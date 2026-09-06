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élő közvetítés
M1
Országgyűlés

Erre várt fél Magyarország: megvan, mikor tér vissza az Országgyűlés az M1-re – öt és fél órás közvetítés jön, másnap reggel újra kapcsolnak

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Ismét az M1 műsorára kerül az Országgyűlés, ráadásul hétfőn több mint öt órán keresztül követhető lesz az ülés. A parlamenti közvetítés kedden reggel 9 órakor folytatódik.
VG
2026.09.06, 11:40

Hétfőtől az M1-en újra élőben követhetik a nézők a Parlament munkáját, a műsorújság szerint több mint öt órán keresztül - írta az Index.

parlament
Újra rendszeresen képernyőre kerülhet a parlament az M1-en: a csatorna műsorújsága szerint hétfőn 13 órától 18:30-ig tart a közvetítés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hétfőtől ismét élőben követhetik a tévénézők az Országgyűlés munkáját az M1-en. A csatorna műsorújsága szerint szeptember 7-én, hétfőn 13 órakor kapcsolják a parlamentet, a közvetítés pedig egészen 18:30-ig tart.

A változás azért is érdekes, mert az elmúlt időszakban a parlamenti üléseket elsősorban az Országgyűlés hivatalos YouTube-csatornáján lehetett élőben követni. Most azonban a közmédia televíziós csatornáján is több órán keresztül láthatják a nézők, mi történik az ülésteremben.

Nem csak hétfőn lesz parlamenti közvetítés

A műsorújság alapján kedden sem maradnak parlament nélkül a tévénézők. Szeptember 8-án reggel 9 órakor ismét kapcsolják az Országgyűlést, és a tervek szerint délig követhető lesz az ülés az M1-en.

A parlamenti közvetítéseknek különös jelentőséget ad, hogy az üléseken a kormány és az ellenzék képviselői közvetlenül ütköztethetik álláspontjukat. A napirend előtti felszólalások rendszeresen politikai üzenetek fontos fórumai, ezért az élő közvetítés nemcsak a parlamenti munkát, hanem a pártok kommunikációját is szélesebb közönséghez juttathatja el.

A parlamenti események természetesen eddig sem voltak teljesen elérhetetlenek a nyilvánosság számára. Az Országgyűlés hivatalos YouTube-csatornája folyamatosan biztosított élő közvetítéseket, emellett egyes politikusok saját közösségi felületeiken is megmutatták az ülések legfontosabb pillanatait. Magyar Péter csatornáján például nem ritkán élőben is követhető volt a miniszterelnök napirend előtti felszólalása. Az M1 visszatérésével azonban a parlamenti közvetítés ismét hagyományos televíziós felületen is elérhetővé válik.

Ez egyre kínosabb: elszólhatta magát az Országgyűlés alelnöke, nem volt semmilyen pontrendszer Unger Anna kiválasztásakor az NVVH-pályázatoknál – "Olyasmi is kiömlött, aminek talán nem kellett volna"

Egyre nehezebb nyomonkövetni, hogyan történt az NVHH elnökének kiválasztása. A Tisza korábbi közleménye még a legtöbb pontot szerző jelöltekről szólt, ehhez képest Hallerné Nagy Anikó egy interjúban már azt mondta, nem volt olyan pontrendszer, amely alapján objektíven rangsorolhatták volna a pályázókat. Továbbra is rengeteg a kérdőjel Unger Anna megválasztása kapcsán.

 

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