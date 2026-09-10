Megvan a mesterterv: így vennék el Ursula von der Leyenék Putyintól a befagyasztott orosz vagyont – már Belgium sem fog ellenállni, Ukrajna megkaphatja
Az Európai Unió új mechanizmussal használhatná fel az Ukrajna javára befagyasztott orosz vagyont, miközben Belgium jogi kockázatait is mérsékelné. A befagyasztott orosz pénz kezelését ugyanis egy uniós ellenőrzés alatt álló új letétkezelőhöz helyeznék át, így a felelősség is európai szintre kerülhetne.
Új pályára állíthatja az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyon ügyét: a jelenleg Belgiumban, az Euroclear elszámolóházban kezelt eszközöket egy másik, uniós ellenőrzés alatt álló intézményhez helyeznék át.
Ezzel nemcsak az orosz pénzek felhasználásának lehetősége nyílna meg Ukrajna előtt, hanem Belgium jogi kitettsége is jelentősen csökkenhetne.
Az elképzelés szerint a befagyasztott orosz vagyont egy új letétkezelő venné át az Eurocleartől. Ha ez egy uniós intézmény vagy valamely uniós szinten létrehozott pénzügyi szervezet lenne, akkor az eszközökhöz kapcsolódó jogi felelősség is magasabb szintre kerülne. Vagyis egy esetleges orosz kereset, illetve a pénzek visszakövetelésére irányuló jogi eljárás már nem kizárólag Belgiumot terhelné, hanem az Európai Unió egészét.
Ez éppen azt az akadályt kezelheti, amely miatt a belga kormány eddig óvatosan állt az Ukrajnának szánt úgynevezett jóvátételi hitelhez. Belgium attól tart, hogy az orosz eszközök felhasználása miatt később súlyos jogi és pénzügyi következményekkel kellene szembenéznie.
Ukrajna már jelezte, hogy támogatja a konstrukciót. Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivőjének közleménye szerint az ukrán pénzügyminisztérium konkrét javaslatot nyújtott be az európai félnek egy olyan mechanizmus létrehozására, amelynek rendelkezésére bocsáthatnák ezeket a forrásokat. A tényleges felhasználásról pedig közösen, valamennyi uniós kormány megosztott felelősségével születne döntés.
Előre isznak az orosz medve bőrére
A terv azonban egyelőre korántsem kész megállapodás. Az Európai Bizottság jelenleg elméleti lehetőségként tekint az eszközök áthelyezésére, és még nincs olyan jogszabálytervezet, amely megteremtené ennek jogi alapját.
Brüsszelnek előbb ki kellene dolgoznia az eszközök áthelyezésének jogi keretét, ki kellene választania vagy létre kellene hoznia a kezelésükért felelős pénzügyi struktúrát, valamint rendeznie kellene a működés szabályait. A legnehezebb kérdés az lehet, hogy egy Oroszországnak kedvező bírósági döntés esetén ki viselné az esetleges veszteségeket és milyen arányban.
Közben az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése egy másik úton keresné a megoldást: a befagyasztott orosz források Ukrajnának történő átadását az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntéseire alapozná. Az orosz vagyon sorsa így továbbra is az egyik legfontosabb és legvitatottabb kérdés marad az európai Ukrajna-politikában.
Rendkívüli: elbukta az uniós bíróságon a pert Magyarország, amit Orbánék az orosz jegybanki vagyon felszabadítása miatt indítottak
Elutasította Magyarország keresetét az Európai Unió Törvényszéke, amely az EU azon döntését támadta, hogy a befagyasztott orosz jegybanki vagyonon keletkező rendkívüli nyereséget Ukrajna védelmére fordítsák. A döntés egy olyan időszakban született, amikor több uniós tagállam ismét azt fontolgatja, hogy a 2022 óta zárolt, mintegy 200 milliárd eurónyi orosz vagyont is Ukrajna támogatására használná fel.