Megvan a mesterterv: így vennék el Ursula von der Leyenék Putyintól a befagyasztott orosz vagyont – már Belgium sem fog ellenállni, Ukrajna megkaphatja

Az Európai Unió új mechanizmussal használhatná fel az Ukrajna javára befagyasztott orosz vagyont, miközben Belgium jogi kockázatait is mérsékelné. A befagyasztott orosz pénz kezelését ugyanis egy uniós ellenőrzés alatt álló új letétkezelőhöz helyeznék át, így a felelősség is európai szintre kerülhetne.

Új megoldás körvonalazódik Brüsszelben a befagyasztott orosz vagyon felhasználására / Fotó: AFP / AFP

Új pályára állíthatja az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyon ügyét: a jelenleg Belgiumban, az Euroclear elszámolóházban kezelt eszközöket egy másik, uniós ellenőrzés alatt álló intézményhez helyeznék át.

Ezzel nemcsak az orosz pénzek felhasználásának lehetősége nyílna meg Ukrajna előtt, hanem Belgium jogi kitettsége is jelentősen csökkenhetne.

Az elképzelés szerint a befagyasztott orosz vagyont egy új letétkezelő venné át az Eurocleartől. Ha ez egy uniós intézmény vagy valamely uniós szinten létrehozott pénzügyi szervezet lenne, akkor az eszközökhöz kapcsolódó jogi felelősség is magasabb szintre kerülne. Vagyis egy esetleges orosz kereset, illetve a pénzek visszakövetelésére irányuló jogi eljárás már nem kizárólag Belgiumot terhelné, hanem az Európai Unió egészét.

Ez éppen azt az akadályt kezelheti, amely miatt a belga kormány eddig óvatosan állt az Ukrajnának szánt úgynevezett jóvátételi hitelhez. Belgium attól tart, hogy az orosz eszközök felhasználása miatt később súlyos jogi és pénzügyi következményekkel kellene szembenéznie.

Ukrajna már jelezte, hogy támogatja a konstrukciót. Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivőjének közleménye szerint az ukrán pénzügyminisztérium konkrét javaslatot nyújtott be az európai félnek egy olyan mechanizmus létrehozására, amelynek rendelkezésére bocsáthatnák ezeket a forrásokat. A tényleges felhasználásról pedig közösen, valamennyi uniós kormány megosztott felelősségével születne döntés.

Előre isznak az orosz medve bőrére

A terv azonban egyelőre korántsem kész megállapodás. Az Európai Bizottság jelenleg elméleti lehetőségként tekint az eszközök áthelyezésére, és még nincs olyan jogszabálytervezet, amely megteremtené ennek jogi alapját.