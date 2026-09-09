Már csak ez hiányzott: dermesztő üzenetet küldött a magyaroknak Oroszország budapesti nagykövetsége – "Nem szolgálja Magyarország biztonságának védelmét"
Az orosz nagykövetség szerint példátlan és barátságtalan lépés volt a tíz orosz diplomata kiutasítása Magyarországról. A külképviselet szerint a döntés nem Magyarország biztonságát és szuverenitását szolgálja, hanem Brüsszel nyomásának következménye, és határozott ellenlépést helyezett kilátásba.
Nem enyhül a feszültség Budapest és Moszkva között: az orosz nagykövetség élesen reagált arra, hogy a magyar kormány tíz orosz diplomatát kiutasított Magyarországról. A külképviselet közleményében azt írta, hogy ilyen lépésre még nem volt példa a két ország jelenkori történetében.
Az orosz diplomaták kiutasítását a magyar kormány azzal indokolta, hogy az érintett tíz munkatárs olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem elfogadható egy diplomatától.
Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását.
Az orosz nagykövetség azonban teljesen másképp értékeli a történteket. Közleményük szerint a magyar kormány „barátságtalan lépése” nem szolgálja Magyarország nemzeti érdekeit, biztonságát vagy szuverenitását. A külképviselet azt is kifogásolja, hogy szerintük a döntést Brüsszelből érkező, „kitalált és ideologizált” érvekkel próbálják igazolni.
A nagykövetség szerint mindez azt mutatja, hogy Budapest egyre inkább elveszíti külpolitikai önállóságát. Moszkva szerint ezzel párhuzamosan a két ország évtizedek alatt felépített együttműködése is veszélybe kerülhet.
Az energetika lehet a legérzékenyebb pont
Az orosz fél külön kiemelte, hogy a magyar-orosz együttműködés az energetikától a kultúráig számos területet érint, és az együttműködésnek hosszú évekre visszatekintő, konkrét eredményei vannak.
A feszültség közben már Moszkvából is érkezett figyelmeztetés. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Oroszország megfelelő választ fog adni a magyar döntésre, és a lépésnek negatív következményei lesznek a kétoldalú kapcsolatok egészére nézve.
Az orosz nagykövetség most azt közölte: a történtek ellenére tovább dolgoznak azon, hogy fenntartsák a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet. Ugyanakkor egyértelművé tették, hogy minden újabb „barátságtalan támadásra” megfelelő és határozott ellenlépéssel reagálnak.
A diplomáciai konfliktus így könnyen újabb szintre léphet. A kérdés már nem pusztán az, hogy mi lesz a kiutasított diplomaták helyére lépő orosz képviseleti állománnyal, hanem az is, hogy Moszkva milyen területen és milyen erővel válaszol Budapest döntésére.
Újabb üzenetet kapott Moszkvából Magyar Péter: Putyin szóvivője egyértelművé tette, mi jön az orosz diplomaták kitiltása után – „Lehetetlen, hogy ne legyenek negatív következmények”
Moszkva „megfelelő választ” ad majd arra, hogy Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában. A politikus szerint a budapesti döntés nem marad következmények nélkül, és negatívan hathat a magyar–orosz kapcsolatok egészére. Putyin munkatársa „negatív hatásokról” beszélt.