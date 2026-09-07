Deviza
EUR/HUF362,06 -0,04% USD/HUF311,24 -0,19% GBP/HUF421,41 0% CHF/HUF384,76 -0,04% PLN/HUF83,97 0% RON/HUF68,96 0% CZK/HUF14,96 -0,06% EUR/HUF362,06 -0,04% USD/HUF311,24 -0,19% GBP/HUF421,41 0% CHF/HUF384,76 -0,04% PLN/HUF83,97 0% RON/HUF68,96 0% CZK/HUF14,96 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 462,26 -0,19% MTELEKOM2 580 -1,71% MOL5 010 +1,16% OTP44 830 -0,25% RICHTER12 660 -1,26% OPUS311 0% ANY6 510 -0,46% AUTOWALLIS134 +0,75% WABERERS4 500 +0,44% BUMIX9 440,64 -0,04% CETOP5 075,79 +0,5% CETOP NTR3 260,42 -0,07% BUX147 462,26 -0,19% MTELEKOM2 580 -1,71% MOL5 010 +1,16% OTP44 830 -0,25% RICHTER12 660 -1,26% OPUS311 0% ANY6 510 -0,46% AUTOWALLIS134 +0,75% WABERERS4 500 +0,44% BUMIX9 440,64 -0,04% CETOP5 075,79 +0,5% CETOP NTR3 260,42 -0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
parlamenti ülés
vármegye
államadósság

Most dől el végleg a vármegyék sorsa, órákon belül tárgyalja a parlament: hozzányúlnak Magyar Péter fizetéséhez, új szabály lépett életbe az államadósságról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyar Péter miniszterelnöki felszólalásával kezdődik hétfőn az Országgyűlés őszi ülésszaka, amelynek napirendjén több fontos törvénymódosítás is szerepel. A parlament várhatóan dönt a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság összetételéről, emellett megkezdődik többek között a vármegye és a főispán elnevezések visszaváltoztatásáról, valamint a miniszterelnöki illetményről szóló javaslat tárgyalása.
VG
2026.09.07, 07:50

Miniszterelnöki felszólalással kezdődik hétfőn az Országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Velkey Gábor (SZDSZ), Kádár Béla Lajos (MDF) és Nemes Miklós (FKgP) volt országgyűlési képviselőkről – írja az MTI.

Magyra Péter, parlament
A parlamenti ülés 13 órakor kezdődik/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A parlament több fontos dologról is dönthet

Az ülésen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Várhatóan döntés lesz a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A tíztagú testületbe a kormánypárt három, az ellenzék két képviselőt delegálhat, öt - szavazati joggal nem rendelkező - tagját pedig a szakmai szervezetek küldhetik.

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórán keresztül pedig kérdések hangzanak el.

A parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat.

A terjedelmes, indoklással együtt több mint 200 oldalas, a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény tizenhetedik módosítását: a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig ismét kormánymegbízott lesz.

A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza, ami jelenleg a házelnökével megegyező összeg, 3,8 millió forint. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, a kormányfő fizetésének havi bruttó összege a képviselői tiszteletdíj összegének 1,91-szerese - 2,5 millió forint - lesz, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is. Ha nem képviselő a miniszterelnök, akkor az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese lesz, ami megegyezik a jelenlegi 3,8 millió forintos összeggel.

Sürgős eljárásban tárgyalja a Ház a Tisza képviselői által benyújtott, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja, a házszabály hozzáigazítása a Költségvetési Tanács megváltozott feladat- és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett.

Az országgyűlési törvény szerint a parlament két rendes ülésszakot tart: 

  • minden év február elsejétől június tizenötödikéig, 
  • illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.

A május 9-én alakult Országgyűlés a tavaszi ülésszak végével a kormány kezdeményezésére szinte minden héten tartott rendkívüli ülést. A most kezdődött őszi ülésszak Országgyűlés honlapján olvasható kormányzati törvényalkotási programjában decemberig 83 előterjesztés elfogadása szerepel.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu