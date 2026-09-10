Putyin nem hisz a fülének: Európa tényleg megpróbálja átjátszani Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyont, egyetlen uniós tagállam feküdhet keresztbe – elkészült a mesterterv

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (PACE) olyan megoldást javasoltak, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz pénzeszközök Ukrajnának történő átadását az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítéletei alapján. Erről a közgyűlés sajtószolgálata számolt be.

Vlagyimir Putyin orosz elnök / Fotó: AFP

A PACE jogi bizottsága szerint az Oroszországgal szemben hozott EJEB-ítéletek alapján lehetőség nyílhat a befagyasztott orosz vagyon átadására Ukrajna számára – számolt be róla az Európai Pravda ukrán hírportál.

A bizottság elfogadta a Tony Vaughan brit képviselő jelentése alapján készült határozattervezetet és ajánlást. A testület megállapította, hogy az orosz vagyon Ukrajna kártalanítására történő átirányítása jogszerű ellenintézkedésnek minősülhet, és összhangban állhat a nemzetközi joggal. Ennek jogalapját az képezheti, hogy az Ukrajna által benyújtott két államközi ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította Oroszország felelősségét az általa indított orosz-ukrán háború során elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért. Az Ukrajnának járó „igazságos elégtétel” összegét azonban nem határozták meg.

Tekintettel az Ukrajnának a háború során okozott károk nagyságrendjére, a kártérítés összege több milliárd, több tízmilliárd, de akár több száz milliárd euróra is rúghat – közölte a bizottság. A parlamenti képviselők egy, az Európa Tanács égisze alatt működő pénzügyi mechanizmus létrehozását szorgalmazzák, amely lehetővé tenné az orosz központi bank immobilizált pénzeszközeinek kifizetését Ukrajna javára.

Az orosz jogsértések nem évülnek el

Bár Oroszországot kizárták az Európa Tanácsból, és fél évvel később megszűnt az Emberi Jogok Európai Egyezményének részes fele lenni, az EJEB korábban elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos ítéletei továbbra is kötelezőek Oroszországra nézve.

„Ez a nemzetközi jogból eredő kötelezettség az idő múlásával nem veszít erejéből, és Oroszország belső jogszabályai sem írhatják felül” – hangsúlyozták a képviselők.

A bizottság emellett egy nyilvános jegyzék létrehozását is szorgalmazta azokról a személyekről, akikről megállapították, hogy közük volt súlyos és széles körű emberi jogi jogsértésekhez, és akiket mindeddig nem vontak felelősségre.