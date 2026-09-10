Valami történik a paksi fenékküszöb építésénél: sorra távoznak az emberek a miniszteri bejelentés után – kiderült, mi áll a háttérben
Befejezi a helyszíni munkát a Magyar Honvédség a Dunaszentbenedeknél épülő paksi védműnél, a katonák péntekig hagyják el a területet. A paksi fenékküszöb első ütemében 43 ezer köbméter követ építettek be, a stabilizáláshoz azonban további mintegy 100 ezer köbméter kő bedolgozása van hátra – írta a 444.hu.
Pénteken megkezdik a levonulást a paksi védmű építkezéséről a Magyar Honvédség alakulatai. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred már elkezdte elhagyni a Dunaszentbenedeknél kialakított depót és az MVM Paksi Atomerőmű megfelelő ellátását biztosító védmű építési területét.
A honvédség több alakulata több mint egy hónapon keresztül segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a Duna medrében készülő fenékküszöbnél.
A katonák a védmű megerősítésében, valamint egyes dunaszentbenedeki építkezések és helyreállítási munkák befejezésében is részt vettek.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy héttel ezelőtt jelezte, hogy a tervek szerint szeptember 11-ig maradnak a katonák a helyszínen. A határidő most elérkezett, így a honvédségi jelenlét fokozatosan megszűnik az építkezésen.
A fenékküszöb első ütemének elkészültét Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be. A munkálatok során 43 ezer köbméter követ építettek be, ráadásul a kivitelezés két héttel a tervezett határidő előtt jutott el ehhez a szakaszhoz.
Magyar a múlt heti kormányinfón arról beszélt, hogy a fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a vízszint megfelelő, a Paksi Atomerőmű pedig teljes kapacitással, a névleges teljesítményéhez közeli szinten termeli az áramot.
Új szakaszba lép a paksi projekt
A munka azonban ezzel még nem ért véget: a stabilizálás érdekében további mintegy 100 ezer köbméter követ kell bedolgozni, ami várhatóan még körülbelül egy hónapot vesz igénybe.
A Paks és Dunaszentbenedek között épülő műtárgy a Duna folyására merőleges, aszimmetrikus kőszórás. Ennek legfontosabb feladata, hogy szélsőségesen alacsony vízállás esetén mintegy fél-egy méterrel megemelje a vízszintet az atomerőmű hidegvíz-csatornájánál. A megoldás elsősorban az alacsony vízállásból fakadó kockázatot mérsékli. Ha a Duna szintje túl alacsony, az erőmű szivattyúinak nehezebb elegendő hűtővizet biztosítaniuk, a fenékküszöb azonban javíthat ezen a helyzeten.
A védmű ugyanakkor nem jelent teljes körű megoldást az erőmű hűtésének minden problémájára. A folyó magas vízhőmérsékletét nem csökkenti, így 27-28 fokos Duna esetén továbbra is szükség lehet a teljesítmény mérséklésére a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete miatt. Tartós megoldást ezen a téren egy komolyabb hűtési fejlesztés, például hűtőtornyok alkalmazása jelenthetne.
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