Deviza
EUR/HUF363,9 +0,11% USD/HUF312,7 +0,03% GBP/HUF423,91 +0,13% CHF/HUF386,25 -0,04% PLN/HUF84,36 +0,08% RON/HUF69,28 +0,1% CZK/HUF15 -0,18% EUR/HUF363,9 +0,11% USD/HUF312,7 +0,03% GBP/HUF423,91 +0,13% CHF/HUF386,25 -0,04% PLN/HUF84,36 +0,08% RON/HUF69,28 +0,1% CZK/HUF15 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 921,6 -0,7% MTELEKOM2 538 -1,17% MOL5 005 -1,18% OTP45 400 -0,61% RICHTER12 580 0% OPUS302 -1,95% ANY6 540 -0,15% AUTOWALLIS130 +0,78% WABERERS4 380 +0,69% BUMIX9 375,28 +0,09% CETOP5 057,57 -0,88% CETOP NTR3 251,75 -0,87% BUX147 921,6 -0,7% MTELEKOM2 538 -1,17% MOL5 005 -1,18% OTP45 400 -0,61% RICHTER12 580 0% OPUS302 -1,95% ANY6 540 -0,15% AUTOWALLIS130 +0,78% WABERERS4 380 +0,69% BUMIX9 375,28 +0,09% CETOP5 057,57 -0,88% CETOP NTR3 251,75 -0,87%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz nagykövetség
Orbán Anita
kiutasítás
Tisza-kormány
diplomaták

Már csak ez hiányzott: dermesztő üzenetet küldött a magyaroknak Oroszország budapesti nagykövetsége – "Nem szolgálja Magyarország biztonságának védelmét"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Moszkva szerint Budapest olyan lépést tett, amelyre még nem volt példa a két ország jelenkori történetében. Az orosz nagykövetség szerint a döntés mögött Brüsszel ideologizált mantrái állnak, és minden barátságtalan támadásra határozott választ adnak.
VG
2026.09.09, 18:30
Frissítve: 2026.09.09, 18:55

Az orosz nagykövetség szerint példátlan és barátságtalan lépés volt a tíz orosz diplomata kiutasítása Magyarországról. A külképviselet szerint a döntés nem Magyarország biztonságát és szuverenitását szolgálja, hanem Brüsszel nyomásának következménye, és határozott ellenlépést helyezett kilátásba.

orosz, magyar, zászló
Kemény hangú közleményben reagált az orosz nagykövetség a tíz diplomata kiutasítására / Fotó: AFP /  AFP

Nem enyhül a feszültség Budapest és Moszkva között: az orosz nagykövetség élesen reagált arra, hogy a magyar kormány tíz orosz diplomatát kiutasított Magyarországról. A külképviselet közleményében azt írta, hogy ilyen lépésre még nem volt példa a két ország jelenkori történetében.

Az orosz diplomaták kiutasítását a magyar kormány azzal indokolta, hogy az érintett tíz munkatárs olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem elfogadható egy diplomatától. 

Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását.

Az orosz nagykövetség azonban teljesen másképp értékeli a történteket. Közleményük szerint a magyar kormány „barátságtalan lépése” nem szolgálja Magyarország nemzeti érdekeit, biztonságát vagy szuverenitását. A külképviselet azt is kifogásolja, hogy szerintük a döntést Brüsszelből érkező, „kitalált és ideologizált” érvekkel próbálják igazolni.

A nagykövetség szerint mindez azt mutatja, hogy Budapest egyre inkább elveszíti külpolitikai önállóságát. Moszkva szerint ezzel párhuzamosan a két ország évtizedek alatt felépített együttműködése is veszélybe kerülhet.

Az energetika lehet a legérzékenyebb pont

Az orosz fél külön kiemelte, hogy a magyar-orosz együttműködés az energetikától a kultúráig számos területet érint, és az együttműködésnek hosszú évekre visszatekintő, konkrét eredményei vannak.

A feszültség közben már Moszkvából is érkezett figyelmeztetés. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Oroszország megfelelő választ fog adni a magyar döntésre, és a lépésnek negatív következményei lesznek a kétoldalú kapcsolatok egészére nézve.

Az orosz nagykövetség most azt közölte: a történtek ellenére tovább dolgoznak azon, hogy fenntartsák a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet. Ugyanakkor egyértelművé tették, hogy minden újabb „barátságtalan támadásra” megfelelő és határozott ellenlépéssel reagálnak.

A diplomáciai konfliktus így könnyen újabb szintre léphet. A kérdés már nem pusztán az, hogy mi lesz a kiutasított diplomaták helyére lépő orosz képviseleti állománnyal, hanem az is, hogy Moszkva milyen területen és milyen erővel válaszol Budapest döntésére.

Újabb üzenetet kapott Moszkvából Magyar Péter: Putyin szóvivője egyértelművé tette, mi jön az orosz diplomaták kitiltása után – „Lehetetlen, hogy ne legyenek negatív következmények”

Moszkva „megfelelő választ” ad majd arra, hogy Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában. A politikus szerint a budapesti döntés nem marad következmények nélkül, és negatívan hathat a magyar–orosz kapcsolatok egészére. Putyin munkatársa „negatív hatásokról” beszélt.

 

Világrend

Világrend
937 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu