Az osztrákoknak megint Paks szúrja a szemét: Bécs az EU-hoz fordult, apró bökkenő, hogy maga is uniós pénzből épített védműveket a Duna vízgyűjtőjén

Ausztria az Európai Unióhoz fordulhatott a paksi fenékküszöb miatt, legalábbis Magyar Péter miniszterelnök erről beszélt a csütörtöki kormányzati tájékoztatón. Az osztrák fellépésnek van előzménye: Bécs éveken át harcolt Paks II. ellen, végül pert is nyert az Európai Unió Bíróságán. A történet azonban ennél jóval régebbre nyúlik vissza, hiszen a Bős-nagymarosi vízlépcső építésének leállítása után Magyarország olyan osztrák finanszírozású beruházás terheit cipelte tovább, amelyhez húsz évre szóló, összesen 24 terawattórás áramszállítási konstrukció kapcsolódott.

Magyar Péter Christian Stocker osztrák kancellár társaságában. A magyar kormányfő egyik első útja Bécsbe vezetett, vajon Paks II ügye szóba került? / Fotó: AFP

Az osztrák pártok egy emberként állnak ki a Paks II. beruházás ellen

Ausztria a Dunán épített fenékküszöb kapcsán korántsem először kerül szembe Magyarországgal egy paksi energetikai beruházás miatt. Bécs Paks II. egyik legkitartóbb ellenfeleként megtámadta az Európai Bizottság 2017-es határozatát, amely jóváhagyta a két új paksi blokk megépítéséhez kapcsolódó magyar állami támogatást.

Első fokon nem jártak sikerrel, ám az osztrák kormány továbbvitte az ügyet, és 2023. február 6-án fellebbezett. 2025. szeptember 11-én végül az Európai Unió Bíróságának nagytanácsa helyt adott az osztrák fellebbezésnek, és megsemmisítette az Európai Bizottság Paks II állami támogatását jóváhagyó határozatát.

A döntés egyik kulcskérdése a két új blokk építésének pályáztatás nélküli, közvetlen odaítélése volt egy orosz vállalkozás számára. A Bíróság szerint az Európai Bizottságnak vizsgálnia kellett volna, hogy ez megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak.

Azonban Ausztria ezzel nem elégedett meg, és az osztrák parlament 2026 februárjában egyhangúlag elfogadott egy határozatot Paks II ügyében.

Az FPÖ,

az ÖVP,

az SPÖ,

a NEOS és

a Zöldek

képviselői egyaránt támogatták a kezdeményezést. Az osztrák kormányt további fellépésre szólították fel a magyar atomerőmű-bővítéssel szemben. A paksi fenékküszöb megtámadása egy újabb felvonása lehet a sógorok magyar energiabiztonság elleni áskálódásának.

Bős-nagyarmarosi vízlépcső meg nem építése nagyon rossz üzlet volt a magyaroknak

Ugyanakkor, ha egy kicsit visszapörgetünk az időben, találhatunk egy jóval régebbi történet is, ez pedig a Bős-nagymarosi vízlépcső építésének – illetve meg nem építésének – ügye. Ugyanis a 90-es években Ausztria részt vett volna a nagymarosi vízerőmű megépítésében. Az Österreichische Donaukraftwerke AG fővállalkozóként vállalta a létesítmény kulcsrakész kivitelezését, az osztrák Verbund pedig része volt annak a pénzügyi-energetikai konstrukciónak, amely a beruházás finanszírozását biztosította.

A megállapodás Ausztriának komoly üzletet jelentett; az osztrák parlamentben annak idején arról beszéltek, hogy az osztrák építőipar és gépipar a beruházással akár 5 milliárd schilling értékű megrendeléshez juthat.

Magyarország cserébe árammal fizetett volna, az osztrák parlament hivatalos dokumentuma szerint a villamosenergia-szállításnak 1996. január 1-jén kellett megkezdődnie, és legkorábban 2015. december 31-én érhetett véget. Az éves mennyiséget 1200 gigawattórában határozták meg. Ez húsz év alatt 24 ezer gigawattóra, vagyis 24 terawattóra villamos energia, ám a nagymarosi erőmű végül nem épült meg.