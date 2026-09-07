Most dől el végleg a vármegyék sorsa, órákon belül tárgyalja a parlament: hozzányúlnak Magyar Péter fizetéséhez, új szabály lépett életbe az államadósságról

Miniszterelnöki felszólalással kezdődik hétfőn az Országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Velkey Gábor (SZDSZ), Kádár Béla Lajos (MDF) és Nemes Miklós (FKgP) volt országgyűlési képviselőkről – írja az MTI.

A parlamenti ülés 13 órakor kezdődik/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A parlament több fontos dologról is dönthet

Az ülésen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Várhatóan döntés lesz a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A tíztagú testületbe a kormánypárt három, az ellenzék két képviselőt delegálhat, öt - szavazati joggal nem rendelkező - tagját pedig a szakmai szervezetek küldhetik.

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórán keresztül pedig kérdések hangzanak el.

A parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat.

A terjedelmes, indoklással együtt több mint 200 oldalas, a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény tizenhetedik módosítását: a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig ismét kormánymegbízott lesz.

A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza, ami jelenleg a házelnökével megegyező összeg, 3,8 millió forint. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, a kormányfő fizetésének havi bruttó összege a képviselői tiszteletdíj összegének 1,91-szerese - 2,5 millió forint - lesz, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is. Ha nem képviselő a miniszterelnök, akkor az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese lesz, ami megegyezik a jelenlegi 3,8 millió forintos összeggel.

Sürgős eljárásban tárgyalja a Ház a Tisza képviselői által benyújtott, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja, a házszabály hozzáigazítása a Költségvetési Tanács megváltozott feladat- és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett.