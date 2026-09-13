Újlipótváros az egyik legfertőzöttebb gócpont: szélmalomharcot vívnak a rendbontókkal és a palackgyűjtőkkel – „új szereplők érkeznek az ország távoli pontjairól"

A főváros XIII. kerülete az egyik leginkább bekamerázott terület, de most már egyértelműen kimondták: szélmalomharcot vívnak az utcai rendbontókkal és a palackgyűjtőkkel szemben.

Újlipótvárosban is minden napos a palackgyűjtés / Fotó: Csiga Gergely / Facebook

A kerület az elmúlt hónapokban Rákosrendező miatt is került a közbeszéd fókuszába: az angyalföldiek veszélyben érezték magukat a MÁV-telep elhagyott épületeibe beköltözők miatt. A polgármester ezért nyílt levélben fordult a fővároshoz és a kormányhoz, később pedig bejelentette: ledózerolják a magukra hagyott épületeket, a további munkálatokat pedig az érintett tulajdonosoknak kell elvégezniük.

A munkálatok már megkezdődtek a kerület szomszédságában fekvő egykori telepen, amelynek felszámolására több tízmillió forintot fordít az önkormányzat.

A kerületi közterület-felügyelet vezetője szerint azonban a terület rendezésével csupán máshová helyeződnek át azok az emberek, akik droghasználatukkal, verekedéseikkel és prostitúciós tevékenységükkel korábban megkeserítették a helyiek életét. Szabó Ottó elmondta: a kerület érdeklődésére a Budapesti Közművek nem tudott érdemi tájékoztatást adni arról, hogy mikor szállítják el a bontási törmeléket és a sittet.

Arról is beszélt, hogy a lakossági panaszokból kiderült: sokan azt hiszik, hogy a közterület-felügyelet ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezik, mint a rendőrség. „A közterület-felügyelet pusztán a jelenlétével képes megelőzni ezeket a tevékenységeket” – fogalmazott a TV13 televíziónak.

Hozzátette, a kerületben az utcai jelenlét miatt ellenőrzött személyek 90 százaléka az eldobott üvegeket és palackokat gyűjti. „A lakók és a turisták is nagy számban dobják el ezeket” – mondta el Szabó Ottó. Az interjúban arról is beszélt, hogy a kamerafelvételek és a lakossági panaszok alapján már megkezdődött a kerület problémás területeinek a feltérképezése.

Amit most már tudunk, hogy az egyik »legfertőzöttebb« terület Újlipótváros, a Göncz Árpád városközpont, valamint a Lehel tér és környéke

– sorolta.

A közterület-felügyelet vezetője szerint ma már visszasírják azokat az időket, amikor az utcákon csak a helyben ismert hajléktalanokkal lehetett találkozni, mostanra ugyanis teljesen új szereplők érkeznek az ország távoli pontjairól, hogy az 50 forintot érő palackokat kitúrják a kukákból.