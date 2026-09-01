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Maria Zaharova
drónmozgások
orosz-ukrán háború

Itt az oroszok válasza a németek döntéseire: Putyin szóvivője keményen reagált - "Moszkva minden oroszellenes lépésre válaszolni fog"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre inkább mélyül a diplomáciai konfliktus Németország és Oroszország között a lipcsei repülőtéren történt drónincidens miatt. Moszkva szerint Berlin ürügyet keresett az orosz intézmények elleni újabb lépésekhez. Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő ennek kapcsán jelezte: Moszkva válaszolni fog minden Oroszország-ellenes lépésre.
VG
2026.09.01, 20:08

A német kormány kedden Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtéren augusztus 4-én történt incidensért. Alexander Dobrindt német belügyminiszter hangsúlyozta: az eset „hibrid támadás” volt, amelyet „orosz állami szervek megbízásából” hajtottak végre – írja az RTVI orosz portál.

Orosz, német, berlin, Moszkva
A következő napokban orosz ellenlépések várhatók – lengette be Zaharova. / Fotó: Dmitrij Belitszkij 

Tovább folytatódik az adok-kapok Oroszország és Németország között

A lap beszámolója szerint: a berlini kormány ezt követően újabb diplomáciai intézkedéseket jelentett be. Johann Wadephul német külügyminiszter közölte, hogy szeptember 18-tól bezárják Oroszország bonni főkonzulátusát, illetve a német fél felmondja az orosz állam által működtetett berlini Orosz Ház használatára vonatkozó szerződést is. Szergej Nyecsajev orosz nagykövetet pedig bekérették a német külügyminisztériumba.

Maria Zaharova ugyanakkor úgy fogalmazott: Berlin ürügyet talált a fellépésre, illetve az orosz külügyi szóvivő azzal vádolta Németországot, hogy szerepet vállal az ukrajnai konfliktus eszkalációjában. Ezekre Oroszország megtorló intézkedésekkel reagálhat – utalt arra Zaharova, hogy a következő napokban orosz ellenlépések várhatók az oroszországi német diplomáciai és kulturális jelenlét területén.

Amint azt a Világgazdaság is megírta: augusztus 4-ről 5-re virradó éjszaka robbanóanyaggal megrakott drón tűnt fel a Lipcse/Halle repülőtér biztonsági övezetében. A hatóságok a légieszközt egy ukrán légitársasághoz tartozó szállítógép közelében találták meg.

A nyomozók feltételezése szerint a drón az egyik szállító repülőgéppel ütközött, a szerkezet egy részét később az egyik An-24-es szárnyá, közvetlenül az üzemanyagtartályok közelében találták meg. 

A drónon lévő robbanószerkezet végül nem lépett működésbe, így a feltételezett támadás jóval súlyosabb következmények nélkül ért véget.

A német szövetségi rendőrség szakértői később megállapították, hogy a drónról egy fémdoboz vált le, amelyben mintegy fél kilogramm Semtex típusú robbanóanyag volt.

Az ügy súlyát növeli, hogy a lipcsei repülőtér nem csupán a DHL egyik fontos európai logisztikai központja, hanem a német hadsereg és a NATO katonai szállításaiban is szerepet játszik. Egy sikeres támadás ezért nemcsak a polgári légiközlekedésben, hanem Németország katonai infrastruktúrájában is jelentős fennakadást okozhatott volna.

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