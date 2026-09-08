Megint áll a bál a Balkánon: a horvát kormányfő felkérdezte von der Leyent és az unió teljes vezérkarát Mladic temetése miatt

„Ami ma történt, az egy kísérlet volt a hivatalos hatalom részéről arra, hogy formálisan ne legyenek jelen – az elnökre, a miniszterelnökre és a parlament elnökére gondolok. Ha azonban megnézzük, hány miniszter vett részt a temetésen, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan ott voltak. Jelen volt Bosznia-Hercegovina elnökségének egyik tagja, Dodik is ott volt, valamint Banja Luka polgármestere és számos más olyan szereplő, aki kétségkívül a politikai hatalomgyakorlás figurái” – mondta Plenković az index.hr tudósítása szerint. „Ez a próbálkozás, hogy egyszerre legyenek is ott, meg ne is, számunkra világos, hogy miért történt” – fűzte hozzá.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök komoly kritikát fogalmazott meg Brüsszellel szemben Ratko Mladic temetésével összefüggésben

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Plenković: attól, hogy egy pártcsaládban vannak, még nem értenek egyet

A horvát kormányfő szerint az Európai Bizottság reakciója nem volt megfelelő. „Az, hogy csak szóvivői szinten reagáltak, nagyon kevés. Úgy gondolom, hogy itt magasabb szinten kellene megszólalni. Reagálnia kellene Ursula von der Leyennek, Marta Kosnak és Kaja Kallasnak is. Marta Kos azzal reagált, hogy nem ment el a korábban tervezett látogatásra, de ez az ő hibájuk, és ezt egyértelműen el fogjuk mondani nekik” – fogalmazott.

A horvát miniszterelnököt arról is kérdezték, mit jelent, hogy

a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ),

és Aleksandar Vučić Szerb Haladó Pártja (SNS) egyaránt az Európai Néppárthoz (EPP) tartozik.

„Ez semmit nem jelent. Attól, hogy ugyanahhoz a politikai családhoz tartozunk, még nem értünk egyet mindenben, különösen abban nem, hogy mi a véleményünk Ratko Mladić elítélt háborús bűnösről, akit a srebrenicai népirtás miatt ítéltek el, és aki a jugoszláv hadsereg parancsnoka volt a Milošević-féle nagyszerb agresszió idején Horvátország ellen.”

Plenković szerint Mladić felelőssége különösen súlyos a horvátok szempontjából.

„Ő volt a jugoszláv hadsereg parancsnoka akkor is, amikor megtörtént a Škabrnjában elkövetett mészárlás, ugyanazon a napon, amikor Vukovárban is megtörtént a tragédia, november 18-án. Mi ezzel egyáltalán nem tudunk azonosulni, még a legkisebb mértékben sem.”