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Teljesen átszabják a parlamenti munkát: lesz A, B és C-hét – mindig más vár a képviselőkre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Háromhetes ülésezési rendre áll át az Országgyűlés szeptember 21-től. Az új parlamenti munkarend szerint az „A” heteken hétfőtől csütörtökig, szükség esetén péntekig tartanak plenáris üléseket, míg a „B” heteken főként hétfőn üléseznek a képviselők.
VG
2026.09.03, 12:56
Frissítve: 2026.09.03, 13:38

Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től – közölte a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-vel az Országgyűlés alelnöke.

parlament
Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Így alakul majd a parlamenti munka

Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett "A" heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A "B" heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik, "C" hétre" tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat – tette hozzá.

Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat, úgy, hogy azok időpontja ne ütközzenek a plenáris ülésével.

A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekivel egyezett, miközben ez a munkarend az Országgyűlés Hivatala számára is jobban tervezhető – emelte ki.

Volt ilyen, de mégsem...

Az első Orbán-kormány idején, 1999-ben vezették be a háromhetes ülésezési rendet Áder János házelnök javaslatára. A reform lényege az volt, hogy a plenáris üléseket és szavazásokat csak minden harmadik héten tartották meg, a köztes heteket pedig bizottsági és választókerületi munkára szánták. 

Az ellenzéki MSZP és SZDSZ azonnal élesen tiltakozott, mivel a lépést a parlament ellenőrző szerepének és a kormány számonkérhetőségének eljelentéktelenítéseként értékelte. 

A ritkább ülések miatt drasztikusan lecsökkent a napirend előtti felszólalások, azonnali kérdések és interpellációk száma, ami korlátozta a nyilvánosságot. 

Az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, amely alkotmányellenesnek minősítette a szabályozást a képviselői jogok csorbulása miatt, ám a Fidesz-koalíció a korrekciók után ragaszkodott a rendhez. 

Ez az átalakítás lett az előszele a 2010 után bevezetett, ma is érvényben lévő kéthetes parlamenti ülésezési modellnek.

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