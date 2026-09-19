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rakéta
Európai Bizottság
pénz
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Patriot rakétarendszer

Patriot-rakéták: egyelőre nem fizet az EU Ukrajnának, hiányoznak a szerződések – égető szüksége lenne Kijevnek az egyetlen hatásos fegyverre az orosz ballisztikus rakétákkal szemben

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Az Európai Bizottság szerint Ukrajna még nem nyújtotta be a Patriot légvédelmi rendszerek elfogórakétáinak beszerzéséhez szükséges aláírt szerződéseket, ezért az uniós finanszírozás egyelőre nem folyósítható erre a célra. Ismert: Ukrajna hosszú ideje kér Patriot légvédelmi rendszereket az orosz nagy hatótávolságú rakéták elfogására, illetve szeretné elindítani önálló gyártásukat is. A Patriot-rendszerek nélkül ugyanis a ballisztikus orosz támadófegyverek ellen szinte teljesen védtelen.
VG
2026.09.19, 09:47

Az Európai Unió ugyan már jóváhagyta a Patriot légvédelmi rendszerekhez kapcsolódó beszerzéseket, a konkrét kifizetésekhez azonban még szükség van az ukrán fél által benyújtott, aláírt szerződésekre – közölte Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a szeptember 18-i sajtótájékoztatón a sajtóbeszámolók szerint . A szóvivő szerint az Európai Bizottság jelenleg nem rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, ezért a Patriot-rakétákhoz kapcsolódó kifizetéseket sem tudja elindítani a 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási Hitel (Ukraine Support Loan nevű) konstrukcióból.

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Az Európai Bizottság szerint most Ukrajna térfelén van a labda a Patriot-rendszerek beszerzésének pénzügyi vonatkozásai kapcsán
Fotó: M.J.J. de Vaan

Megvannak a források a Patriot-rendszerekre, de még ellenőrizni kell a szerződéseket

„A Patriotokat csak a múlt héten hagyták jóvá, így most arra van szükségünk, hogy megkapjuk a szerződéseket. Tudomásom szerint ezek még nincsenek meg” – mondta Újvári. Az Európai Bizottság a dokumentumok beérkezése után megvizsgálja a szerződéseket, és ezt követően megkezdheti az adott védelmi eszközökhöz kapcsolódó kifizetéseket. A Patriot-rakéták finanszírozása a 90 milliárd eurós uniós hitel védelmi komponenséből történik.

A teljes konstrukcióból 

  • 60 milliárd eurót szánnak védelmi célokra 2026-ban és 2027-ben, míg 
  • 30 milliárd euró költségvetési támogatást biztosít Ukrajnának. 

A 2026-ra meghatározott kereten belül 28,3 milliárd euró jut az ukrán védelmi ipari kapacitások és beszerzések támogatására.

A Bizottság már korábban is hangsúlyozta, hogy a kifizetésekhez ellenőrzi az ukrán fél által benyújtott szerződéseket annak biztosítására, hogy az uniós forrásokat az előzetesen jóváhagyott beszerzésekre fordítsák.

Drónokra és rakétákra már milliárdokat fizetett az EU

A Patriot-beszerzésekre várni kell, miközben az EU más védelmi célú kifizetései folytatódnak. Újvári közlése szerint szeptember 18-án újabb 3,3 milliárd eurót fizetnek ki Ukrajnának drónok és rakéták beszerzésére. Ezzel a védelmi komponensből 2026-ban teljesített kifizetések összege a szóvivő szerint 11,7 milliárd euróra emelkedik.

Az Európai Bizottság romániai képviselete ugyancsak megerősítette a szeptember 18-i, 3,3 milliárd eurós kifizetést, amely az UTH keretében Ukrajna védelmi beszerzéseit finanszírozza. Ez a védelmi komponens negyedik kifizetése.

Az EU korábban már többek között drónbeszerzésekre biztosított forrásokat. Június végén 3,9 milliárd eurót folyósítottak az első, mintegy 6 milliárd eurós drónbeszerzési csomag részeként.

Augusztus 24-én az Európai Bizottság további 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. A csomag lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat is tartalmaz.

A Patriotok már szerepelnek az uniós tervekben

A Patriot-rendszerekhez szükséges elfogórakéták finanszírozása az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök által bejelentett, Ukrajnának szánt további védelmi támogatási tervek része. A Bizottság korábbi közlése szerint az uniós finanszírozás fokozatosan terjed ki a drónok mellett lőszerekre, rakétákra és légvédelmi rendszerekre is.

A folyamat következő lépése így most az ukrán szerződések benyújtása. Újvári szerint ezt követően a Bizottság megvizsgálhatja a dokumentumokat, majd elindíthatja a Patriot-beszerzéshez kapcsolódó kifizetéseket.

Ukrajna elsősorban az orosz ballisztikus rakéták, a hiperszonikus rakéták (mint például a Kinzsal), valamint a kritikus infrastruktúrát és a városokat érő masszív orosz rakétazáporok ellen kér és használ MIM-104 Patriot légvédelmi rendszereket

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozatai alapján 

a Patriot az egyetlen olyan haditechnikai eszköz az ukrán arzenálban, amely képes megbízhatóan elfogni és megsemmisíteni az orosz ballisztikus rakétákat.

Kijev azt szeretné elérni, hogy gyártási licenszet is kapjon a rendszerre Washingtontól, a legutóbbi információk szerint Trump elnök elképzelhetőnek tartja, hogy egy egyszerűsített változatban Ukrajna maga gyárthat Patriot-rakétákat saját légvédelmének, bár ennek pontos körülhatárolása egyelőre nem ismert.

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