Patriot-rakéták: egyelőre nem fizet az EU Ukrajnának, hiányoznak a szerződések – égető szüksége lenne Kijevnek az egyetlen hatásos fegyverre az orosz ballisztikus rakétákkal szemben

Az Európai Unió ugyan már jóváhagyta a Patriot légvédelmi rendszerekhez kapcsolódó beszerzéseket, a konkrét kifizetésekhez azonban még szükség van az ukrán fél által benyújtott, aláírt szerződésekre – közölte Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a szeptember 18-i sajtótájékoztatón a sajtóbeszámolók szerint . A szóvivő szerint az Európai Bizottság jelenleg nem rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, ezért a Patriot-rakétákhoz kapcsolódó kifizetéseket sem tudja elindítani a 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási Hitel (Ukraine Support Loan nevű) konstrukcióból.

Az Európai Bizottság szerint most Ukrajna térfelén van a labda a Patriot-rendszerek beszerzésének pénzügyi vonatkozásai kapcsán

Fotó: M.J.J. de Vaan

Megvannak a források a Patriot-rendszerekre, de még ellenőrizni kell a szerződéseket

„A Patriotokat csak a múlt héten hagyták jóvá, így most arra van szükségünk, hogy megkapjuk a szerződéseket. Tudomásom szerint ezek még nincsenek meg” – mondta Újvári. Az Európai Bizottság a dokumentumok beérkezése után megvizsgálja a szerződéseket, és ezt követően megkezdheti az adott védelmi eszközökhöz kapcsolódó kifizetéseket. A Patriot-rakéták finanszírozása a 90 milliárd eurós uniós hitel védelmi komponenséből történik.

A teljes konstrukcióból

60 milliárd eurót szánnak védelmi célokra 2026-ban és 2027-ben, míg

30 milliárd euró költségvetési támogatást biztosít Ukrajnának.

A 2026-ra meghatározott kereten belül 28,3 milliárd euró jut az ukrán védelmi ipari kapacitások és beszerzések támogatására.

A Bizottság már korábban is hangsúlyozta, hogy a kifizetésekhez ellenőrzi az ukrán fél által benyújtott szerződéseket annak biztosítására, hogy az uniós forrásokat az előzetesen jóváhagyott beszerzésekre fordítsák.

Drónokra és rakétákra már milliárdokat fizetett az EU

A Patriot-beszerzésekre várni kell, miközben az EU más védelmi célú kifizetései folytatódnak. Újvári közlése szerint szeptember 18-án újabb 3,3 milliárd eurót fizetnek ki Ukrajnának drónok és rakéták beszerzésére. Ezzel a védelmi komponensből 2026-ban teljesített kifizetések összege a szóvivő szerint 11,7 milliárd euróra emelkedik.

Az Európai Bizottság romániai képviselete ugyancsak megerősítette a szeptember 18-i, 3,3 milliárd eurós kifizetést, amely az UTH keretében Ukrajna védelmi beszerzéseit finanszírozza. Ez a védelmi komponens negyedik kifizetése.