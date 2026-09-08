A helyzet komoly: az oroszok mérlegelték a diplomáciai kapcsolatok megszakítását – „az európaiak mindenütt kémeket látnak"

Oroszország jelenleg nem fontolgatja a diplomáciai kapcsolatok teljes megszakítását Magyarországgal, annak ellenére sem, hogy a két ország között jelenleg politikai nézeteltérések vannak – nyilatkozta a NEWS.ru-nak Szvetlana Zsurova, az orosz parlament nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának alelnöke. Mint mondta, egy ilyen lépés rendkívül súlyos folyamat lenne, amely nemcsak politikai szempontokat érintene, hanem a két ország területén tartózkodó állampolgárok sorsára is hatással lenne.

Oroszország jelenleg nem fontolgatja a diplomáciai kapcsolatok teljes megszakítását Magyarországgal/Fotó: photoibo / Shutterstock

Az oroszok nem akarják megszakítani a kapcsolatot

„Nem szakítjuk meg a kapcsolatokat Magyarországgal. Ez egy meglehetősen komoly folyamat. Mindenekelőtt tisztában vagyunk azzal, hogy magyarországi területen orosz állampolgárok is élnek. A nagykövetséget sem zárjuk be teljesen. Feladatok és teendők akkor is vannak, a nagykövetnek is van munkája, és bizonyos kötelezettségeket teljesíteni kell. Persze lehetne egyszerűen becsapni magunk mögött az ajtót, de ott vannak a mi embereink.

Az európaiak mindenhol kémeket látnak, és ezt módszeresen a nyilvánosság elé tárják a hírekben. Ráadásul, mint tudják, Orbán Viktor idején más emberek voltak vezető pozíciókban, most pedig megint mások. Az ország új vezetése azzal, hogy orosz diplomatákat utasít ki, valamilyen módon megpróbál az Európai Uniónak a kedvére tenni”

– magyarázta Zsurova.

Moszkva válasza határozhatja meg, meddig fajul a konfliktus

A mai napon a magyar külügyminiszter, Orbán Anita arról számolt be, hogy Magyarország tíz orosz diplomatát utasított ki az országból. Állítása szerint a diplomaták olyan tevékenységet folytattak, amely ellentétes volt a Bécsi Egyezmény rendelkezéseivel. A külügyminiszter nem részletezte, milyen konkrét tevékenységet róttak fel a tíz képviseleti dolgozónak.

Moszkva órákon belül reagált a kiutasítás hírére. Az orosz külügyminisztérium válaszlépést ígért, Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig azt közölte, hogy a budapesti döntésre „kemény és fájdalmas” reakció érkezik majd.

2022 februárja és 2025 októbere között az Európai Unió országaiból, valamint Montenegróból, Norvégiából, Észak-Macedóniából és az Egyesült Királyságból csaknem 700 orosz diplomatát utasítottak ki. Az uniós tagállamok közül egyedül Magyarország nem csatlakozott ezekhez az intézkedésekhez.

Budapest ezt megelőzően legutóbb 2018 márciusában nyilvánított egy orosz diplomatát nemkívánatos személynek. Akkor Magyarország csatlakozott a nyugati országok összehangolt diplomata-kiutasítási akciójához, amelyet Szergej Szkripal, a GRU egykori ezredese és lánya, Julija megmérgezése miatt indítottak.