Kiborultak az oroszok Orbán Anitára: miatta nem maradt elég diplomatájuk, nyilvánosan kiírták a Facebookra – "A magyar fél barátságtalan lépései"

Újabb következménye van a magyar-orosz kapcsolatok elmérgesedésének: az orosz nagykövetség szerint a vízumkérelmek feldolgozása a korábbinál több időt vesz igénybe. Az orosz vízumok ügyintézését a nagykövetség a magyar fél „barátságtalan lépéseivel” és munkatársainak kényszerű távozásával indokolja.

Újabb orosz válasz érkezett Orbán Anita és a Tisza-kormány lépéseire, ezúttal a vízumügyintézésben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Újabb gyakorlati következménye lehet a magyar-orosz kapcsolatok elmérgesedésének: az orosz nagykövetség közölte, hogy a vízumkérelmek feldolgozása a korábbinál több időt vesz igénybe. A képviselet ezt a magyar fél „barátságtalan lépéseivel”, valamint a nagykövetség több munkatársának kényszerű távozásával indokolta.

A magyar fél barátságtalan lépései, valamint a Nagykövetség néhány munkatársának kényszerű távozása kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy a vízumkérelmek feldolgozása több időt igényel

– közölte a budapesti orosz nagykövetség.

A tájékoztatás szerint az ügyfélfogadás kizárólag az előzetesen lefoglalt időpontban történik, időpontot pedig az elektronikus időpontfoglalási rendszerben kell foglalni. A képviselet egyúttal azt javasolja, hogy az orosz vízumkérelmek benyújtásának és elbírálásának felgyorsítása érdekében az érdeklődők forduljanak az InterLink Orosz kapcsolattartó központhoz.

Tovább romlik a magyar-orosz viszony

A Moszkva és Budapest közötti diplomáciai viszony szeptemberben látványosan megromlott: a magyar külügyi vezetés tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személy távozását rendelte el. Orbán Anita külügyminiszter akkor azt közölte, hogy az érintettek diplomáciai státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak. Budapest ugyanakkor jelezte, hogy a diplomáciai kapcsolatokat fenn kívánja tartani.

Moszkva már akkor jelezte, hogy nem hagyja válasz nélkül a lépést. Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti orosz nagykövet „rendkívül barátságtalan lépésnek” és „példátlan, indokolatlan eszkalációnak” nevezte a diplomaták kiutasítását, Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pedig azt közölte, hogy az orosz válasz „kemény és fájdalmas” lesz.

A feszültséget tovább növelte, hogy a magyar külügyi vezetés szeptember elején hazarendelte a moszkvai magyar nagykövetet, Konkoly Norbertet.

Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ szerint a döntés az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok megváltozott megközelítésével függött össze.

Közben az energetikai együttműködés jövője körül is üzengetés alakult ki. Miután Orbán Anita a lett külügyminiszterrel folytatott egyeztetéséről azt közölte, hogy energetikai kérdésekről, köztük az energiatárolásban rejlő lehetőségekről is tárgyaltak, a budapesti orosz nagykövetség gúnyos hangvételű közleményben reagált. Moszkva azt írta: ha Budapest Rigában talál új stratégiai energetikai partnert, „sok sikert” kíván a két országnak, és reméli, hogy „első osztályú balti kőolaj és földgáz áramlik majd Magyarországra”.