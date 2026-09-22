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országgyűlés
parlament
Magyar Péter

Órákon belül összeül a parlament: ezekről vitáznak kedden az országgyűlési képviselők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kötelező egészségügyi kamarai tagság visszaállítása és a koncessziókat érintő változtatások is napirendre kerültek. A Médiatanácsról is most dönt a parlament.
VG
2026.09.22, 07:39

Több fontos kérdésről is tárgyal és dönt kedden az Országgyűlés. A honatyák szavaznak többek között a kötelező egészségügyi kamarai tagság visszaállításáról, a koncessziókat érintő változtatásokról, valamint megválaszthatják a Médiatanács új elnökét és tagjait. A parlament emellett elkezdi a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjának tárgyalását – írta a 24.hu.

2026.07.14 parlament országgyűlés
Kedden is sűrű nap lesz a parlamenteb / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

A képviselők döntenek az egészségügyről és az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. A javaslat visszaállítaná a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Szavazás lesz a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő törvénymódosításokról is. A csomag az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is tartalmazza.

Határoznak továbbá az Otthon Start Programot érintő, a magyar építészetről szóló törvény módosításáról. Napirendre kerülnek egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével, vagyonkezelésével és a közúti közlekedéssel kapcsolatos változtatások is.

A koncessziós törvények módosításának elfogadásával megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának koncessziókkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei.

A parlament megtárgyalja és eldönti Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyét is.

A Médiatanácsról is most dönt a parlament

A képviselők nyílt szavazással, a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának támogatásával megválaszthatják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnökét és hat tagját.

  • Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogász a jelölt.
  • A Tisza-frakció Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust jelölte.
  • A KDNP jelöltje Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakember.
  • A Mi Hazánk jelöltje Tóth Máté energiajogász.
  • A Fidesz jelöltje Szabó László kommunikációs szakember, producer.

A frakciók által jelölt tagok megbízatása négy évre, de legfeljebb a következő Országgyűlés megalakulásáig szól. Az elnök megbízatása ötéves.

A határozathozatalok után kezdik tárgyalni a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. A javaslat megtiltaná, hogy gyermekek számára pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat tegyenek hozzáférhetővé vagy népszerűsítsenek. A közterületekről is kitiltanák a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket.

A csomag a kórházban rekedt gyermekek helyzetét is rendezi. Ha egy gyermeknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet.

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