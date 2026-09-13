Újlipótváros az egyik legfertőzöttebb gócpont: szélmalomharcot vívnak a rendbontókkal és a palackgyűjtőkkel – „új szereplők érkeznek az ország távoli pontjairól"
A főváros XIII. kerülete az egyik leginkább bekamerázott terület, de most már egyértelműen kimondták: szélmalomharcot vívnak az utcai rendbontókkal és a palackgyűjtőkkel szemben.
A kerület az elmúlt hónapokban Rákosrendező miatt is került a közbeszéd fókuszába: az angyalföldiek veszélyben érezték magukat a MÁV-telep elhagyott épületeibe beköltözők miatt. A polgármester ezért nyílt levélben fordult a fővároshoz és a kormányhoz, később pedig bejelentette: ledózerolják a magukra hagyott épületeket, a további munkálatokat pedig az érintett tulajdonosoknak kell elvégezniük.
A munkálatok már megkezdődtek a kerület szomszédságában fekvő egykori telepen, amelynek felszámolására több tízmillió forintot fordít az önkormányzat.
A kerületi közterület-felügyelet vezetője szerint azonban a terület rendezésével csupán máshová helyeződnek át azok az emberek, akik droghasználatukkal, verekedéseikkel és prostitúciós tevékenységükkel korábban megkeserítették a helyiek életét. Szabó Ottó elmondta: a kerület érdeklődésére a Budapesti Közművek nem tudott érdemi tájékoztatást adni arról, hogy mikor szállítják el a bontási törmeléket és a sittet.
Arról is beszélt, hogy a lakossági panaszokból kiderült: sokan azt hiszik, hogy a közterület-felügyelet ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezik, mint a rendőrség. „A közterület-felügyelet pusztán a jelenlétével képes megelőzni ezeket a tevékenységeket” – fogalmazott a TV13 televíziónak.
Hozzátette, a kerületben az utcai jelenlét miatt ellenőrzött személyek 90 százaléka az eldobott üvegeket és palackokat gyűjti. „A lakók és a turisták is nagy számban dobják el ezeket” – mondta el Szabó Ottó. Az interjúban arról is beszélt, hogy a kamerafelvételek és a lakossági panaszok alapján már megkezdődött a kerület problémás területeinek a feltérképezése.
Amit most már tudunk, hogy az egyik »legfertőzöttebb« terület Újlipótváros, a Göncz Árpád városközpont, valamint a Lehel tér és környéke
– sorolta.
A közterület-felügyelet vezetője szerint ma már visszasírják azokat az időket, amikor az utcákon csak a helyben ismert hajléktalanokkal lehetett találkozni, mostanra ugyanis teljesen új szereplők érkeznek az ország távoli pontjairól, hogy az 50 forintot érő palackokat kitúrják a kukákból.
A közbiztonságról korábban is egyeztető nagykörúti önkormányzatok
- a VI. kerület,
- a VII. kerület,
- a VIII. kerület,
- a IX. kerület
egy ideje közösen keresik a közállapotok javításának lehetőségeit. A kezdeményezés nem új: a polgármesterek már többször is megszólaltak a romló közbiztonság miatt. Később a XIII. kerület polgármestere is csatlakozott közös érdekérvényesítéséhez.
A kerületiek saját kezükbe vették a kezdeményezést: önkéntes szemétszedéseket és járőrszolgálatokat szerveztek. A napokban
Újlipótváros lakói aláírásgyűjtésbe kezdtek a közbiztonság javítása érdekében. A petíciót a városrész számos üzletében és vendéglátóhelyén lehet támogatni.
Szabó Ottó elmondta, hogy a közterület-felügyelet munkáját jelenleg a palackgyűjtéshez kapcsolódó hangoskodás, garázdaság és kábítószer-fogyasztás terheli.
„A Jászai Mari téren működik egy térfigyelő kamera, és nincs olyan hét, hogy ne látnánk feltételezhető kábítószer-fogyasztást. Ilyenkor rendőrt hívunk, az érintetteket rendszeresen előállítják, néhány nap múlva azonban ismét megjelennek” – mondta.
Hozzátette: a rendőrség és a közterület-felügyelet is szélmalomharcot vív, mivel bizonyos vegyületek fogyasztása még nem tiltott, és folyamatosan újabb kábítószerek jelennek meg.
Kiemelte, hogy tartják a kapcsolatot a lakossággal, a bejelentések alapján pedig azonosítják a problémás gócpontokat. A felügyelet emiatt már alig tud foglalkozni hagyományos közterületi feladataival, így az építkezések, a szabálytalan parkolás, a területfoglalások és az éttermek teraszainak ellenőrzésével.
A Mohu már elismerte a palackvisszaváltás árnyoldalait – a XIII. kerület hallgat a problémáról
A Mohu a Világgazdaság korábbi megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.
Lapunk azt is megkérdezte a cégtől, milyen intézkedésekkel szorítanák vissza a kukák feltörését, a hulladék szétszórását, valamint az ebből fakadó köztisztasági és közbiztonsági problémákat.
A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: értékelik a tapasztalatokat, nyitottak arra, hogy együttműködjenek az érintettekkel.
A kormányfő szerint özönlenek a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok, a Mohu pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. A miniszterelnök azt mondta, az első átvilágítás alapján a cég nem vagy nem megfelelően teljesíti a 35 évre kapott koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeit.
A Mohu úgy reagált Magyar Péter szavaira, hogy osztja a kormány álláspontját, miszerint felül kell vizsgálni a rendszert. A társaság szerint a koncesszió összetett rendszerének újragondolására is szükség van ahhoz, hogy a kitűzött célok teljesülhessenek.
Lapunk többször megkereste az XIII. kerületi önkormányzatot, hogy megtudja, milyen tapasztalatokat szereztek a palackgyűjtéssel és az utcai drogfogyasztással kapcsolatban, illetve a problémák a kerület mely részeit érintik leginkább. A kerület vezetésétől azonban nem érkezett válasz.