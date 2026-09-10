Putyin nem hisz a fülének: Európa tényleg megpróbálja átjátszani Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyont, egyetlen uniós tagállam feküdhet keresztbe – elkészült a mesterterv
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (PACE) olyan megoldást javasoltak, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz pénzeszközök Ukrajnának történő átadását az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítéletei alapján. Erről a közgyűlés sajtószolgálata számolt be.
A PACE jogi bizottsága szerint az Oroszországgal szemben hozott EJEB-ítéletek alapján lehetőség nyílhat a befagyasztott orosz vagyon átadására Ukrajna számára – számolt be róla az Európai Pravda ukrán hírportál.
A bizottság elfogadta a Tony Vaughan brit képviselő jelentése alapján készült határozattervezetet és ajánlást. A testület megállapította, hogy az orosz vagyon Ukrajna kártalanítására történő átirányítása jogszerű ellenintézkedésnek minősülhet, és összhangban állhat a nemzetközi joggal. Ennek jogalapját az képezheti, hogy az Ukrajna által benyújtott két államközi ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította Oroszország felelősségét az általa indított orosz-ukrán háború során elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért. Az Ukrajnának járó „igazságos elégtétel” összegét azonban nem határozták meg.
Tekintettel az Ukrajnának a háború során okozott károk nagyságrendjére, a kártérítés összege több milliárd, több tízmilliárd, de akár több száz milliárd euróra is rúghat – közölte a bizottság. A parlamenti képviselők egy, az Európa Tanács égisze alatt működő pénzügyi mechanizmus létrehozását szorgalmazzák, amely lehetővé tenné az orosz központi bank immobilizált pénzeszközeinek kifizetését Ukrajna javára.
Az orosz jogsértések nem évülnek el
Bár Oroszországot kizárták az Európa Tanácsból, és fél évvel később megszűnt az Emberi Jogok Európai Egyezményének részes fele lenni, az EJEB korábban elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos ítéletei továbbra is kötelezőek Oroszországra nézve.
„Ez a nemzetközi jogból eredő kötelezettség az idő múlásával nem veszít erejéből, és Oroszország belső jogszabályai sem írhatják felül” – hangsúlyozták a képviselők.
A bizottság emellett egy nyilvános jegyzék létrehozását is szorgalmazta azokról a személyekről, akikről megállapították, hogy közük volt súlyos és széles körű emberi jogi jogsértésekhez, és akiket mindeddig nem vontak felelősségre.
A bizottság javaslatát a szeptember 30-i ülésen tárgyalják.
Ukrajna korábban már többször is kérte az Európai Uniót, hogy találjon megoldást a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna támogatására történő felhasználására. Hasonló felhívást több uniós tagállam is megfogalmazott. A belga kormány ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is fenntartja a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos aggályait.
Durva: Oroszország már a ukrán-moldáv határt lövi
Maia Sandu moldovai elnök arra figyelmeztetett, hogy az orosz-ukrán háború frontvonala egyre nyugatabbra tolódik, miután az éjszaka folyamán orosz támadás érte a moldovai–ukrán határ térségét. Az incidensre egy nappal azt követően került sor, hogy egy vélhetően orosz drón behatolt Moldova légterébe.
„Elítéljük ezeket a támadásokat és ezt a brutális háborút. Gondolataink az áldozatokkal és Ukrajnával vannak. Moldova európai partnereivel együtt tovább erősíti légterének megfigyelését és védelmét, Ukrajna számára pedig további légvédelmi támogatást sürgetek” – mondta Maia Sandu.