Moszkva között: az orosz nagykövetség élesen reagált arra, hogy a magyar kormány tíz orosz diplomatát kiutasított Magyarországról. A külképviselet közleményében azt írta, hogy ilyen lépésre még nem volt példa a két ország jelenkori történetében.

Az orosz diplomaták kiutasítását a magyar kormány azzal indokolta, hogy az érintett tíz munkatárs olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem elfogadható egy diplomatától.

Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását.

Az orosz nagykövetség azonban teljesen másképp értékeli a történteket. Közleményük szerint a magyar kormány „barátságtalan lépése” nem szolgálja Magyarország nemzeti érdekeit, biztonságát vagy szuverenitását. A külképviselet azt is kifogásolja, hogy szerintük a döntést Brüsszelből érkező, „kitalált és ideologizált” érvekkel próbálják igazolni.

A nagykövetség szerint mindez azt mutatja, hogy Budapest egyre inkább elveszíti külpolitikai önállóságát. Moszkva szerint ezzel párhuzamosan a két ország évtizedek alatt felépített együttműködése is veszélybe kerülhet.

Az energetika lehet a legérzékenyebb pont

Az orosz fél külön kiemelte, hogy a magyar-orosz együttműködés az energetikától a kultúráig számos területet érint, és az együttműködésnek hosszú évekre visszatekintő, konkrét eredményei vannak.

A feszültség közben már Moszkvából is érkezett figyelmeztetés. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Oroszország megfelelő választ fog adni a magyar döntésre, és a lépésnek negatív következményei lesznek a kétoldalú kapcsolatok egészére nézve.