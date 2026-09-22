Órákon belül összeül a parlament: ezekről vitáznak kedden az országgyűlési képviselők
Több fontos kérdésről is tárgyal és dönt kedden az Országgyűlés. A honatyák szavaznak többek között a kötelező egészségügyi kamarai tagság visszaállításáról, a koncessziókat érintő változtatásokról, valamint megválaszthatják a Médiatanács új elnökét és tagjait. A parlament emellett elkezdi a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjának tárgyalását – írta a 24.hu.
Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
A képviselők döntenek az egészségügyről és az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. A javaslat visszaállítaná a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Szavazás lesz a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő törvénymódosításokról is. A csomag az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is tartalmazza.
Határoznak továbbá az Otthon Start Programot érintő, a magyar építészetről szóló törvény módosításáról. Napirendre kerülnek egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével, vagyonkezelésével és a közúti közlekedéssel kapcsolatos változtatások is.
A koncessziós törvények módosításának elfogadásával megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának koncessziókkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei.
A parlament megtárgyalja és eldönti Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyét is.
A Médiatanácsról is most dönt a parlament
A képviselők nyílt szavazással, a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának támogatásával megválaszthatják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnökét és hat tagját.
- Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogász a jelölt.
- A Tisza-frakció Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust jelölte.
- A KDNP jelöltje Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakember.
- A Mi Hazánk jelöltje Tóth Máté energiajogász.
- A Fidesz jelöltje Szabó László kommunikációs szakember, producer.
A frakciók által jelölt tagok megbízatása négy évre, de legfeljebb a következő Országgyűlés megalakulásáig szól. Az elnök megbízatása ötéves.
A határozathozatalok után kezdik tárgyalni a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. A javaslat megtiltaná, hogy gyermekek számára pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat tegyenek hozzáférhetővé vagy népszerűsítsenek. A közterületekről is kitiltanák a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket.
A csomag a kórházban rekedt gyermekek helyzetét is rendezi. Ha egy gyermeknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet.