Órákon belül összeül a parlament: ezekről vitáznak kedden az országgyűlési képviselők

Több fontos kérdésről is tárgyal és dönt kedden az Országgyűlés. A honatyák szavaznak többek között a kötelező egészségügyi kamarai tagság visszaállításáról, a koncessziókat érintő változtatásokról, valamint megválaszthatják a Médiatanács új elnökét és tagjait. A parlament emellett elkezdi a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjának tárgyalását – írta a 24.hu.

Kedden is sűrű nap lesz a parlamenteb / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

A képviselők döntenek az egészségügyről és az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. A javaslat visszaállítaná a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Szavazás lesz a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő törvénymódosításokról is. A csomag az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is tartalmazza.

Határoznak továbbá az Otthon Start Programot érintő, a magyar építészetről szóló törvény módosításáról. Napirendre kerülnek egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével, vagyonkezelésével és a közúti közlekedéssel kapcsolatos változtatások is.

A koncessziós törvények módosításának elfogadásával megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának koncessziókkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei.

A parlament megtárgyalja és eldönti Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyét is.

A Médiatanácsról is most dönt a parlament

A képviselők nyílt szavazással, a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának támogatásával megválaszthatják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnökét és hat tagját.

Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogász a jelölt.

A Tisza-frakció Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust jelölte.

A KDNP jelöltje Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakember.

A Mi Hazánk jelöltje Tóth Máté energiajogász.

A Fidesz jelöltje Szabó László kommunikációs szakember, producer.

A frakciók által jelölt tagok megbízatása négy évre, de legfeljebb a következő Országgyűlés megalakulásáig szól. Az elnök megbízatása ötéves.