Szép csendben ez is lezajlótt: véget ért a választás Oroszországban - itt vannak az első becslések

Ismét fölényesen nyerheti az orosz parlamenti választást a Vlagyimir Putyin elnököt támogató Egységes Oroszország. Az állami VCIOM közvélemény-kutató vasárnap este közzétett exit pollja szerint a kormánypárt a voksok 49,4 százalékát szerezhette meg a szeptember 18–20. között tartott duma-választáson. Ez lényegében megegyezne a párt 2021-es teljesítményével, amikor az Egységes Oroszország a listás szavazatok 49,8 százalékát kapta. A mostani orosz választáson mind a 450 duma-képviselő mandátumáról döntöttek: 225 helyet pártlistán, további 225-öt egyéni választókerületekben osztanak ki – írta a Reuters a választás szabályairól szóló összefoglalójában.

A média képviselői egy hatalmas kivetítő előtt gyűltek össze, amelyen az orosz választások előzetes eredményei láthatók az Oroszországi Központi Választási Bizottság (KEB) moszkvai székházában, 2026. szeptember 20-án. Fotó: AFP

A VCIOM felmérése alapján a második helyen az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja állhat 14,2 százalékkal, míg a nacionalista Oroszországi Liberális Demokrata Párt 10,7 százalékot szerezhetett. Az Új Emberek 9,7, az Igazságos Oroszország pedig 6,6 százalékon állt az exit poll szerint. Mind az öt párt átlépné az ötszázalékos parlamenti küszöböt – a VCIOM exit pollját ismertető beszámoló szerint.

Az első, még rendkívül részleges hivatalos eredmények ennél is nagyobb Egységes Oroszország-fölényt mutattak: a jegyzőkönyvek 13,88 százalékának feldolgozása után a kormánypárt 57,54 százalékon állt. Ez az arány azonban a számlálás előrehaladtával még jelentősen változhat – közölte az RTVI az első részeredmények alapján.

Orosz választás: erősen korlátozott volt a valódi politikai verseny

A választás kimenetelét már a voksolás előtt sem övezte különösebb bizonytalanság. A Reuters szerint az orosz politikai rendszert szigorúan ellenőrzi a Kreml, a háborút ellenző jelöltek jelentős részét pedig kizárták a választásból. Az öt várhatóan parlamentbe jutó párt közül az Egységes Oroszország mellett működő úgynevezett rendszerellenzéki pártok is rendszeresen együtt szavaznak a kormánypárttal a legfontosabb kérdésekben.

A legfontosabb változás a 2021-es választáshoz képest a liberális Jabloko helyzete. A párt volt az egyetlen bejegyzett országos politikai erő, amely nyíltan ellenezte az ukrajnai háborút, az orosz legfelsőbb bíróság azonban augusztusban kizárta a pártlistás választásból. Egyes Jabloko-jelöltek egyéni körzetekben ugyan elindulhattak, de a párt országos listát nem állíthatott. Több más ellenzéki politikus indulását azután akadályozták meg, hogy „külföldi ügynökké” nyilvánították őket – derül ki a Reuters választási előzeteséből.