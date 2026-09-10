Valami történik a paksi fenékküszöb építésénél: sorra távoznak az emberek a miniszteri bejelentés után – kiderült, mi áll a háttérben

Befejezi a helyszíni munkát a Magyar Honvédség a Dunaszentbenedeknél épülő paksi védműnél, a katonák péntekig hagyják el a területet. A paksi fenékküszöb első ütemében 43 ezer köbméter követ építettek be, a stabilizáláshoz azonban további mintegy 100 ezer köbméter kő bedolgozása van hátra – írta a 444.hu.

Több mint egy hónap után befejezik a munkát a honvédek a paksi védmű építkezésén / Fotó: MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred / Facebook

Pénteken megkezdik a levonulást a paksi védmű építkezéséről a Magyar Honvédség alakulatai. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred már elkezdte elhagyni a Dunaszentbenedeknél kialakított depót és az MVM Paksi Atomerőmű megfelelő ellátását biztosító védmű építési területét.

A honvédség több alakulata több mint egy hónapon keresztül segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a Duna medrében készülő fenékküszöbnél.

A katonák a védmű megerősítésében, valamint egyes dunaszentbenedeki építkezések és helyreállítási munkák befejezésében is részt vettek.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy héttel ezelőtt jelezte, hogy a tervek szerint szeptember 11-ig maradnak a katonák a helyszínen. A határidő most elérkezett, így a honvédségi jelenlét fokozatosan megszűnik az építkezésen.

A fenékküszöb első ütemének elkészültét Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be. A munkálatok során 43 ezer köbméter követ építettek be, ráadásul a kivitelezés két héttel a tervezett határidő előtt jutott el ehhez a szakaszhoz.

Magyar a múlt heti kormányinfón arról beszélt, hogy a fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a vízszint megfelelő, a Paksi Atomerőmű pedig teljes kapacitással, a névleges teljesítményéhez közeli szinten termeli az áramot.

Új szakaszba lép a paksi projekt

A munka azonban ezzel még nem ért véget: a stabilizálás érdekében további mintegy 100 ezer köbméter követ kell bedolgozni, ami várhatóan még körülbelül egy hónapot vesz igénybe.

A Paks és Dunaszentbenedek között épülő műtárgy a Duna folyására merőleges, aszimmetrikus kőszórás. Ennek legfontosabb feladata, hogy szélsőségesen alacsony vízállás esetén mintegy fél-egy méterrel megemelje a vízszintet az atomerőmű hidegvíz-csatornájánál. A megoldás elsősorban az alacsony vízállásból fakadó kockázatot mérsékli. Ha a Duna szintje túl alacsony, az erőmű szivattyúinak nehezebb elegendő hűtővizet biztosítaniuk, a fenékküszöb azonban javíthat ezen a helyzeten.