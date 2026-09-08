Moszkva válaszlépést helyezett kilátásba, miután Magyarország tíz, a budapesti orosz nagykövetségen dolgozó személyt utasított ki az országból. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy reagálni fog a magyar döntésre, Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig a TASZSZ-nak ennél jóval keményebben fogalmazott: „kemény és fájdalmas” választ ígért Budapestnek.

Máris megérkezett az oroszok válasza Orbán Anita döntése miatt: ez lesz a következménye a diplomaták kitiltásának – „Kemény és fájdalmas lesz” / Fotó: Shutterstock

Zaharova az orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a Moszkva által „budapesti ruszofób lobbinak” nevezett kör válaszra számíthat. Az orosz külügyi tárca egyelőre nem közölte, pontosan milyen intézkedést tervez, és azt sem, hogy mikor jelenthetik be a válaszlépést.

A reakció néhány órával azután érkezett, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette: Magyarország tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személy távozását követeli. A magyar hatóságok értékelése szerint

az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal.

A külügyminiszter nem részletezte, milyen konkrét tevékenységet róttak fel a tíz képviseleti dolgozónak.

Orbán Anita utasítására a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét a döntésről. A külügyi tárca az intézkedést az ország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. Magyar Péter miniszterelnök szintén megszólalt az ügyben. Közlése szerint a kormány azért szólította fel távozásra a tíz orosz diplomatát, mert Magyarországon diplomatától nem elfogadható tevékenységet végeztek. A kormányfő a döntést ugyancsak Magyarország szuverenitásának védelmével kötötte össze.

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A magyar kormány már a kiutasítás bejelentésekor igyekezett világossá tenni, hogy a lépést nem tekinti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakításának. Orbán Anita szerint Budapest továbbra is fenn kívánja tartani a Moszkvával folytatott szükséges párbeszédet, ennek azonban a kölcsönös tiszteleten és a diplomáciai szabályok betartásán kell alapulnia.