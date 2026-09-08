Lannert Judit lehangoló bizonyítványt állított ki a magyar tanulók teljesítményéről – a PISA mérés eredményei egyre rosszabbak

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a felmérés eredményeit ismertető sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az adatok az oktatás globális válságát jelzik. A 15 éves tanulók hasznos kompetenciáit vizsgáló PISA-mérés ezúttal is a matematikai és szövegértési készségeket, valamint a természettudományos ismereteket vizsgálta, utóbbi terület 2025-ben kiemelt szerepet kapott.

A 2025-ös PISA-felmérés szerint a magyar 15 évesek szövegértése jelentősen romlott, környezettudatosságuk viszont kiemelkedő. / Fotó: MTI/Kovács Márton

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A magyar tanulók szövegértésből átlagosan 452 pontot szereztek, szemben az OECD 461 pontos átlagával. A magyar eredmény Franciaország, Horvátország, Norvégia és Szlovákia teljesítményéhez áll közel – közölte a tárcavezető.

Még látványosabb a változás, ha a három évvel korábbi eredményhez hasonlítjuk az adatokat. Magyarország szövegértési átlaga 21 ponttal zuhant 2022-höz képest. A mérésben részt vevő országok átlaga 14 ponttal csökkent, és mindössze 14 országban következett be legalább húszpontos visszaesés, Magyarország ebbe a csoportba került – mutatott rá Lannert.

Velkey Kristóf, az Oktatási Hivatal köznevelési elemzési főosztályának vezetője szerint a PISA-mérések 2000-es indulása óta most születtek a legalacsonyabb nemzetközi eredmények mindhárom vizsgált területen. A magyar számok közül a szövegértés alakulását nevezte különösen aggasztónak.

Az OECD a visszaesés egyik fontos okát a főosztályvezető az olvasási szokások átalakulásában látja. Az élményszerző, hagyományos olvasás háttérbe szorult, a digitális tartalomfogyasztás súlya pedig jelentősen megnőtt. A közösségi média gyors, folyamatos pörgetése Velkey Kristóf szerint veszélyeztetheti azt a képességet, amely az összetett szövegek és adatok elmélyült feldolgozásához szükséges.

Lannert Judit is a digitális eszközhasználat erősödését emelte ki a romló szövegértési eredmények egyik háttereként. Magyarország ebből a szempontból valamivel kedvezőbb helyzetben van: a digitális figyelemelterelés mértéke alacsonyabb az OECD átlagánál. A miniszter ezt részben azzal magyarázta, hogy az oktatási intézmények 90 százalékában korlátozzák a mobiltelefonok használatát.