Váratlan döntés: kiengedték Őrsi Gergelyt, de nyomkövetőt kapott: otthonába zárják a II. kerület polgármesterét

Négy hónap után megszüntette a bíróság Őrsi Gergely letartóztatását, a II. kerület polgármesterét azonban bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető viselését írták elő. Az Őrsi Gergely elleni eljárásban a gyanú és a bizonyítás befolyásolásának, az elérhetetlenné válásnak, valamint a bűnismétlésnek a veszélye továbbra is fennáll a bíróság szerint – írta a Telex.

Kiengedik a letartóztatásból Őrsi Gergelyt, de a II. kerület polgármesterének továbbra is komoly korlátozásokkal kell számolnia / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Négy hónap után megszüntette a bíróság Őrsi Gergely letartóztatását, és bűnügyi felügyeletbe helyezte a II. kerületi polgármestert. A döntést Kertész Gusztáv, Őrsi Gergely védője erősítette meg a Telexnek.

A Központi Nyomozó Főügyészség maga indítványozta a letartóztatás megszüntetését, így a bíróság a kényszerintézkedés meghosszabbításáról már nem dönthetett az ügyészségi indítvánnyal ellentétesen.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint „a bíróság a terheltek letartóztatásának megszüntetésével egyidejűleg elrendelte a bűnügyi felügyeletüket, továbbá előírta a nyomkövető eszköz alkalmazását.” Őrsi esetében ez azt jelenti, hogy a bűnügyi felügyelet ideje alatt nem hagyhatja el az otthonát. A döntés egyelőre nem végleges.

Nemcsak a II. kerület jelenlegi polgármestere került ki a letartóztatásból. Információk szerint bűnügyi felügyelet alá helyezték Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármestert, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, valamint Szkaliczki Tündét és Matisz Károlyt is. Ugyancsak hazamehet, de nyomkövetőt kell viselnie az egyik legnagyobb magyar közétkeztetési cég, a Hungast-csoport tulajdonosának és vezetőjének.

Őrsi Gergely még nem úszta meg

A bíróság ugyanakkor nem állapította meg, hogy megszűntek volna az ügyben fennálló kockázatok. A törvényszék közlése szerint a kényszerintézkedések különös feltételeit vizsgálva arra jutottak, hogy a gyanúsítottak esetében továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítási eljárás befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye. A bíróság szerint a bűncselekmények megalapozott gyanújával kapcsolatban sem merült fel kétely.

Az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. A gyanú szerint önkormányzati költségvetés terhére kötött parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzéseknél a nyertes cégek azért vesztegettek meg politikusokat, hogy tartósan megkapják a megbízásokat, miközben az érintettek önkormányzati vagy pártpozíciójukból adódóan hatással lehettek a döntésekre.