Patriot-rakéták: egyelőre nem fizet az EU Ukrajnának, hiányoznak a szerződések – égető szüksége lenne Kijevnek az egyetlen hatásos fegyverre az orosz ballisztikus rakétákkal szemben
Az Európai Unió ugyan már jóváhagyta a Patriot légvédelmi rendszerekhez kapcsolódó beszerzéseket, a konkrét kifizetésekhez azonban még szükség van az ukrán fél által benyújtott, aláírt szerződésekre – közölte Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a szeptember 18-i sajtótájékoztatón a sajtóbeszámolók szerint . A szóvivő szerint az Európai Bizottság jelenleg nem rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, ezért a Patriot-rakétákhoz kapcsolódó kifizetéseket sem tudja elindítani a 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási Hitel (Ukraine Support Loan nevű) konstrukcióból.
Megvannak a források a Patriot-rendszerekre, de még ellenőrizni kell a szerződéseket
„A Patriotokat csak a múlt héten hagyták jóvá, így most arra van szükségünk, hogy megkapjuk a szerződéseket. Tudomásom szerint ezek még nincsenek meg” – mondta Újvári. Az Európai Bizottság a dokumentumok beérkezése után megvizsgálja a szerződéseket, és ezt követően megkezdheti az adott védelmi eszközökhöz kapcsolódó kifizetéseket. A Patriot-rakéták finanszírozása a 90 milliárd eurós uniós hitel védelmi komponenséből történik.
A teljes konstrukcióból
- 60 milliárd eurót szánnak védelmi célokra 2026-ban és 2027-ben, míg
- 30 milliárd euró költségvetési támogatást biztosít Ukrajnának.
A 2026-ra meghatározott kereten belül 28,3 milliárd euró jut az ukrán védelmi ipari kapacitások és beszerzések támogatására.
A Bizottság már korábban is hangsúlyozta, hogy a kifizetésekhez ellenőrzi az ukrán fél által benyújtott szerződéseket annak biztosítására, hogy az uniós forrásokat az előzetesen jóváhagyott beszerzésekre fordítsák.
Drónokra és rakétákra már milliárdokat fizetett az EU
A Patriot-beszerzésekre várni kell, miközben az EU más védelmi célú kifizetései folytatódnak. Újvári közlése szerint szeptember 18-án újabb 3,3 milliárd eurót fizetnek ki Ukrajnának drónok és rakéták beszerzésére. Ezzel a védelmi komponensből 2026-ban teljesített kifizetések összege a szóvivő szerint 11,7 milliárd euróra emelkedik.
Az Európai Bizottság romániai képviselete ugyancsak megerősítette a szeptember 18-i, 3,3 milliárd eurós kifizetést, amely az UTH keretében Ukrajna védelmi beszerzéseit finanszírozza. Ez a védelmi komponens negyedik kifizetése.
Az EU korábban már többek között drónbeszerzésekre biztosított forrásokat. Június végén 3,9 milliárd eurót folyósítottak az első, mintegy 6 milliárd eurós drónbeszerzési csomag részeként.
Augusztus 24-én az Európai Bizottság további 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. A csomag lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat is tartalmaz.
A Patriotok már szerepelnek az uniós tervekben
A Patriot-rendszerekhez szükséges elfogórakéták finanszírozása az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök által bejelentett, Ukrajnának szánt további védelmi támogatási tervek része. A Bizottság korábbi közlése szerint az uniós finanszírozás fokozatosan terjed ki a drónok mellett lőszerekre, rakétákra és légvédelmi rendszerekre is.
A folyamat következő lépése így most az ukrán szerződések benyújtása. Újvári szerint ezt követően a Bizottság megvizsgálhatja a dokumentumokat, majd elindíthatja a Patriot-beszerzéshez kapcsolódó kifizetéseket.
Ukrajna elsősorban az orosz ballisztikus rakéták, a hiperszonikus rakéták (mint például a Kinzsal), valamint a kritikus infrastruktúrát és a városokat érő masszív orosz rakétazáporok ellen kér és használ MIM-104 Patriot légvédelmi rendszereket
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozatai alapján
a Patriot az egyetlen olyan haditechnikai eszköz az ukrán arzenálban, amely képes megbízhatóan elfogni és megsemmisíteni az orosz ballisztikus rakétákat.
Kijev azt szeretné elérni, hogy gyártási licenszet is kapjon a rendszerre Washingtontól, a legutóbbi információk szerint Trump elnök elképzelhetőnek tartja, hogy egy egyszerűsített változatban Ukrajna maga gyárthat Patriot-rakétákat saját légvédelmének, bár ennek pontos körülhatárolása egyelőre nem ismert.