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Oroszország
Orbán Anita
kiutasítás
Moszkva
orosz diplomaták

Máris megérkezett az oroszok válasza Orbán Anita döntése miatt: ez lesz a következménye a diplomaták kitiltásának – „Kemény és fájdalmas lesz”

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Moszkva órákon belül reagált arra, hogy Magyarország tíz, a budapesti orosz képviseleten dolgozó személyt utasított ki az országból. Az orosz külügyminisztérium válaszlépést ígért, Marija Zaharova szóvivő pedig azt közölte, hogy a budapesti döntésre „kemény és fájdalmas” reakció érkezik.
VG
2026.09.08, 12:32
Frissítve: 2026.09.08, 12:38

Moszkva válaszlépést helyezett kilátásba, miután Magyarország tíz, a budapesti orosz nagykövetségen dolgozó személyt utasított ki az országból. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy reagálni fog a magyar döntésre, Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig a TASZSZ-nak ennél jóval keményebben fogalmazott: „kemény és fájdalmas” választ ígért Budapestnek.

Máris megérkezett az oroszok válasza Orbán Anita döntése miatt: ez lesz a következménye a diplomaták kitiltásának – „Kemény és fájdalmas lesz”
Máris megérkezett az oroszok válasza Orbán Anita döntése miatt: ez lesz a következménye a diplomaták kitiltásának – „Kemény és fájdalmas lesz” / Fotó: Shutterstock

Zaharova az orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a Moszkva által „budapesti ruszofób lobbinak” nevezett kör válaszra számíthat. Az orosz külügyi tárca egyelőre nem közölte, pontosan milyen intézkedést tervez, és azt sem, hogy mikor jelenthetik be a válaszlépést.

A reakció néhány órával azután érkezett, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette: Magyarország tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személy távozását követeli. A magyar hatóságok értékelése szerint 

az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal. 

A külügyminiszter nem részletezte, milyen konkrét tevékenységet róttak fel a tíz képviseleti dolgozónak. 

Orbán Anita utasítására a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét a döntésről. A külügyi tárca az intézkedést az ország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. Magyar Péter miniszterelnök szintén megszólalt az ügyben. Közlése szerint a kormány azért szólította fel távozásra a tíz orosz diplomatát, mert Magyarországon diplomatától nem elfogadható tevékenységet végeztek. A kormányfő a döntést ugyancsak Magyarország szuverenitásának védelmével kötötte össze.

Moszkva válasza határozhatja meg, meddig fajul a konfliktus

A magyar kormány már a kiutasítás bejelentésekor igyekezett világossá tenni, hogy a lépést nem tekinti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakításának. Orbán Anita szerint Budapest továbbra is fenn kívánja tartani a Moszkvával folytatott szükséges párbeszédet, ennek azonban a kölcsönös tiszteleten és a diplomáciai szabályok betartásán kell alapulnia.

Az orosz reakció hangneme ugyanakkor arra enged következtetni, hogy 

Moszkva nem hagyja válasz nélkül a tíz képviseleti munkatárs kiutasítását. 

A külügyminisztérium egyelőre csak a megtorlás tényét helyezte kilátásba, így nem tudni, hogy az orosz válasz magyar diplomatákat, a kétoldalú diplomáciai jelenlétet vagy más területet érint-e majd. A következő lépés így Moszkváé, náluk a ladba.

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