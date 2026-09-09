Magyar Péter már Ursula von der Leyenéknek sem hisz: az Európai Bizottság sem tudja, miről beszél a magyar miniszterelnök – "Szerencsére én látom a jelentéseket"

Paks körül újabb diplomáciai és uniós vita bontakozhat ki, miután Ausztria állítólag az Európai Bizottsághoz fordult a fenékküszöb építése miatt. Az Európai Bizottság azonban egyelőre nem tudja megerősíteni, hogy hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna az osztrák féltől.

Újabb front nyílhat Paks körül, ezúttal Ausztria és Brüsszel felől érkeznek kérdések a fenékküszöb miatt / Fotó: AFP / AFP

Újabb kérdéseket vet fel a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb ügye, miután olyan információk láttak napvilágot, amelyek szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a beruházás miatt. Az Európai Bizottság azonban egyelőre nem erősítette meg, hogy hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna az osztrák hatóságoktól.

Egyelőre nem tudom megerősíteni, hogy hivatalos panaszt, vagy értesítést kaptunk volna Ausztriától, azonban a probléma átfogó jellege miatt egyeztetünk az uniós szolgálatainkkal

– közölte az MTI megkeresésére az Európai Bizottság illetékes szóvivője.

A brüsszeli testület szerint hamarosan további részletek is rendelkezésre állhatnak, várhatóan már csütörtökön. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem tisztázott, pontosan milyen formában és milyen csatornán kezdeményezett egyeztetést Ausztria.

Ausztria szerint már zajlanak az egyeztetések Paksról

Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium korábban azt közölte, hogy a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal.

A vita egyik fontos eleme, hogy a beruházás az értesülések szerint engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg. Ezt több szervezet is kifogásolta, Ausztria pedig most uniós szinten is napirendre emelheti az ügyet.

A fenékküszöb a Duna vízszintjének szabályozásában játszhat szerepet, miközben a paksi atomerőmű működésének egyik kulcskérdése a megfelelő hűtővízellátás biztosítása.

A beruházás ezért nem csupán magyar belpolitikai vagy környezetvédelmi kérdés, hanem határokon átnyúló ügyként is értelmezhető.

A történtekre a Telex Facebook-posztja alatt Magyar Péter miniszterelnök is reagált. A kormányfő az Európai Bizottság közlésére utalva ezt írta: „És nem is cáfolta. És ugye van a nem hivatalos lobbi és nyomásgyakorlás. Szerencsére én viszont látom a jelentéseket.”